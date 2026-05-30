Carlo Ancelotti entrega actualización definitiva sobre el estado de lesión de Neymar para la Copa del Mundo: Para ser claro, Neymar estará con nosotros

Carlo Ancelotti entrega actualización definitiva sobre el estado de lesión de Neymar...

El jefe de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, dice que espera que Neymar esté en forma para el partido inaugural del Mundial a pesar de su lesión en la pantorrilla.

El creador de juego de Santos lanzó los preparativos del torneo de la Selección en caos esta semana después de que las pruebas médicas revelaran una distensión en la pantorrilla.

El momento del diagnóstico provocó una furia inmensa en los medios brasileños, con un escrutinio intenso sobre por qué un jugador con una rotura muscular recibió uno de los codiciados lugares en el equipo.

Pero Ancelotti descartó cualquier posibilidad de un reemplazo tardío en el equipo y dice que el jugador de 34 años participará en la fase de grupos.

26 jogadores. 19 clubes. 1 sÃ³ camisa! ðŸ’šðŸ’› Do futebol brasileiro Ã s maiores ligas do mundo, a SeleÃ§Ã£o reÃºne talentos espalhados pelos quatro cantos do planeta. ðŸŒŽâš½ï¸ ISSO Ã‰ BRASIL!#BateNoPeito pic.twitter.com/DpxICmLp1j â€” brasil (@CBF_Futebol) May 20, 2026

Ancelotti declaró: “Para ser claro, Neymar estará con nosotros. Creemos que puede recuperarse a tiempo para el primer partido [contra Marruecos el 13 de junio], y si no, para el segundo [contra Haití].”

Ancelotti enfrentó algunas preguntas intensas e incómodas sobre una supuesta contradicción en su política de selección.

Los críticos señalaron rápidamente que Ancelotti había trazado previamente una línea estricta, declarando públicamente que solo elegiría a jugadores que estuvieran completamente recuperados de sus lesiones respectivas.

Ante sus propios comentarios anteriores, el veterano entrenador aclaró su posición, admitiendo que su explicación podría haber sido más clara.

Ancelotti explicó: “Hablé de que todos estuvieran físicamente al 100% en marzo, pero quizás no explicara muy bien que podía convocar a un jugador que no estaba al 100% en ese momento, pero que podría estarlo en el Mundial.”

“Neymar fue seleccionado porque debía ser seleccionado.”