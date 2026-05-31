Elecciones presidenciales de Colombia enfrentan a aliado del líder saliente contra candidatos pro

BOGOTÁ, Colombia — Los colombianos están emitiendo sus votos el domingo en la primera ronda de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana, eligiendo entre candidatos con visiones radicalmente divergentes para el futuro de la paz en un país acosado por décadas de conflicto armado.

La votación, vista como un referéndum sobre las políticas del saliente Presidente Gustavo Petro, llega 10 años después de que Colombia firmara un histórico pacto de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.

Ese acuerdo ofreció esperanzas de romper el ciclo vicioso de lucha entre grupos rebeldes y el gobierno, pero la violencia ha resurgido desde entonces, llegando a un punto álgido en la previa a la votación presidencial. Grupos criminales han lanzado cada vez más ataques con drones, los ataques armados han plagado la contienda y en junio pasado, el político y aspirante presidencial de 39 años Miguel Uribe Turbay fue asesinado a tiros en un mitin político.

En un país donde la lucha por la paz ha sido durante mucho tiempo parte del ethos político, la cuestión de cómo abordar el conflicto está dividiendo nuevamente al país.

Hay 14 candidatos en la papeleta, pero la elección se ha convertido básicamente en una carrera de tres caballos.

El senador y constructor de paz Iván Cepeda -un aliado de Petro- ha liderado las encuestas y promete continuar con la iniciativa de “paz total” de Petro para negociar con los grupos rebeldes restantes del país y firmar acuerdos de paz con ellos en un esfuerzo por resolver la crisis persistente.

Aunque el plan de paz ha fracasado en gran medida debido a que los criminales han aprovechado los cese al fuego con el gobierno, Cepeda y Petro han mantenido un fuerte respaldo entre muchos debido a las políticas progresistas impulsadas bajo el gobierno de Petro, como el aumento del salario mínimo.

En contra de Cepeda compiten Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes han prometido actuar con mano más dura contra los grupos armados.

De la Espriella -un abogado bombástico conocido como “El Tigre”- ha ganado particularmente terreno entre los votantes en las últimas semanas al presentarse como un externo decidido a emular las tácticas contundentes utilizadas en la guerra contra las pandillas en El Salvador, que redujo drásticamente la violencia de las pandillas pero alimentó acusaciones de abusos de derechos humanos.

Valencia es considerada la pupila política del ex presidente y hombre fuerte de Colombia, Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con un fuerte apoyo de Estados Unidos y cuyo gobierno repelió a los rebeldes de las FARC en una ofensiva que cobró un gran número de vidas civiles.

Tanto de la Espriella como Valencia han destacado su afinidad por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso cuando este ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier otro presidente de Estados Unidos en décadas y ha presionado a naciones como Colombia, Ecuador y México para que luchen con más fuerza contra los grupos criminales.

Si ningún candidato obtiene al menos el 50% de los votos -algo extremadamente raro en Colombia- los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta en junio.

María Eugenia, una costurera de 57 años que estaba cosiendo un par de jeans el viernes en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, dijo que recibía con gusto una ofensiva total contra un creciente número de grupos criminales, independientemente del costo humano.

Aunque aprobó los esfuerzos de Petro para mejorar la infraestructura médica del país, dijo que votaría por de la Espriella porque la violencia en las zonas rurales del país se ha salido de control.

“Por supuesto, siempre habrá debate cuando actúas con mano dura”, dijo. “Pero algunas personas tendrán que caer para limpiar lo que necesita ser limpiado”.

Otros, como Cristian Morales, de 26 años, que paseaba cerca de su tienda, negó con la cabeza.

Si bien el plan de paz de Petro ha fracasado en muchos aspectos, dijo, hacer cambios en un plan que busca sacar al país de ciclos de violencia era mucho mejor que pasar a otro extremo.

Dijo que planeaba votar por Cepeda, colocando el impulso del candidato por proteger la biodiversidad de Colombia y ampliar el acceso a la educación por encima de las promesas audaces de desentrañar el conflicto profundamente arraigado del país. Eso es algo que Morales dijo que cree que es “imposible” de lograr en solo cuatro años de mandato presidencial.

“La solución a este conflicto no son confrontaciones agresivas. Solo terminará en más derramamiento de sangre”, dijo. “Es tan difícil porque es o diálogo o armas, y un conflicto interno no es bueno para nadie.”

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