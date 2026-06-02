Envíe su nominación para el Premio Malibu Surf Legend 2026, del 1 de junio al 11 de julio

La ciudad de Malibú ahora acepta nominaciones para el Premio Malibu Surf Legend 2026 a partir del 1 de junio, reconociendo a personas o grupos que han tenido un impacto duradero en la cultura y la comunidad del surf de Malibú.

Establecido por el Ayuntamiento de Malibú en octubre de 2025, por recomendación de la Comisión de Parques y Recreación, el Premio Malibu Surf Legend honra a aquellos que demuestran excelencia en el surf, sirven como representantes positivos de la comunidad del surf, contribuyen significativamente a la cultura del surf local y mantienen una fuerte conexión con Malibú.

El premio celebra la rica herencia del surf de Malibú y las personas cuyas vidas y contribuciones han ayudado a dar forma a la cultura del surf mundialmente reconocida de la ciudad.

El premio Malibu Surf Legend inaugural se entregó en 2025 al fallecido Randall “Crawdaddy” Miod, un querido miembro de la comunidad de surf de Malibú conocido por su pasión por el surf, su creatividad y su profunda conexión con la ciudad. Falleció en el devastador incendio Palisades.

La fecha límite para presentar una nominación para el premio 2026 es el 11 de julio. Las nominaciones serán revisadas por la Comisión de Parques y Recreación, que proporcionará una recomendación al Concejo Municipal para su consideración final.

Más información sobre el premio Malibu Surf Legend, los criterios de nominación y los detalles de la solicitud están disponibles en la página web.