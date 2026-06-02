Noruega avanza sobre Suecia en el calentamiento de la Copa del Mundo a pesar de la ausencia de Haaland.

Noruega avanza sobre Suecia en el calentamiento de la Copa del Mundo...

Noruega se impuso fácilmente por 3-1 a sus vecinos Suecia en su único partido amistoso en casa antes de dirigirse a sus primeras finales de la Copa del Mundo desde 1998.

Alexander Isak anotó para Suecia, pero el gol del delantero del Liverpool fue solo un consuelo después de que Noruega se adelantara por 3-0.

Jorgen Strand Larsen puso a Noruega en ventaja ocho minutos después del comienzo del partido en el Ulleval Stadion de Oslo, y la ventaja de los anfitriones se duplicó con una magnífica finalización de Antonio Nusa 11 minutos después.

Strand Larsen, destacando en la delantera mientras Erling Haaland descansaba, cabeceó su segundo gol desde un córner ocho minutos antes del descanso.

Al menos Isak proporcionó algo positivo para Suecia en su último partido antes de dirigirse a América del Norte, su gol fue un espectacular remate en curva al final de una gran carrera individual 14 minutos antes del final del tiempo reglamentario.

Sebastian Nanasi parecía haber marcado otro gol para los visitantes, pero su esfuerzo fue anulado por fuera de juego después de una revisión del VAR.

Austria se impuso en otro encuentro entre dos selecciones de la Copa del Mundo al vencer a Túnez 1-0 a pesar de jugar la mayor parte del partido con 10 hombres.

Konrad Laimer fue expulsado ocho minutos antes del descanso por un claro toque de mano después de una revisión del VAR.

Pero Marcel Sabitzer aseguró la victoria para Austria con un remate de primera desde el pase bajo de Stefan Posch desde la derecha.

En otros lugares, Turquía se preparó para la Copa del Mundo de manera espectacular al aplastar a Macedonia del Norte 4-0.