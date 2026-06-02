Ataque ruso a Ucrania mata al menos a 16 personas y atrapa a otras en edificios dañados

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KIEV, Ucrania – Rusia lanzó cientos de drones y docenas de misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante la noche, matando al menos a 16 civiles e hiriendo a más de 100, dijeron las autoridades el martes.

Los daños dejaron atrapadas a algunas personas bajo los escombros de edificios de apartamentos. Los equipos de emergencia que excavaban entre los escombros sacaron el cuerpo de un niño de 3 años y los cuerpos de una madre y su hijo de 8 años en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, dijeron las autoridades.

El ataque se prolongó desde la noche hasta el día y el estruendo de las explosiones resonó en todas las ciudades.

Los residentes de Kiev habían estado nerviosos durante días después de que Rusia advirtiera que se avecinaba un ataque aéreo masivo y advirtiera a los diplomáticos extranjeros que abandonaran la capital ucraniana. Ninguno pareció atender el llamado.

“Un ataque a gran escala y una declaración explícita de Rusia: si Ucrania no está protegida de misiles balísticos y otros ataques con misiles, esos ataques continuarán”, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en respuesta al ataque, instando a más apoyo de Estados Unidos y los países europeos.

El presidente ruso Vladimir Putin ha intensificado la campaña aérea de Moscú contra Ucrania, y las fuerzas rusas lanzaron recientemente un poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik por tercera vez en los cuatro años de guerra.

La estrategia rusa busca aprovechar la escasez en Ucrania de misiles de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos, con existencias internacionales agotadas por la guerra de Irán. Eso ha dejado a los civiles especialmente vulnerables a los ataques de misiles balísticos rusos, incluso cuando las defensas aéreas detienen la mayoría de los ataques con drones.

Madre e hija de Kyiv se refugian en una bañera

Al menos 64 personas resultaron heridas en la capital, dijeron los servicios de emergencia. Iryna Salikova, de 37 años, residente de Kiev, pasó la noche acostada en una bañera para protegerse con su hija de 3 años, mientras las explosiones resonaban en toda la ciudad.

“Nuestra ventana se rompió, un adoquín voló hacia la habitación de los niños”, dijo Salikova, aunque no resultaron heridos. “Gracias a Dios estamos vivos. Hoy estamos vivos, hoy tenemos suerte”.

Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones en toda Ucrania, según la fuerza aérea del país, con objetivos principales como Kiev, la ciudad central de Dnipro y las ciudades orientales de Poltava, Kharkiv y Zaporizhzhia. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron o suprimieron 40 misiles y 602 drones.

Putin busca cambiar la narrativa de la guerra

Putin está ansioso por generar algunas noticias positivas sobre el conflicto que comenzó con la invasión rusa de su vecino en febrero de 2022 y que no ha ido según lo planeado.

Funcionarios y analistas occidentales dicen que los drones ucranianos están inmovilizando a las tropas rusas en la línea del frente, asfixiando las líneas de suministro rusas en las regiones ocupadas de Ucrania e interrumpiendo las instalaciones petroleras en las profundidades de Rusia que proporcionan ingresos vitales para Moscú. Eso ha hecho que la guerra, a la que Moscú se refiere como una “operación militar especial”, sea más visible para los rusos y ha aumentado la presión sobre Putin.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos han fracasado cuando las partes no lograron avances en diferencias clave y después de que el Golfo y Medio Oriente atrajeron la atención de Washington. Zelenskyy aceptó un alto el fuego incondicional exigido por el presidente estadounidense Donald Trump, pero Putin se negó.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que el ejército lanzó un ataque “masivo” con armas de precisión de largo alcance contra instalaciones militares-industriales en las regiones de Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsk y Sumy.

Putin señaló que Rusia no cejará en sus ataques. Dijo el martes que el ataque con aviones no tripulados de Ucrania del 22 de mayo contra una residencia universitaria en Starobilsk, en la región ucraniana de Luhansk, controlada por Rusia, que mató a 21 personas, había dado a la guerra “una dimensión completamente nueva”.

Ucrania dijo que atacó un centro de entrenamiento de pilotos de drones rusos en Starobilsk.

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Una explosión arroja a un hombre de su apartamento en Kyiv

Según las autoridades regionales, se registraron impactos de 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones en al menos 38 lugares de Ucrania. Los restos de los drones destruidos cayeron en 15 lugares, dijo la fuerza aérea.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev y 63 personas resultaron heridas, incluidos tres niños, dijo el servicio estatal de emergencia de Ucrania. Edificios residenciales y otras infraestructuras civiles resultaron dañados en ocho distritos de Kyiv.

Olena Dniprovska, de 65 años, y su marido Yevhen, de 64, resultaron heridos en su apartamento en el distrito Podilskyi de Kiev durante el ataque.

“Salí al pasillo con el teléfono y antes de comprender lo que pasó, todo se me cayó en la cabeza, el cristal y la puerta volaron”, dijo Dniprovska, con sangre seca en la cara y una venda alrededor de su barbilla. “Salí corriendo a la puerta principal y comencé a llamar a mi marido desde la habitación, pero la onda expansiva también lo derribó”.

“Ahora no tengo dónde vivir, el apartamento está completamente destruido, sin puertas, sin ventanas, sin balcón. Puedes salir directamente de la habitación a la calle”, dijo.

En Járkov, al menos 14 personas resultaron heridas y viviendas, garajes y automóviles sufrieron daños. También hubo personas atrapadas bajo los escombros de un bloque de apartamentos de cuatro pisos.