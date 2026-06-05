Nuevos rumores de los Lakers sobre las demandas contractuales de Austin Reaves en medio de LeBron Buzz y la agencia libre de la NBA

Se espera que el alero de Los Angeles Lakers, Austin Reaves, quien puede rechazar su opción de jugador para convertirse en agente libre esta temporada baja, quiera el máximo, según Brad Turner del Los Ángeles Times en Spectrum Sportsnet Live.

“Él ganará cinco años, $241 millones si le ofrecen ese trato. O si va a un equipo como los Chicago Bulls, o un equipo como Brooklyn, puede obtener cuatro años, $178 millones. Esos equipos estarán al acecho.

“Pero según lo que entiendo, lo que sigo escuchando: Austin quiere el máximo. ¿Está dispuesto a darles a los Lakers un contrato local? No estoy tan seguro de eso. Tal vez lo haga, pero tal vez sus representantes no quieran eso”.

Reaves promedió 23,3 puntos con un 49,0 por ciento de tiros, 5,5 asistencias y 4,7 rebotes en 51 partidos la temporada pasada. Una distensión en la pantorrilla izquierda y una distensión en el oblicuo izquierdo de grado 2 lo obligaron a perder tiempo.

Aún así, el jugador de 28 años demostró que es digno de un nuevo contrato lucrativo. La pregunta es si los Lakers le dan el máximo o si consigue un contrato enorme en otro lado. Se puede suponer que eso podría suceder dada su impresionante producción.

En última instancia, los Lakers tienen una serie de preguntas este verano fuera de Reaves. Para empezar, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA y veterano de 23 años, LeBron James, es un agente libre inminente. El centro Deandre Ayton tiene una opción de jugador y también podría estar fuera de la ciudad.

La partida de Ayton en particular podría ser una pérdida difícil, lo que llevaría a los Lakers a buscar otro pívot titular. Sin embargo, podrían tener algunas opciones, como transmitió Spectrum SportsNet.

Los Ángeles tuvo marca de 53-29 el año pasado y llegó a la segunda ronda de los playoffs antes de ser barrido por el Oklahoma City Thunder. Los Lakers, es de destacar, no contaron con el máximo anotador de la NBA, Luka DonÄiÄ‡, en los playoffs mientras se recuperaba de una distensión en el tendón de la corva de Grado 2.