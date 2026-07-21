Rally de Estonia: ¿Solberg finalmente lo encontró? Sus fuertes palabras tras su actuación del fin de semana

Oliver Solberg necesitaba tranquilizarse y recuperar algo de confianza en Estonia este fin de semana y eso es lo que ocurrió. El piloto sueco de Toyota, en duras condiciones durante las últimas carreras, no logró hacerse con la victoria, que fue para Sami Pajari, autor de su primer éxito, pero se clasificó segundo, por delante de Adrien Fourmaux y Thierry Neuville, los dos pilotos de Hyundai. Solberg habló al final del fin de semana y dijo que este Rallye de Estonia significaría mucho para él de cara al final de la temporada, dado que necesitaba tranquilizarse mentalmente. Sumó puntos importantes en la clasificación y logró recuperar la confianza, lo que podría hacer daño a Finlandia en la siguiente ronda.

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Solberg ha recuperado la confianza

“Creo que este fin de semana fue muy importante para Elliot y para mí. Teníamos que tener un fin de semana tranquilo, un fin de semana sólido para encontrar un ritmo, y simplemente tratamos de mantenerlo todo el fin de semana. Y fue difícil, ya sabes, porque siempre quieres más, quieres esforzarte más, quieres intentar más, sabes que puedes hacer más. Pero creo que personalmente, este fin de semana, todavía tenía un poco de miedo, para ser honesto, en el fondo de mi mente. Fue difícil después de tener rallyes tan difíciles detrás de ti, con buena velocidad pero poca detalles perdidos. Fue muy duro mentalmente, especialmente después de Grecia, y creo que este fin de semana fue muy importante para mí mentalmente para recuperarme, ser consistente, mostrar un gran ritmo y conseguir un gran resultado para el equipo. Y luego, por supuesto, Sami y Marko hicieron un trabajo absolutamente increíble. Cuando tienes esa sensación, esa dinámica, casi parece fácil, como dijo ayer Sami. Hicieron un trabajo increíble, una velocidad increíble y, repito, estoy muy contento con este segundo puesto. Hoy subí el nivel un punto, un pequeño porcentaje, y hoy conseguí el máximo de puntos, lo cual también fue muy importante. Estoy muy, muy feliz y realmente aliviado”, dijo Oliver Solberg a los medios después de este fin de semana, lo que probablemente le dará un mayor impulso moral.

¿Conseguirá el sueco volver a lo más alto de la clasificación al final de la temporada, tras haber ganado el Rally de Montecarlo a principios de este ejercicio 2026? Respuesta en las próximas rondas.

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