Leyendas del rugby reunidas en Albi para un torneo de golf de antología

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El torneo de golf Swing Ovale reunió en Albi a veinte equipos, mezclando jugadores de rugby de ayer y de hoy.

La asociación Rugby Culture Passion organizó recientemente la segunda edición del torneo de golf Swing Ovale en el campo de golf Albi-Lasbordes. Participaron veinte equipos de cuatro, formados por ex y actuales jugadores de rugby de París, Toulouse, Clermont-Ferrand, Béziers, Albi, Gaillac, Graulhet, Carmaux y Mazamet. Así encontramos a Didier Cambérabéro, Philippe Bonhoure, Michel Taffary, Jean-François Gourragne, Jean-Pierre Romeu, Gérard Cholley, ambos ganadores del Grand Slam en 1977, pero también a Christophe Guiter, Alain Hyardet, Sylvain Dispagne, Pierre Bondouy, Omar Hassan, el periodista Jean Abeilhou o incluso el caprichoso Gérald Martinez. sin olvidar a los actuales Stadistes Cyril Baille y Alexandre Roumat.

Por parte del Tarn, también estuvieron presentes los albigenses Jean-Jacques Castanet, Christophe Lucquiaud, Jacques Valax, Michel Tuffery, Jean-Marc Estampe, Titouan Pouzoulic, Philippe Barrau, Christian Pappakostas, Matéo Coustalat y los actuales jugadores del Olympique de Castres Pierre Popelin, Gauthier Doubrère, Guillaume Ducat y Nicolas Corato. atenta mirada de Jean-Luc “Arthur” Vidal, campeón de Francia con el CO en 1993 y excelente golfista. Cabe señalar que el rugby estuvo representado por Tony Gigot, campeón de Francia hace un año con la ARL, asociado a Ilan Boualem y que iba a ganar esta 2ª edición muy disputada (en la red).

Los organizadores Jack Bonnery, Jean-Marc Estampe, Yves Lagrèze, Laurent Segonne y Arnaud Rivieccio, director del UGolf Albi Château de Lasbordes, estaban tan contentos con el desarrollo de esta jornada que ya anunciaron que el 3er Swing Oval se celebraría en mayo de 2027.