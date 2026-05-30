El mariscal de campo de la NFL Jaxson Dart, Harbaugh y sus compañeros de equipo hablan después de la presentación de Donald Trump

La joven estrella de la NFL, Jaxson Dart, habló el viernes en una conferencia de prensa sobre la controversia en torno a su decisión de presentar al presidente Donald Trump en un mitin político la semana pasada.

Dart dijo que “siempre ha amado este país” y que respeta la posición de presidente “independientemente de su afiliación política”.

El entrenador de Dart en los New York Giants, John Harbaugh, y sus compañeros de equipo Abdul Carter y Jameis Winston también hablaron con los periodistas.

Al presentar al presidente en un mitin en Nueva York hace una semana, el ex mariscal de campo de la escuela secundaria de Utah, Dart, dijo que se sentía “honrado” de presentar a Trump. Después, algunos de sus compañeros criticaron su decisión.

El mariscal de campo de la NFL Jaxson Dart, con los Gigantes de Nueva York, llega para presentar al presidente Donald Trump durante un evento de Fighting For American Workers, el viernes 22 de mayo de 2026, en Suffern, Nueva York. | Ryan Murphy, Prensa Asociada

Dart, quien terminó su temporada de novato con los New York Giants el año pasado, terminó trabajando para aclarar las cosas después de que algunos compañeros de equipo parecieron frustrados con su movimiento.

El apoyador externo de segundo año, Abdul Carter, recurrió a X después de ver el vídeo.

“Pensé que esto (improperio) era IA, lo que estábamos haciendo”, dijo, en una publicación que luego fue eliminada.

Conferencia de prensa del viernes

Dart dijo a los medios que la responsabilidad que conlleva ser mariscal de campo en Nueva York es algo que ha aceptado.

â€”Me encantó estar aquí. Me ha encantado la ciudad de Nueva York. Amo la ciudad de Nueva Jersey, la gente que he conocido aquí. Ha sido una experiencia realmente increíble y no hay otro lugar en el que preferiría estar”.

Dart dice que entiende que “la política puede ser un asunto delicado”.

“Hemos tenido muchas conversaciones honestas entre nosotros, como equipo, y me gustaría mantener esas cosas en privado entre mis compañeros y yo”, dijo. “Pero amo a estos muchachos y, en el futuro, no puedo esperar a ver qué más tenemos para crecer”.

Carter, quien recientemente regresó de celebrar la festividad musulmana Eid al-Adha y se perdió una reunión del equipo el miércoles, dijo a los medios el viernes que “Algunas cosas son más importantes que el fútbol, ​​y ésta es una de esas cosas”.

“(Dart) se representa a sí mismo y lo que hace, y nos representa a todos. Si decide alinearse con un hombre como el presidente Trump, es mi responsabilidad, basada en lo que creo y en lo que apoyo, no sólo mostrar a mis compañeros de equipo que estoy en contra de eso, sino mostrárselo al mundo”, dijo.

Carter continuó diciendo que él y Dart son “cercanos” y “hablan”.

“Mientras nos aseguremos de tener el mismo objetivo como equipo y nuestros objetivos estén alineados, lo cual es así, eso es todo lo que importa”.

El mariscal de campo veterano Jameis Winston dijo que la “situación incómoda” es buena para que Dart y Carter la experimenten como atletas jóvenes que fueron reclutados juntos para comprender la plataforma que tienen como atletas y cómo unirse.

“No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que respetar o incluso comprender las perspectivas de la gente”, dijo. “Pero creo que deberíamos apoyar su perspectiva, porque eso es en lo que creen”.

También se le preguntó al entrenador de los New York Giants, John Harbaugh, sobre la situación.

Mencionó una historia con el ex jugador de fútbol de BYU y actual entrenador en jefe de Kansas City, Andy Reid. Dijo que Reid siempre tenía una tarjeta detrás de su escritorio que decía “no juzgues”.

â€”Finalmente tuve el descaro de preguntarle y me explico que es un principio bíblico. Pero la cuestión es que todo el mundo viene de un lugar diferente, de un espacio diferente y de un origen diferente. La gente fue educada de diferentes maneras”, recordó Harbaugh.

Harbaugh dijo que estaba impresionado con la forma en que los jugadores y el equipo manejaron la situación, y le dijo a los medios que los jugadores ya habían hablado antes de que él se involucrara, y lo calificó como “realmente una buena oportunidad para nosotros, como equipo de fútbol, ​​de tener este tipo de conversaciones sobre un incidente de la vida real”.

“Ahora estamos en un buen lugar y estamos avanzando”.

Reacción al respaldo de Dart a Trump

La decisión de Dart atrajo mucha atención cuando la gente se preguntó por qué haría tal movimiento cuando juega para un equipo en un estado predominantemente azul.

El mariscal de campo de los New York Giants, Jaxson Dart, presenta al presidente Donald Trump en el Rockland Community College, el viernes 22 de mayo de 2026, en Suffern, Nueva York. | Alex Brandon, Prensa Asociada

Pero Carter dio una actualización sobre X: “¡Yo y (Dart) somos buenos! Hablamos antes como Hombres. Todos pueden conservar todas sus narrativas”.

Según ESPN, Brian Burns, Kayvon Thibodeaux y Winston estuvieron entre los líderes de los Gigantes que discutieron la aparición de Dart en el mitin del representante de Nueva York Mike Lawler, al que asistió Trump.

Las fuentes dicen que los temas discutidos en la reunión se mantendrán “internos” y el equipo ya los superó.

Algunos compañeros de equipo condenaron que criticaran a Dart en las redes sociales, como el ex pateador de los Gigantes, Lawrence Tynes.

â€œEl vestuario es un lugar sagrado porque reúne a personas de todos los ámbitos de la vida y creencias para un objetivo común. Denunciar públicamente a un compañero de equipo por sus opiniones políticas y para llamar la atención es un trabajo desagradable”, escribió según Newsweek.

El tackle ofensivo de los Giants, Jermaine Eluemunor, respondió a un reclamo sobre X del escritor del Boston Globe, Ben Volin, insistiendo en que el vestuario no está dividido.

â€”El vestuario estÃ¡ bien. Concéntrese en Nueva Inglaterra”.