Orioles colocan al receptor Adley Rutschman (muñeca) en lista de lesionados de 10 días

El receptor de los Orioles de Baltimore, Adley Rutschman, fue colocado el lunes en la lista de lesionados de 10 días, la tercera vez que ingresa a la lista de lesionados esta temporada.

Los Orioles dicen que Rutschman tiene inflamación en la muñeca izquierda. Se perdió la victoria de los Orioles sobre los Astros de Houston el domingo, que fue la séptima victoria consecutiva de Baltimore.

La racha de victorias de los Orioles, que era la segunda racha de victorias activas más larga en las mayores, se detuvo el lunes por la noche contra los Medias Rojas de Boston, quienes ganaron 6-5 para extender su propia racha de victorias, la mejor de la MLB, a 14 juegos.

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“Le ha estado molestando, lidiando con eso, y estamos en el punto en el que nos adelantamos y lo IL”, dijo el manager Craig Albernaz sobre Rutschman, según MLB.com. “Haga el mejor curso de acción para que vuelva a tener toda su capacidad. Cualquiera que haya jugado antes en la posición de receptor, la muñeca izquierda recibe un golpe. Esa es su mano con guante, y además, como él es un bateador ambidiestro, especialmente bateando con la mano derecha con ese brazo izquierdo, esa muñeca izquierda siempre está en el bate, por lo que requiere un golpe extra”.

Mientras tanto, el receptor novato de los Orioles, Samuel Basallo, abandonó el partido del domingo debido a una molestia en el hombro derecho. Albernaz dijo el lunes que Basallo está al día.

Los Orioles llamaron al receptor veterano Chadwick Tromp de las menores para reemplazar a Rutschman en la plantilla de las Grandes Ligas. Sam Huff comenzó como receptor en el juego del lunes.

Rutschman está bateando .251 con ocho jonrones y 47 carreras impulsadas en 67 juegos esta temporada. Fue incluido en su tercer equipo All-Star de la Liga Americana.

Anteriormente estuvo en la lista de lesionados en abril debido a una inflamación del tobillo izquierdo y en junio debido a una conmoción cerebral.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.