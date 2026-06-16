Eric Trump es brutalmente troleado después de un vergonzoso escándalo de filtración de mensajes directos

Eric Trump ha sido brutalmente troleado en su propia sección de comentarios mientras intenta distanciarse de una filtración vergonzosa sobre el evento UFC de su padre.

Trump, de 42 años, pasó el domingo previo al espectáculo del cumpleaños de su padre en la Casa Blanca aclarando que los mensajes directos en X enviados al luchador retirado de UFC Daniel Cormier y publicados en línea eran “completamente falsos”.

Los mensajes aparentemente sugirieron que Trump estaba charlando con Cormier, de 47 años, sobre quién pelearía en los partidos del domingo celebrados en el césped de la Casa Blanca, antes de buscar información privilegiada.

Eric Trump, Lara Trump y otros invitados se reúnen dentro del octágono en el jardín sur de la Casa Blanca. Piscina/Getty Images

En los mensajes de captura de pantalla, la cuenta que aparece como Eric Trump pregunta: “Iré al grano… ¿alguna de las peleas de mañana está amañada?” He estado observando la pelea de Lopes y creo que una sorpresa no sería demasiado irreal. $$.”

Ambos hombres rechazaron los mensajes. Cormier publicó en X: “¿Es la gente realmente tan tonta?”, mientras que Trump dijo que las imágenes fueron “generadas por IA” y que nunca se había puesto en contacto con Cormier, e incluso afirmó que “esto da miedo”.

Eric Trump denuncia una serie de mensajes directos “completamente falsos” publicados en X. captura de pantalla

El domingo, en Instagram, Trump publicó una foto con sus dos hijos y su esposa, la presentadora de Fox News Lara Trump, flexionándose en el ring.

Si bien no hizo referencia al escándalo de DM en Instagram, los usuarios aprovecharon la oportunidad para recordárselo en los comentarios debajo de la feliz instantánea.

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La sección de comentarios de Eric Trump estaba inundada de trolls. captura de pantalla

El lunes, Trump continuó controlando los daños en X, compartiendo un video en el que se le pregunta a Cormier sobre los mensajes directos falsos mientras se tomaba fotografías con sus fanáticos en Washington DC.

“No es real, no puedo creer que ustedes creyeran eso”, dijo Cormier. â€œ¿QuiÃ©n cree eso? Me hackearon o algo así. ¿Quién cree algo así? Eso es una locura”. Cuando se le preguntó si había hecho las publicaciones, Cormier agregó: “¿Por qué haría eso?”

Trump publicó “gracias” a Cormier, además de compartir un artículo del New York Post sobre las negaciones del luchador.

Daniel Cormier y Joe Rogan anuncian las peleas durante el evento UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca el 14 de junio de 2026 en Washington, DC. Chris Unger/Zuffa LLC

Sin embargo, no todos los que participaron en los comentarios de Trump X estaban creyendo la explicación de Cormier. Un usuario dijo: “Me piratearon o algo así”. Eso es algo de pereza. Todos ustedes pueden hacerlo mejor”.

El domingo, el reportero de MMA Adam Martin publicó en X que había visto personalmente la publicación en la página de Cormier.

“Ya que recibí algunos mensajes directos sobre esto, sí, el tweet de DC fue 100% real, lo vi yo mismo”, escribió Martin. â€”Otros lo vieron. La gente lo capturó en la pantalla. DC lo tuiteó y lo eliminó rápidamente, pero la gente también lo captó rápidamente. Me pregunto por qué DC lo eliminó. Alguien se metió rápidamente en su oído, supongo.

El periodista de MMA Adam Martin comparte los comentarios de Daniel Cormier sobre las publicaciones de Eric Trump. captura de pantalla

El lunes, Martin volvió a publicar el video de Cormier diciendo: “Me piratearon o algo así”, agregando tres emojis de caras pensantes.

The Daily Beast se ha puesto en contacto con la Organización Trump para solicitar comentarios.

El lunes, Trump publicó una foto de su hijo y su hija en X viendo los eventos del domingo desde un balcón de la Casa Blanca. â€œCon diferencia, mi mayor reto como padre serÃ¡ mantener a estos dos humildes y con los pies en la tierra. Esto NO es la vida real… ¡pero qué vista!

Incluso esa foto terminó siendo troleada, con la publicación de la cuenta Wu Tang is for The Children: “¿Tienes información privilegiada sobre algunas apuestas?”