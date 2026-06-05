Por qué los inversores institucionales están regresando al sector minorista de una manera muy importante

Puntos clave Más tiendas cerradas o reducidas que abiertas o ampliadas durante el primer trimestre, según un informe de JLL, pero las vacantes siguen siendo bajas, con solo un 4.4%.

El sector minorista ofrece rendimientos mucho mejores que otros sectores de bienes raíces comerciales.

Los volúmenes de transacciones de inversión alcanzaron más de $15 mil millones durante el primer trimestre, un incremento del 5% en comparación con el primer trimestre de 2025, según el informe.

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín de noticias de CNBC Property Play con Diana Olick. Property Play cubre nuevas oportunidades en evolución para el inversor inmobiliario, desde individuos hasta capitalistas de riesgo, fondos de capital privado, oficinas familiares, inversores institucionales y grandes empresas públicas. Regístrese para recibir futuras ediciones, directamente en su bandeja de entrada. El mercado minorista de EE. UU. comenzó el 2026 con una posición relativamente sólida, y los inversores, especialmente los institucionales, están empezando a prestar más atención. El sector minorista parece estar pasando de una historia de recuperación a una de escasez. Más tiendas cerradas o reducidas que abiertas o ampliadas durante el primer trimestre, según un informe de JLL, una firma de servicios y gestión de inversiones inmobiliarias comerciales, pero las vacantes siguen siendo bajas, con un 4.4% solamente. Eso se debe a que ha habido muy poca construcción nueva en el sector. El sector minorista también ofrece rendimientos mucho mejores que otros sectores de bienes raíces comerciales. Y es por eso que los inversores están regresando, con volúmenes de transacciones que superan los $15 mil millones durante el primer trimestre, un aumento del 5% en comparación con el primer trimestre de 2025, según el informe. Fue el volumen de transacciones del primer trimestre más alto desde 2023. “Los lobos alfa han regresado y están despertando con hambre”, dijo Paul Kurzawa, presidente y próximo CEO de Centennial, propietario y operador minorista. “La recuperación de los fundamentos del mercado de acciones y deuda está alimentando la búsqueda de retornos sólidos de doble dígito en inversiones a corto y medio plazo con spreads de 150 a 200 puntos básicos que superan los índices de mercado. Esos tipos de retornos ahora son alcanzables, pero solo en las situaciones correctas.” Kurzawa, quien supervisa un portafolio de 25 millones de pies cuadrados en 18 estados, dijo que el cambio real no es solo que el capital esté regresando, sino que los inversores están siendo mucho más selectivos sobre dónde lo despliegan. “Lo que hemos visto también, especialmente este año, en muchos de los inversores institucionales y fondos de riesgo con los que me he reunido, es que hay un apetito por los activos core+ de una manera muy grande”, dijo Kurzawa, refiriéndose a activos que son de gama alta pero aún de bajo riesgo y compras a largo plazo. Los inversores institucionales representaron casi el 24% de la inversión minorista multinquilina durante los últimos 12 meses, su mayor participación de inversión reportada desde 2017, según JLL. Y parece que más grande es mejor. Las operaciones de alto valor, de más de $100 millones, representaron el 26% de la inversión minorista desde el primer trimestre de 2025 hasta el primer trimestre de 2026, en comparación con solo el 13% en 2023. “Muchos inversores institucionales todavía están sub-asignados al sector minorista en comparación con otros tipos de propiedades”, dijo Kurzawa. “A medida que más capital sale de las líneas laterales, los inversores están persiguiendo adquisiciones de carteras más grandes y de calidad de trofeo para desplegar capital de manera más eficiente y cumplir rápidamente los objetivos de asignación.” El desafío, agregó, es que simplemente no hay suficientes activos de alta calidad en negociación. Ese desequilibrio entre una fuerte demanda de inversores y una oferta limitada está creando más competencia en el espacio de operaciones de más de $100 millones. Señaló que las propiedades de valor agregado, donde los inversionistas necesitarían mejorar, “son un poco más complicadas”, pero que también ve más flujo de capital allí. “Los inversores están haciendo preguntas difíciles sobre dónde pueden crear valor de manera realista, específicamente a través de la diversificación de usos o de la reposición de activos. Si la historia requiere demasiada esperanza en lugar de matemáticas, esos tratos simplemente no se concretan”, dijo.