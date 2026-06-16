Mundial 2026: Túnez despide a Sabri Lamouchi después de solo un partido en el torneo

Túnez despidió al técnico Henryk Kasperczak después de un mal comienzo durante su campaña en la Copa del Mundo de 1998, cuando el equipo no pudo ganar ninguno de sus dos primeros partidos.

Cha Bum-kun fue despedido por Corea del Sur durante el mismo torneo tras derrotas en sus dos primeros partidos, mientras que Julen Lopetegui fue despedido por España dos días antes del inicio del Mundial de 2018 tras aceptar convertirse en entrenador del Real Madrid.

Pero esta es la primera vez que un entrenador pierde su trabajo después de sólo un partido de la Copa del Mundo y pone fin a los cinco meses de Lamouchi al frente de Túnez.

El ex técnico de Nottingham Forest no fue nombrado hasta enero, reemplazando a Sami Trabelsi, quien dejó su puesto tras una derrota en octavos de final ante Mali en la Copa Africana de Naciones.

Tras la derrota ante Suecia, Lamouchi dijo que la derrota fue “dolorosa”.

“Empezar la competición con una derrota tan grave es realmente difícil”, dijo Lamouchi.

“Cometimos demasiados errores y esto no es algo que podamos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos lastimando”.

Lamouchi ganó sólo uno de sus cinco partidos como entrenador de Túnez: una victoria por 1-0 sobre Haití en su primer partido al mando.

En sus dos partidos de preparación para la Copa del Mundo a principios de este mes, perdieron 1-0 ante Austria antes de sufrir una goleada de 5-0 ante Bélgica.

Túnez se enfrentará a Japón y Holanda en los partidos restantes del Grupo F.