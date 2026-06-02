Estrella de la NBA Stephen Curry se asocia con el gigante chino de ropa deportiva Li

Estrella de la NBA Stephen Curry se asocia con el gigante chino...

El astro de la NBA Stephen Curry ha firmado una alianza con la empresa china de ropa deportiva y equipamiento Li-Ning, que implicará el desarrollo de productos, así como iniciativas de cultura deportiva.

También se planea lanzar tiendas de la marca Curry en Estados Unidos y China, afirmó el jugador de Golden State en una carta, añadiendo que la colaboración ayudará a su marca a tener un abanico más amplio de recursos y una presencia global.

“Yo sabía que Li-Ning podía ser el socio adecuado para cumplir con la innovación y el diseño que quiero que la marca Curry represente”, dijo, destacando que “el futuro de Curry Brand está con Li-Ning”. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Li-Ning fue fundada en 1990 por un ex medallista olímpico chino que nombró la compañía en su honor. La empresa, que también es socia oficial del Comité Olímpico Chino, cuenta con más de 7,600 tiendas, incluyendo tiendas insignia y outlets de fábrica, según su informe anual.

Las acciones de Li-Ning, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC, subieron un 0.2%.

La asociación con Li-Ning llega después de que Curry y la empresa de ropa deportiva Under Armour anunciaran en noviembre del año pasado planes para poner fin a su colaboración.

Curry es el fundador y CEO de Thirty Ink, que incluye negocios como Unanimous Media, la marca de bourbon Gentleman’s Cut y la consultoría de marketing 7k.