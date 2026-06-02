Spygate: el propietario del Southampton, Dragan Solak, no despedirá al entrenador Tonda Eckert

La comisión de la EFL calificó de “deplorable” que el club haya utilizado a miembros del personal subalterno para “realizar las observaciones clandestinas”.

Solak admitió que tal cultura era “inaceptable”, pero achacó “una gran cantidad de malentendidos, ignorancia y arrogancia, tenemos disfunciones en el club, pero realmente haremos un esfuerzo para que la gente entienda que quien les ordene hacer algo, es decir, sacarlos de su zona de confort, tiene todo el derecho a negarse”.

Cuando se le preguntó sobre el analista en prácticas que había sido enviado a espiar las sesiones de entrenamiento de la oposición, y que había sido sorprendido haciéndolo en Middlesbrough, Solak dijo: “Realmente no veo esta cultura cuando alguien realmente obliga al personal subalterno a hacer algo que no quiere.

“Creo que nuestro interno junior sintió personalmente que estaba mal, y no se sentía bien al hacer esto, y creo que debería haberlo expresado con más fuerza. Estoy bastante seguro de que si [he had] venga a nosotros, la alta dirección, en realidad serían los superiores los que serían castigados, no él.

“Siento mucha lástima. Lamento lo que tuvo que pasar. Y obviamente nos gustaría que se quedara en el club y le ofrecimos un trabajo prolongado en el club”.

Se ha informado que algunos de los jugadores del Southampton quieren irse e incluso podrían considerar emprender acciones legales contra el club por la pérdida de bonificaciones de promoción. El equipo venció al Middlesbrough en dos partidos para llegar a la final del play-off, antes de ser expulsado de la competición.

Solak dijo: “Honestamente, depende de ellos decidir. Tuve una conversación muy abierta con ellos, y en realidad fueron muy amables. Y se podía ver que estaban sufriendo. Pero a pesar de eso, todavía se comportaron como caballeros. Pasas por cosas, pero la vida es justa.

“Si eres un jugador del Southampton que realmente tiene calidad para jugar en la Premier League, estoy bastante seguro de que jugarás en la Premier League esta temporada o la próxima”.