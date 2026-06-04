Copa del Mundo 2026 Grupo G: Vista previa, predicción, jugadores a seguir, partidos y horario de TV

Vista previa del Grupo G

La Generación de Oro de Bélgica ya no está, pero todavía poseen la calidad suficiente para justificar su condición de favoritos del grupo.

Irán es el segundo equipo mejor clasificado y será fuerte, asumiendo que puedan acallar el ruido que inevitablemente seguirá todos sus movimientos en los Estados Unidos.

La estrella de Egipto, Mohamed Salah, verá esta oportunidad como una chance de demostrar al mundo que todavía es uno de los grandes del juego antes de una posible mudanza de Liverpool. Nueva Zelanda ofrecerá atletismo y organización, pero ¿será suficiente?

Partidos del Grupo G de la Copa del Mundo y dónde verlos

Partido Fecha Inicio (horario del Reino Unido BST) Sede Dónde Verlo Bélgica vs. Egipto 15 de junio 20:00 Lumen Field, Seattle BBC1 y iPlayer Irán vs. Nueva Zelanda 16 de junio 02:00 SoFi Stadium, LA BBC1 y iPlayer Bélgica vs. Irán 21 de junio 20:00 SoFi Stadium, LA ITV e ITVX Nueva Zelanda vs. Egipto 22 de junio 02:00 BC Place, Vancouver ITV e ITVX Egipto vs. Irán 27 de junio 04:00 Lumen Field, Seattle BBC1 e iPlayer Nueva Zelanda vs. Bélgica 27 de junio 04:00 BC Place, Vancouver BBC1 e iPlayer

Aquí echamos un vistazo a los equipos en detalle.

Bélgica: Vista previa de la Copa del Mundo 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Rudi Garcia

Clasificación: Ganador del Grupo J de la UEFA

Mejor Copa del Mundo: Tercer lugar (2018)

Bélgica luchó en Catar 2022, su Generación de Oro crujía por la edad y sufrió una humillante eliminación en la fase de grupos. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens y el ex capitán Eden Hazard estaban lejos de su mejor forma y desde entonces se han retirado. Entonces el entrenador Roberto Martínez también se ha marchado y tendrá la tarea de liderar a Portugal en América del Norte.

En su lugar ha surgido una nueva Bélgica. ¿Un equipo mejor? Quizás no, pero sin duda una unidad más cohesionada que la que brillaba regularmente pero luego se desmoronaba cuando realmente importaba.

Algunos de los veteranos siguen siendo clave y Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku tendrán una última oportunidad en la Copa del Mundo. Los Diablos Rojos estarán encantados con el sorteo, aunque García es lo suficientemente ingenioso como para no admitirlo.

“Tenemos un gran respeto por los otros tres equipos de nuestro grupo”, subrayó en una entrevista con FIFA.com. “Esto es de lo que se trata la Copa del Mundo. Conocemos bien a Egipto; son uno de los mejores equipos de África. Conozco bastante a Mo Salah ya que lo entrené en Roma. También nos enfrentaremos a un equipo de Oceanía y uno de Asia. Obviamente, los conocemos menos ya que no los vemos jugar tan a menudo, pero estamos ansiosos por descubrir de qué están hechos los equipos de Irán y Nueva Zelanda.

“Comencemos respetando a nuestros oponentes de la fase de grupos. Vamos a vencerlos, terminar en la cima del grupo y luego veremos hasta dónde podemos llegar.”

Jeremy Doku, Leandro Trossard, Matías Fernández-Pardo y Diego Moreira representan la nueva generación y, si hacen clic, seguirán siendo una gran amenaza para cualquier equipo en la competición.

Jugador estrella de Bélgica: Doku espera llevar su forma de club a escala mundial

De Bruyne, Trossard y, si está en forma, Lukaku podrían reclamar ser los jugadores más influyentes de Bélgica, pero pocos jugadores pueden proporcionar la brillantez que puede llevar a la victoria el extremo del Manchester City, Doku.

Después de una primera mitad no espectacular de la temporada 2025/26, Doku cobró vida en las últimas semanas, liderando la lucha del City por superar al Arsenal en la carrera por el título de la Premier League.

Marcó un doblete brillante para rescatar un empate en Everton y también encontró el camino de la red en las victorias contra Chelsea y Brentford, así como al anotar un gol y dar una asistencia en el triunfo en la semifinal de la FA Cup sobre Southampton.

El City eventualmente terminó segundo detrás de los Gunners, pero el récord de Doku de cinco goles y cinco asistencias en 30 partidos de liga demostró que se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del club.

Predicción: Bélgica ganará el grupo y podría llegar a las últimas etapas

Si García logra encontrar la mezcla adecuada, Bélgica será un equipo peligroso. Tienen una buena combinación de juventud y experiencia, aunque pueden tener problemas defensivos contra los mejores. Esa es la única parte negativa y si encuentran su ritmo, serán difíciles de detener.

Egipto: Vista previa de la Copa del Mundo 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Hossam Hassan

Clasificación: Ganador del Grupo A de la CAF

Mejor Copa del Mundo: Fase de grupos (1934, 1990, 2018)

Los siete veces campeones de África llegarán a América del Norte con aspiraciones genuinas de avanzar de la fase de grupos por primera vez.

El equipo de Hossam Hassan demostró su aptitud para el fútbol de torneos con una carrera hasta las semifinales de la Copa Africana de Naciones de 2025 y también fueron dominantes en su campaña de clasificación, ganando ocho partidos y empatando dos de sus 10 partidos para reservar su lugar en la gran cita global.

El nuevo formato ampliado ofrece posibilidades a equipos como Egipto y, exceptuando a Bélgica, los oponentes de su grupo no deberían meterles miedo. Egipto nunca ha ganado un partido en las finales, pero Hassan está seguro de que eso cambiará.

“Veo la ambición en los jugadores. Quieren lograr más de lo que Egipto hizo en las anteriores Copas del Mundo”, dijo Hassan al sitio web oficial de la CAF. “Necesitamos desempeñarnos mejor en la Copa del Mundo. Ese es mi objetivo principal”.

Jugador estrella de Egipto: Marmoush puede sacar provecho del enfoque en Salah

Los ojos del mundo estarán puestos en Mohamed Salah, quien aún no ha anunciado su próximo paso después de dejar Liverpool. Un cambio a la Liga Pro Saudita sigue siendo la posibilidad más probable, pero una fuerte Copa del Mundo podría verlo ofrecido con un contrato a corto plazo por un gigante europeo.

Mientras toda la atención está en Salah, esto brinda una oportunidad para que Omar Marmoush se destaque. El delantero del Manchester City aún no ha brillado en la Premier League, pero el talento está sin duda presente.

Tres goles en 21 apariciones en la liga en la temporada recientemente concluida es un rendimiento pobre para un jugador de sus habilidades, pero si las defensas están preocupadas por Salah, se espera que Marmoush se convierta en el arma ofensiva más peligrosa de Egipto.

Predicción: La historia llama a Egipto

Este equipo egipcio es lo suficientemente bueno como para reclamar su primera victoria y avanzar a la fase eliminatoria. Habrá un sentimiento de equipo en el plantel con la mayoría de los jugadores basados en la liga nacional, sumando la calidad de estrellas como Salah y Marmoush, y la historia está en juego.

Irán: Vista previa de la Copa del Mundo 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Amir Ghalenoei

Clasificación: Clasificatoria de tercera ronda de la AFC

Mejor Copa del Mundo: Fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)

No ha sido una preparación fácil para Irán de cara a la Copa del Mundo y la controversia en torno a su participación no cesará cuando lleguen al otro lado del Atlántico.

Habiendo sido bombardeados fuertemente por uno de los anfitriones, es una situación inusual en la que se encuentran los jugadores y, justo la semana pasada, se confirmó que su base de entrenamiento se ha trasladado a México desde los EE. UU.

Todavía puede haber problemas cuando viajen hacia el norte a pesar de las garantías de que no habrá problemas con la entrada a EE. UU. para el personal y los jugadores que han completado el servicio militar con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Es una distracción que probablemente sea uno de los principales temas de conversación fuera del campo para un equipo que se clasificó de manera impresionante y alberga esperanzas genuinas de llegar a la fase eliminatoria por primera vez.

Su ranking mundial de 21 destaca su creciente estatus en la escena global, aunque la política ha negado al entrenador Amir Ghalenoei el uso del delantero Sardar Azmoun, el tercer máximo goleador en la historia del país.

La omisión de Azmoun llega tras informes de “deslealtad” hacia el gobierno iraní.

Se dice que el jugador de 31 años, que juega en la liga de los Emiratos Árabes Unidos, ha enfurecido al régimen al publicar una foto de sí mismo con el gobernante de los EAU, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en Instagram en marzo.

Azmoun fue dejado fuera de la plantilla preliminar de Irán para el torneo y, a pesar de las súplicas del vicepresidente del país, Abdolkarim Hosseinzadeh, pidiendo su inclusión, no participará en América del Norte.

Jugador estrella: Taremi puede contar con experiencia europea

En ausencia de Azmoun, se espera que Mehdi Taremi proporcione la amenaza ofensiva de Irán.

El jugador de 33 años es uno de los pocos miembros del equipo que juegan fuera de Irán, con Taremi ahora en el Olympiacos tras pasos por Porto e Inter de Milán.

Veterano de las campañas de la Copa del Mundo de Irán en Rusia y Catar, la presencia física de Taremi debería causar problemas a las defensas oponentes.

Predicción: Las distracciones fuera del campo pueden obstaculizarlos, pero Irán tiene suficiente para clasificarse

Es difícil predecir otro resultado que no sea la eliminación en la fase de grupos para un equipo que simplemente no se enfrenta a esta fortaleza de oposición fuera de los grandes torneos.

Para la mayoría de sus jugadores, este es un gran salto en calidad y es probable que les cueste.

Nueva Zelanda: Vista previa de la Copa del Mundo 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Darren Bazeley

Clasificación: Ganadores de Oceanía

Mejor Copa del Mundo: Fase de grupos (1982, 2010)

Nueva Zelanda regresa por tercera vez al escenario mundial y les irá bien igualar sus logros de hace 16 años cuando regresaron de Sudáfrica invictos tras empatar los tres juegos de la fase de grupos, contra Eslovaquia, Italia y Paraguay. Eso no fue suficiente para clasificarse, pero sí aumentó su perfil.

El entrenador Darren Bazeley ha estado a cargo desde 2023 después de pasar gran parte de su carrera como entrenador trabajando para la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda. Será un nombre familiar para muchos aficionados ingleses después de una carrera de juego con equipos como Watford, Wolves y Wals