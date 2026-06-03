El KLM Open, más gallardo que nunca – Golf Planète

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Quinto torneo más antiguo de Europa después del Open (1860), el Open de Francia (1906), el Open de Bélgica (1910) y el Open de Alemania (1911), el Open de Holanda (hoy KLM Open), nacido en 1912, disputa esta semana su 106ª edición. La cuarta vez en el par 71 del International Amsterdam.

LV

El KLM Abierto es una verdadera institución en el Tour Europeo. Cuando el circuito se creó en 1972, ya estaba en el calendario. Sólo el COVID-19 (en 2020) se impuso en este emblemático torneo de golf europeo, nacido en 1912 y que celebra esta semana su 106ª edición. Con un premio acumulado de 2.750.000 dólares, compite por cuarta vez en el par 71, de 6.322 de largo.Ámsterdam internacionalubicado a tiro de piedra del aeropuerto Schipol de Ámsterdam. En 2019, por primera vez, el español Sergio García ganó con una puntuación de -18, un golpe por delante del danés Nicolai HÃ¸jgaard.

Encuentra los horarios de salida de las dos primeras rondas

Las dos últimas ediciones, también en el International Amsterdam, vieron al italiano Guido Migliozzi y el escocés Conor Syme levanta el trofeo. Estos dos vuelven a estar en campo esta semana en la que también podemos destacar la presencia del ganador del 2025Abierto de Estados Unidos amateurel estadounidense Mason Howell. Realmente habíamos descubierto a esta originaria de Georgia, de sólo 18 años, en Maestros a principios de abril ya que había compartido las dos primeras rondas con Rory McIlroyfuturo ganador, y Cameron jovenvictorioso unas semanas antes Playa de Pontevedra (Florida) de la prestigiosa Campeonato de jugadores.

Howell jugará hasta el viernes por la noche (y más si tiene afinidades) con los chinos Wen Yi Ding y los holandeses Will Besseling. El golf de Batavia, que reúne aquí a trece de sus representantes en un evento garantizado por un patrocinador principal muy sólido, la compañía aérea holandesa KLM (al mando entre 1981 y 1990 y desde 2004 sin interrupción).

Joost Luiten, doble ganador en casa

Y Martín Lafeber había sido el primer golfista”local » ganar en 2003, la primera vez desde Joop Rühl en… 1947, eso es bueno Joost Luiten40 años, que es un referente. Ha ganado su Open nacional dos veces, la primera en 2013 (en Kennemer G&CC de Zandvoort) después y 2016 (au Holandés el Spijk).

Campeones ilustres también han añadido sus nombres al palmarés. citemos Severiano Ballesteros (1976, 80, 86), Bernhard Langer (1984, 92, 01), José María Olazábal (1989), Payne Stewart (1991), Colin Montgomerie (1993), Miguel Ángel Jiménez (1994), Scott Hoch (1995), Lee Westwood (1999), Darren Clarke (2008), Martín Kaymer (2010) o incluso Pablo Casey (2014).

Romain Wattel y Víctor Pérez, los más fuertes

El golf francés también ha tenido sus horas de gloria con los éxitos de Romain Wattel en 2017 (su única victoria en el Gira mundial de DP) y Víctor Pérez en 2022, en el Bernardus Golf de Cromvoirt que también acogerá el próximo mes de septiembre la Copa Solheim.

Catorce franceses hicieron el corto viaje a la capital holandesa (aunque el gobierno y la mayoría de las instituciones tienen su sede en La Haya). citemos aquí Martín Couvrera, Antonio Rozner, Romain Langasque o incluso Alejandro Levyen clara recuperación, 17º la semana pasada en Austria.

Coussaud, déjà fixé vers el US Open

Ugo Coussaudque el domingo pasado terminó en el mismo lugar en Kitzbühel, está descansando. El jugador de la Equipo de golf de San Lorenzo De hecho, se está preparando para su primer Major, elAbierto de Estados Unidos programado del 18 al 21 de junio Colinas de Shinnecocken los suburbios de Nueva York.

Por último, tenga en cuenta que en cualquier hoyo en uno disputado en el pequeño par 3 del hoyo n°11 (116 metros) se ganarán dos billetes en clase económica para un destino en Europa con el patrocinador principal del torneo. También estarán en juego 30.000 dólares para quien consiga primero batir el récord del campo establecido el año pasado durante la primera ronda por los portugueses. Ricardo Gouveia. ¡Un espléndido 64 (-7)!

Foto: Getty Images