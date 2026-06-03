La Amistad de Décadas de Taylor Swift con Karlie Kloss

Familia es todo para Taylor y Travis, por lo que los VIP incluyen automáticamente a sus respectivos padres y hermanos. El probable padrino, Jason Kelce, también comparte al menos dos hijas en edad de niñas de las flores, Wyatt y Elliotte, con su esposa Kylie Kelce, aunque dependiendo de cuándo sea el gran día, la pequeña hermana Bennett podría crecer para asumir el papel también. (Lamentablemente, el bebé Finnley probablemente tendrá que esperar esta vez.)

Veremos cuáles de los compañeros de equipo de Travis son elegidos, pero él fue padrino en la boda de 2022 del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, con Brittany Mahomes, así que al menos uno de los chicos del equipo de fútbol debería estar allí, además del entrenador Andy Reid. También tiene un fiel grupo de amigos que ha estado cultivando desde sus días en Cleveland Heights, así que esa despedida de soltero centrada en el golf y la cerveza va a estar muy animada.

En cuanto a la novia, la amiga de la infancia Abigail Anderson ha seguido siendo un pilar en la vida de Taylor. Y, aunque su famoso grupo ha evolucionado a lo largo de los años, Selena Gomez todavía está en el círculo interno de regalos de masa madre.

Tampoco es difícil imaginar a alguien cercano a la pareja haciéndose ordenado y oficiando la ceremonia, aunque no apostamos por Flavor Flav.

Y, agréguenlo a la lista, alguien esté atento a los planes de viaje de Niall Horan esta primavera.