Jornada Benéfica de Capitanes en el Club de Golf Vila Sol

Por la mañana tuvimos un torneo de golf, ganado por el dúo formado por Dean Chambers y Peter Bell. Gracias a nuestros patrocinadores, se entregaron premios a las competencias “más cercanas a la bandera” en diferentes hoyos del campo, así como a una competencia de putting en el green de práctica. Estos patrocinadores incluyen:

Prime Wine, Oscars Bar and Kitchen, St James Global, Abbeygate, Carclasse Mercedes, Bennetts Beds y Artlink

Durante el torneo de golf hicimos un refrigerio a mitad del campo y vendimos boletos para una rifa, cuyos premios fueron generosamente donados por muchas empresas del Algarve. Tras la competición se organizó un almuerzo en el restaurante L’Olive, en la sede del club Vila Sol. La jornada comenzó con un aperitivo en la terraza, ofrecido por Prime Wines, donde también tuvo lugar una subasta, gracias a donaciones muy generosas de comercios locales. El almuerzo fue seguido por un concierto de The Washington Band, cortesía de Oscars Bar and Kitchen.

En total, recaudamos 12.500 € para nuestras organizaciones benéficas:

Santuario de perros Goldra,

l’AHDPA(Asociación Humanitaria de Enfermos de Parkinson y Alzheimer),

ACCA(organización benéfica con sede en el Algarve dedicada a ayudar a los niños necesitados), Algarves Family’s in Need,

MÃ£ozinhas SolidÃ¡rias (Manitas solidarias)

Asociación Humanitaria de Bomberos de Faro, Cruz Lusa y

Asociación Oncológica del Algarve.

Nuestros capitanes, Tracey McCall y Caroline Tweddell, así como nuestros vicecapitanes, Julian Tunks y Claire Smith, aparecen aquí en la foto con el cheque por el importe recaudado, es decir, 12.500 €.

Un enorme agradecimiento a todos nuestros patrocinadores y a nuestros miembros, sin los cuales esto no habría sido posible.