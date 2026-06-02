Los backs de Southampton respaldan a Eckert en spygate a pesar de que se perdió el juego más lucrativo del mundo

Los backs de Southampton respaldan a Eckert en spygate a pesar de...

El Southampton respalda a Tonda Eckert a pesar de perderse una final de playoffs por un lugar en la Premier League debido a un escándalo de espionaje.

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, se disculpó por orquestar el escándalo del “spygate” que llevó a la expulsión del club de los playoffs del Campeonato, mientras que el propietario Dragan Solak insistió en que no despediría al alemán.

“Por todo lo que ha sucedido, quiero pedir disculpas, y reconozco mi responsabilidad como entrenador principal de todo lo que ha sucedido en este club de fútbol”, dijo Eckert en un comunicado de video el martes.

Los Santos fueron expulsados de la final de los playoffs del mes pasado después de admitir que habían observado una sesión de entrenamiento de los oponentes de semifinales, Middlesbrough, así como otros dos incidentes similares durante la temporada.

También recibieron una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla del Campeonato 2026-27, mientras que la Asociación de Fútbol abrió su propia investigación y aún podría acusar a Eckert.

Una comisión disciplinaria independiente de la Liga de Fútbol Inglesa (EFL) determinó que había habido un “plan concertado y decidido desde arriba para obtener una ventaja competitiva” a través de misiones de espionaje.

Dijo que Eckert había autorizado las tácticas, destacando el uso “particularmente deplorable” de miembros del personal junior para llevar a cabo operaciones clandestinas.

El Southampton venció a Middlesbrough 2-1 en dos juegos en las semifinales de los playoffs, pero Boro fue reincorporado, llegando a perder en la final ante Hull City, que fue promovido a la Premier League.

(El premio para los ganadores de la final se considera el más lucrativo en el fútbol mundial, con los ganadores uniéndose a la liga doméstica más rica del mundo. Hull recibirá aproximadamente 200 millones de libras esterlinas (268 millones de dólares) en ingresos adicionales.)

Eckert, quien fue nombrado entrenador en jefe en diciembre, emitió un comunicado de video de ocho minutos sobre el escándalo en los canales de redes sociales del Southampton.

El joven de 33 años dijo: “Estoy devastado de que después de seis meses reconstruyendo esa relación [con los aficionados], la temporada haya llegado a su fin, llegado a un final que no nos podría haber dejado en un lugar peor en el que estamos ahora”.

Afirmó que observar a otros equipos era rutinario en otros países, aunque admitió que esto no era excusa para sus acciones en la segunda división inglesa.

(Muchos anticipaban que Eckert perdería su puesto después de la expulsión del Southampton de los playoffs, pero el presidente Solak respaldó firmemente a Eckert en su propio mensaje en los canales del club el martes.)

“Tonda ha tenido éxito como nuestro entrenador hasta ahora. Nuestro rendimiento durante 2026 ha sido notable, y creemos que es la persona adecuada para llevarnos hacia adelante”, dijo Solak.

“Como junta directiva, lo respaldamos plenamente, y juntos solo tenemos un objetivo: queremos ascender de nuevo a la Premier League.”

(Solak dijo a la BBC por separado que Tonda había sido objeto de una caza de brujas en los medios, diciendo que creía que el club había sido “sobrecondenado”.)

(El serbio, cuya empresa de medios adquirió una participación mayoritaria en el club de la costa sur en 2022, dijo: “Creo a Tonda cuando dice que no sabía que estaba rompiendo la regla.”)

(“Mi opinión personal, y la opinión de la junta, es que es un entrenador que merece nuestro respaldo y apoyo.”)