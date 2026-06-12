Wayland completa la persecución y asegura el título estatal gracias al dominio de Finn Bell

WORCESTER – Enfrentando la “batalla del jefe final” una vez más en su tercera aparición consecutiva en la final estatal de la División 2 el jueves por la noche, Wayland, el primer favorito, finalmente pasó el último nivel para asegurar su tan esperado primer título estatal.

Hace dos años, Westfield se recuperó de un déficit de dos sets para completar una barrida inversa y robar el título ante las narices de los Warriors. Pero en esta revancha, Wayland (23-2) luchó contra un tercer set preocupante para evitar la remontada de los Bombarderos No. 2 (22-5) y completar una victoria 3-1 (25-15, 25-21, 12-25, 25-13).

El senior estrella Finn Bell demostró ser un código de trampa una última vez con 19 remates, logrando siete en el cuarto set decisivo para rematar una actuación por lo demás completa orquestada por el armador Zachary O’Donnell (35 asistencias, dos remates, dos ases).

Westfield ciertamente luchó en pos de su sexto título estatal en nueve años, pero los Warriors resistieron la mayor parte para finalmente exhalar como campeones estatales.

“Se siente realmente satisfactorio, y se siente genial simplemente abrazar (al estudiante de último año, Dylan Engelhardt) allí mismo”, dijo el entrenador en jefe de Wayland, Phil George. “Sus carreras terminan hoy de cualquier manera, y deseaba desesperadamente esto como símbolo de todo el éxito que han tenido. Si termináramos perdiendo en una final estatal (tercera consecutiva), habría sido una gran carrera. Pero no tendrían ‘lo’ que recordar, que ‘hicimos eso’”.

“Es sorprendente, es lo que he estado persiguiendo durante los últimos años”, dijo Bell. “Poder finalmente lograrlo y tener la muerte final también es surrealista. Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de voleibol”.

Gran parte del enfoque del programa en los últimos dos años ha sido estudiar cómo responder a la adversidad. Wayland disparó a toda máquina en los dos primeros sets, utilizando un ataque completo, un gran servicio y una buena recepción de servicio para llevarse victorias de 25-15 y 25-21. Pero ese enfoque en la adversidad fue útil después del tercer set, en el que Westfield simplemente dominó para una victoria de 25-12 para quitarle el aliento a los Warriors.

Los Bombers desafiaron más a Wayland en el cuarto set para tomar una ventaja de 9-7 detrás de Giovanni González (11 remates), Max Yurtuc (22 asistencias, dos bloqueos) y Andrew Yerak (ocho remates), pero los Warriors los superaron 18-4 el resto del camino.

“Nos gusta decir: ‘Capeando la tormenta'”, dijo Bell. “Mantener esa confianza después de perder un set, especialmente 25-12, mantener esa confianza y poder apoyarnos en eso y seguir jugando nuestro juego (fue enorme)”.

El armador Zach O’Donnell hizo bien en repartir la riqueza en las dos primeras victorias en sets al enfrentarse a Engelhardt (seis remates, dos ases), Alex Pearlman (siete remates, dos ases) y Varun Bhukhanwala (tres remates, dos bloqueos) alrededor de Bell. Pero una vez que Pearlman abandonó el juego por lesión en el cuarto set, Wayland dependió en gran medida de su código de trampa.

Bell estalló con siete remates en el cuarto, un bloqueo y una serie de fuertes servicios en ese tramo, y logró el remate que selló el partido.

“Siempre hemos bromeado diciendo que si las cosas van mal, podemos simplemente presionar el botón Finn e intentar resolver el problema de esa manera”, dijo George. “Cuando (Pearlman) cayó, fue como, ‘Oye, recordemos que tenemos al mejor jugador del estado, no lo pensemos demasiado'”.

O’Donnell se convirtió en el líder de asistencias de todos los tiempos del programa en la victoria, superando las 1.544 en el primer set. Libero Mason Lee también jugó un papel decisivo en su fallecimiento.

“El cambio en nuestro equipo fue la capacidad (de O’Donnell) para ejecutar una ofensiva realmente complicada”, dijo George. “(Él) está capitaneando esa ofensiva con inteligencia, precisión y determinación. Creo que podría ser la persona más responsable del cambio en nuestro equipo a mitad de temporada”.