El Congreso invita al comisionado de la NFL, Roger Goodell, a testificar sobre el uso de los servicios de transmisión por parte de la liga

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha sido invitado a testificar ante el Congreso mientras la liga enfrenta un creciente escrutinio federal sobre sus acuerdos de transmisión y su reciente práctica de transmitir juegos en servicios de transmisión de pago.

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El representante Jim Jordan, republicano por Ohio, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta al comisionado el lunes solicitando su comparecencia en una audiencia el 10 de junio para examinar los acuerdos televisivos de la liga y su cumplimiento con la Ley de Transmisión Deportiva de 1961.

La ley, que data de hace 65 años, otorga a las ligas deportivas profesionales inmunidad antimonopolio limitada, permitiéndoles agrupar sus derechos de prensa y negociar como una sola entidad, al tiempo que las protege de demandas antimonopolio.

La ley se aplica sólo a las redes de transmisión. Los tribunales han dictaminado en el pasado que no se aplica a otros medios, incluidos el cable, el satélite y el streaming. Ha habido un sentimiento bipartidista a favor de actualizar la ley, y el presidente Donald Trump ha estado entre los críticos de la adopción del streaming por parte de la NFL.

Según la carta de Jordan, la audiencia de la próxima semana “examinará en qué medida las ligas deportivas profesionales han utilizado la exención antimonopolio creada por la SBA para dañar a los consumidores y si pueden ser necesarios posibles remedios legislativos para abordar ese daño”.

Un portavoz de la NFL no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta.

AJ Barner de los Seattle Seahawks atrapa el balón para touchdown durante el último cuarto del Super Bowl LX. Kevin Sabitus/Getty Images

La medida del Congreso se produce mientras el Departamento de Justicia está investigando a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas. En abril, cuando se reveló la investigación, un funcionario del gobierno, que no estaba autorizado a hablar por su nombre sobre una investigación en curso, dijo que se trataba de “asequibilidad para los consumidores y la creación de condiciones equitativas para los proveedores”.

En marzo, el senador Mike Lee, republicano por Utah, escribió una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio instándolos a revisar si los métodos de distribución de la NFL cumplen con la ley de 1961. La FTC ha solicitado comentarios del público sobre el cambio de deportes en vivo de canales de transmisión a servicios de transmisión por secuencias.

La NFL ha dicho que el 87% de sus juegos están disponibles en televisión gratuita, y los juegos transmitidos exclusivamente por cable o servicios de transmisión siguen disponibles por aire en los mercados locales de los equipos competidores.

La liga tiene acuerdos de transmisión o streaming con CBS/Paramount+, NBC/Peacock, ABC/ESPN/ESPN+, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube TV. Los juegos del jueves por la noche se trasladaron a Prime Video en 2022, y desde entonces la liga ha trasladado un juego de playoffs de comodines, juegos del día de Navidad y un juego del Black Friday a los streamers.

Esta temporada, Netflix transmitirá un partido de la semana inaugural entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles en Melbourne, Australia, y un partido de los Packers-Rams de Green Bay el día antes del Día de Acción de Gracias.