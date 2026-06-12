Carly Simon da un adelanto de su primer álbum en casi 20 años con la canción triunfante Howl

Carly Simon aúlla como el viento en “Howl”, el sencillo principal de su próximo álbum, “Comes in Waves”. La letra de la canción es una carta a un amigo cuyo amante acaba de abandonarlos. Con un estribillo pegajoso y grande, Simon aconseja al amigo sacarlo de su sistema: “Aúlla como el viento/Ruge como el río/Gime como la lluvia/Llora, grita y tiembla”, todo llevando a la catarsis final, “Llama mentiroso al amor”. La canción es gentil y poderosa, y augura más buenas canciones para el resto del álbum, que será el primero de Simon en casi dos décadas cuando salga el 14 de agosto.

“‘Howl’ vive en ese espacio entre la traición y el perdón, donde la ira tiene que ser expresada antes de poder ser liberada”, dijo Simon en un comunicado. “Se trata de dejar salir la frustración, para que no se quede y hierva. La canción comienza en la ira, pero se mueve hacia el perdón y habla de cualquier situación donde se haya roto la confianza”.

Simon, quien fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, escribió y grabó “Howl” y el resto de “Comes in Waves” en su estudio en Martha’s Vineyard. El disco contiene nueve canciones originales nuevas y un par de canciones que la artista, de 82 años, escribió anteriormente en su vida y decidió revisitar. El título del álbum lo tomó de “Slowly”, otra canción del álbum sobre resetearse, que su sello discográfico dice que es el tema que corre a lo largo del disco. Los músicos en el álbum incluyen a John Forté (miembro de Refugee Camp All-Stars que falleció en enero) y los hijos de Simon, el hijo Ben Taylor y la hija Sally Taylor; Sally creó la portada del álbum.

El productor Paul Samwell-Smith, quien trabajó con Simon en los años setenta, supervisó el proyecto. Simon también acredita al productor e ingeniero Frank Filipetti, quien ha trabajado con Simon durante varias décadas, por ayudarla a encontrar la dirección del álbum.

El último álbum de la artista, “Never Been Gone”, salió en 2009. En 2023, el álbum de antología, “These Are the Good Old Days: The Carly Simon and Jac Holzman Story”, incluyó a Simon cantando una versión inédita anteriormente de “Angel From Montgomery” de John Prine, que fue lanzada como sencillo.

Lista de canciones de “Comes in Waves”