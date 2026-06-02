Nacional iraquí se declara no culpable en 18 ataques en Europa, autodenominándose un prisionero de guerra

El acusado de planear al menos 18 ataques en Europa se declara no culpable en Nueva York

NUEVA YORK – Un nacional iraquí acusado de planear al menos 18 ataques en Europa en represalia por la guerra de EE.UU. e Israel con Irán se declaró no culpable el lunes antes de llamarse a sí mismo “prisionero de guerra” y decirle a un juez que niños y mujeres estaban siendo asesinados “por tus cohetes”.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi finalmente fue persuadido para sentarse en la corte federal de Manhattan cuando dos alguaciles se acercaron a él por sugerencia de un juez. Uno de los alguaciles puso su mano en su hombro para guiarlo a su asiento.

Al-Saadi no parecía estar tratando de ser disruptivo mientras comentaba más allá de su respuesta a los cargos. Los cargos indican que conspiró para proporcionar apoyo material a Kata’ib Hizballah, un grupo militante chiíta iraquí respaldado por Irán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“No soy culpable en una situación de guerra”, respondió Al-Saadi, antes de agregar a través de un traductor al árabe: “Soy un prisionero de guerra. No soy una amenaza. Los niños y las mujeres están siendo asesinados por tus cohetes”.

La jueza Colleen McMahon respondió diciendo: “El acusado se sentará por favor”, lo que llevó a los alguaciles detrás de Al-Saadi a acercarse a donde estaba sentado.

Tanto Kata’ib Hizballah como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han sido designados por el gobierno de EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras. Los fiscales estadounidenses dicen que Al-Saadi era un comandante de Kata’ib Hizballah.

Pero su abogado, Andrew Dalack, le dijo al juez que su cliente trabajaba para el gobierno iraquí, aunque no especificó qué posición.

El abogado dijo que Al-Saadi estuvo detenido en una prisión subterránea en Turquía durante dos semanas antes de ser entregado al FBI.

“Estoy seguro de que fue desagradable, por decir lo menos”, dijo la jueza.

Dalack dijo que Al-Saadi ha estado en confinamiento solitario en una cárcel federal en Brooklyn, pero esperaba comunicarse con un consejero diplomático de Iraq y con su madre y hermanos, aunque espera que el gobierno de EE.UU. limite severamente sus comunicaciones.

El mes pasado, cuando se anunciaron los cargos contra Al-Saadi, Dalack le dijo a los reporteros que su cliente creía que estaba siendo perseguido por su relación con Qasem Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria que fue asesinado en un ataque con drones de EE.UU. en 2020.

Entre los 18 ataques en Europa, Al-Saadi está acusado del incendio de un banco en Ámsterdam y de apuñalar a hombres judíos en Londres.

Las autoridades federales también dijeron en documentos judiciales que buscaba atacar una sinagoga en la ciudad de Nueva York el mes pasado y proporcionó a un agente encubierto fotografías y mapas de centros judíos en Los Ángeles y Scottsdale, Arizona, que planeaba atacar.

Al-Saadi también es acusado de participar en dos ataques recientes en Canadá: un ataque a una sinagoga y un tiroteo en el consulado de EE.UU. en Toronto en marzo. Los fiscales estadounidenses dijeron que dirigió e instó a otras personas a atacar intereses estadounidenses e israelíes, incluido matar a estadounidenses y judíos.

Al-Saadi publicó sobre los ataques en Snapchat y Telegram y habló sobre ellos en llamadas telefónicas grabadas por un informante del FBI a quien solicitó ayuda en la planificación de ataques en EE.UU., según documentos judiciales.

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