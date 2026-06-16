De Jalen Duren a LeBron James y Ayo Dosunmu, los 25 mejores agentes libres de la temporada baja de la NBA

¿Hola? ¿Alguien aquí?

La agencia libre de la NBA comienza a las 6 p.m. hora del Este el 30 de junio, pero en la última década, la prominencia de esta fecha ha caído en picada.

La razón: ya nadie bueno cambia de equipo de esta manera. Los cambios en las reglas de la agencia libre sin restricciones han incentivado tanto a los equipos como a los jugadores a aceptar extensiones mucho antes de que lleguen al mercado abierto, mientras que, por el lado de la demanda, operar como un equipo con espacio salarial es una forma de vida cada vez más onerosa en comparación con las ventajas de usar los derechos Bird y la excepción de nivel medio para no contribuyentes (NTMLE). Esos dos perjuicios al movimiento de jugadores de alto impacto están tan arraigados en la liga que apenas nos queda tiempo para culpar a los delantales fiscales.

La temporada pasada, por ejemplo, solo uno de mis 11 mejores agentes libres cambió de equipo en la agencia libre (Myles Turner), y llegar a eso requirió que los Milwaukee Bucks movieran cielo y tierra renunciando y estirando a Damian Lillard y agotando todos los medios posibles para usar derechos de agentes libres no Bird y excepciones mínimas de jugadores para construir el resto de la plantilla.

Como resultado, cualquier movimiento que obtengamos de la agencia libre probablemente provenga de la clase senior de la NBA: el futuro de LeBron James, de 41 años, en Los Ángeles parece estar en duda, mientras que James Harden, de 36 años, parecía que podría estar en una situación similar antes de su intercambio a mitad de temporada con Cleveland.

Es posible que tengamos muchas cosas en marcha este julio. Tal vez nos llevemos una sorpresa en forma de una oferta gigantesca por Austin Reaves o Jalen Duren que haga parpadear a sus equipos actuales, pero no cuenten con ello.

Además de James, el mejor agente libre sin restricciones de mi consejo que parece tener una posibilidad razonable de cambiar de equipo es… ¿Keon Ellis? ¿Sandro Mamukelashvili? De hecho, muchos de los jugadores en mi lista podrían no convertirse en agentes libres en absoluto, o solo lo harán como una artimaña para llegar a su próximo contrato ya acordado con su empleador actual.

Sin embargo, la amenaza de que otros equipos ofrezcan un contrato aún importa, y debido a eso, los siete equipos potenciales con espacio salarial (Atlanta, Brooklyn, Chicago, Detroit, Memphis y ambos equipos de Los Ángeles) serán un factor destacado en el cálculo de este verano, aunque sea solo como un fantasma para que los agentes lo utilicen en la negociación de contratos.

El espacio salarial, sin embargo, es sólo la mitad del problema. La siguiente pregunta en la agencia libre es cómo valorar a los jugadores. Ahí es donde entro yo.

Desarrollé un sistema de valoración de jugadores llamado BORD$ (abreviatura de “Big Old Rating Dollars”) que utiliza análisis y datos de tiempo de juego de las últimas dos temporadas, proyecta valores para la próxima temporada en función de la edad y el rendimiento de un jugador y luego convierte el rendimiento y el tiempo de juego proyectados en una estimación salarial basada en el tope proyectado en 2026-27 de $165 millones. (Más sobre la metodología de esta historia hace cinco años).

Lo que sigue es mi lista de los 25 mejores agentes libres de este verano (también tendremos valores para cada potencial agente libre realista en cada posición). Digo “realista” porque hay una clase de jugadores que no incluí: jugadores con contratos no garantizados cuyos equipos sería una tontería cortarlos (como Duncan Robinson de Detroit), u opciones mínimas de equipo que parecen poco probables de ser rechazadas debido a la situación del tope salarial de un equipo (como Jamal Shead de Toronto).

Después de esa revisión, me quedé con 24 jugadores a quienes BORD$ valora como al menos más que el MLE no contribuyente, proyectado en $15 millones la próxima temporada. No significa que eso sea lo que obtendrán, pero es un buen punto de partida para determinar qué podría ser “justo” en un mercado más equilibrado.

Con eso, así es como BORD$ valora a los 25 primeros. (Las edades enumeradas son al 30 de junio, el inicio oficial de la agencia libre).

¿La dura postemporada de Jalen Duren afectará su mercado? (Ken Blaze / Imagen Imágenes)

Nivel 1: chicos Max

1. Jalen Duren, C, Detroit (restringido): $44,200,295

BORD$ se basa en la producción de la temporada regular, por lo que no incluye el desempeño de Duren en los playoffs. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que su primavera fue un poquito decepcionante, ya que tanto Wendell Carter Jr. como Jarrett Allen jugaron mejor que él, y los Pistons a menudo jugaron mejor con él fuera de la cancha.

El PER de Duren en los playoffs de 13,8 fue apenas la mitad de su marca de la temporada regular (26,0, sexto en la liga). Los aspectos más bajos incluyeron un BPM de -1.7, un modesto porcentaje de tiro real de 55.3 después de liderar la liga con 68.8 en la temporada regular y terminar en el lado comercial de una volcada asesina de Jamal Cain en la primera ronda contra el Orlando Magic.

Por eso, diría que podemos reducir esa estimación de 44 millones de dólares. Duren es elegible para supermax después de formar parte del tercer equipo All-NBA, pero incluso conseguir el máximo más bajo (cinco años, $239 millones) proveniente de su contrato de novato será un desafío después de la postemporada que tuvo. Por otro lado, Duren tiene sólo 22 años y viene de una temporada regular All-Star, y equipos con espacio salarial como Brooklyn y Chicago estarán dando vueltas con hojas de ofertas si los Pistons se arrepienten. Un contrato por cinco años y 200 millones de dólares lo valoraría en 40 millones de dólares al año y lo mantendría en Detroit durante gran parte de su mejor momento; eso se siente como un punto final potencial.

Nivel 2: Más que MLE, menos que el máximo

2. James Harden, PG, Cleveland (opción de jugador, garantía parcial): $36,396,260

Harden tiene una estructura contractual complicada que contiene una opción de jugador por 42 millones de dólares y una garantía parcial que permite a los Cavs separarlo por sólo 13,3 millones de dólares si ejerce la opción.

Probablemente no deba preocuparse por ninguna de las dos cosas, ya que tanto a Harden como a los Cavs les conviene rechazar la opción y firmar un nuevo acuerdo, probablemente en el rango de dos años y entre $65 y $70 millones. Ese acuerdo reduciría ligeramente las imponentes obligaciones salariales de los Cavs para la próxima temporada y al mismo tiempo le daría a Harden un poco más de seguro a largo plazo (al menos en la medida en que sea posible al comenzar una temporada de 37 años). De cualquier manera, sería sorprendente si estuviera en cualquier otro lugar que no fuera Cleveland la noche inaugural.

3. Austin Reaves, SG, Lakers (opción del jugador): $34,429,743

Reaves obviamente optará por salirse de su acuerdo actual, que le paga una miseria de $14.9 millones para 2026-27, y los Lakers pueden usar su tope salarial artificialmente bajo ($20.9 millones) para llenar la plantilla con espacio salarial antes de regresar para firmarlo con un contrato más apropiado para el mercado. Ese punto de aterrizaje parecería unos cuatro años y $140 millones, según BORD$, para un jugador de 28 años que tiene dudas sobre la defensa y la durabilidad, pero que también demostró la temporada pasada que puede ser un iniciador líder y de alto uso en la ofensiva.

Los Lakers, sin embargo, podrían verse obligados a subir más. Como uno de los agentes libres sin restricciones más destacados del tablero, Reaves podría recibir una oferta máxima exagerada de un rival necesitado de talento como los Brooklyn Nets.

4. Isaiah Hartenstein, C, Oklahoma City (opción de equipo): $32,092,088

La opción del equipo de Hartenstein es por $28.5 millones, lo que significa que en una situación normal, el Thunder podría simplemente ejercer la opción, o tal vez ejercerla y extender su contrato a partir de esa cantidad.

La realidad de la situación financiera de Oklahoma City puede requerir un toque más delicado. Un enfoque realista sería que el Thunder rechace la opción y vuelva a contratar a Hartenstein con un acuerdo a largo plazo que distribuya el dinero en cuatro o cinco años, incluso si el final se convierte en un pago excesivo. Por ejemplo, rechazar la opción y firmar un contrato de cuatro años y $110 millones o un pacto de cinco años y $140 millones reduciría alrededor de $4 millones de su tope salarial para 2026-27 y le daría al Thunder más margen de maniobra contra los inminentes delantales fiscales.

5. LeBron James, PF, Lakers: $31,960,618

James sigue siendo un jugador extremadamente valioso y mi algoritmo de envejecimiento puede subestimar sus contribuciones potenciales en 2026-27; Realmente no tenemos datos con los que trabajar en lo que respecta al “delantero de alto uso que ingresa a su temporada a los 42 años”. En este punto, probablemente esté buscando un contrato por un año (no puede firmar por más de tres debido a la regla de mayores de 38 años), por lo que las preguntas son sobre dinero (un poco) y aptitud física (bastante).

Resolver la última parte podría requerir un recorte importante en la primera, ya que el tipo de equipos que podrían usar a James y tener una posibilidad razonable de competir por algo importante tampoco son del tipo que tienen espacio extra en el tope salarial. Incluso un regreso a los Lakers es complicado, ya que pagarle sacaría a Los Ángeles de algunos escenarios de espacio salarial que no estarán disponibles para los Lakers en veranos futuros, cuando Reaves (presumiblemente) gane aproximadamente el triple de lo que gana ahora.

6. Trae Young, PG, Washington (opción del jugador): $29,495,966

Probablemente he visto más a Young durante la última media década que a cualquiera que no trabaje para los Hawks o los cubra a tiempo completo. Definitivamente es un motor ofensivo de un solo hombre para un equipo que lo necesita con urgencia, definitivamente un pasador de élite, definitivamente perdió un paso hace dos años y tiene más problemas para vencer a los interruptores que antes y definitivamente es altamente inflamable en defensa, aunque al menos lo intenta ahora. (Más sobre eso aquí.)

Como base pequeño que ingresa a su temporada a los 28 años, el peligro es menos el dinero y más los años. No querrás quedar atrapado con un gran número en los años de declive de Young, especialmente para un equipo que todavía se está reconstruyendo como Washington. Tiene una opción de jugador por $49 millones, y aunque optar por salirse y volver a firmar un nuevo acuerdo es una opción, probablemente funcione mejor para la administración del tope salarial de los Wizards simplemente agregar años nuevos a este número existente.

Por ejemplo, llegar a un total de tres años, $110 millones pondría dos nuevas temporadas por $30 millones en los libros de los Wizards, lo que no solo puede acomodar adiciones y recontrataciones frente al impuesto al lujo, sino que también abre la puerta para una jugada de espacio salarial en el verano de 2027. Al igual que con Harden arriba, parece haber poca o ninguna posibilidad de que Young cambie de equipo.

7. Julian Champagnie, SF, San Antonio, (opción de equipo, no garantizada): $25,726,203

Los Spurs no serán un equipo caro en 2026-27, pero lo serán extremadamente dentro de dos años una vez que Victor Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper y Carter Bryant sean elegibles para una extensión.

Por lo tanto, tienen un incentivo obvio para eliminar la opción de equipo barato de Champagnie para la próxima temporada y firmarlo con un nuevo contrato por dólares descendentes, en lugar de esperar hasta que sea agente libre sin restricciones en 2027 y luego pagar el flete completo.

Eso probablemente implique comprometerse a algo así como cinco años y $100 millones aproximadamente, es decir, pagarle poco menos de nueve cifras en dinero nuevo además de la opción del equipo y distribuir ese dinero en cinco temporadas. Para suavizar aún más el impacto salarial, San Antonio podría comenzar el contrato con su valor máximo y reducir su salario en un 8 por ciento cada temporada.

8. Neemias Queta, C, Boston, (opción de equipo, garantía parcial): $25,638,207

Los Celtics se encuentran en una situación similar a la de Hartenstein arriba. Queta demostró ser un centro titular viable y vale varios múltiplos de su salario de $2.67 millones, pero los Celtics tienen un incentivo para rechazar la opción si logran que vuelva a firmar con un contrato más largo en buenos términos.

La única complicación es que Boston probablemente quiera permanecer bajo el impuesto al lujo en 2026-27 para dejar fuera de juego el impuesto repetido durante los próximos tres años; Si los Celtics también quieren usar su excepción de nivel medio en la profundidad de la zona de ataque, eso podría resultar complicado. Sin embargo, puede haber un punto óptimo alrededor de cuatro años y entre 65 y 70 millones de dólares que le permita a Boston tener su pastel y comérselo también.

9. Tari Eason, SF, Houston (restringido): $24,110,720

Eason y los Rockets estuvieron cerca de una extensión por aproximadamente esta cantidad de dólares hace un año, pero no pudieron cubrir todas las íes antes de la fecha límite para las extensiones de contacto de novatos. La estadística más importante para Eason es la columna de juegos jugados: jugó 60, más los seis juegos de playoffs, su mayor cantidad desde que jugó 82 como novato. Eason también mostró más buena fe como jugador 3 y D al disparar un 35,8 por ciento desde lejos con un volumen respetable. La parte “D” de la ecuación para él está mucho más establecida, por supuesto, ya que Eason es un agente del caos con un tamaño grande como ala y instintos de caza de pelotas.

Todo eso debería dejarlo con un derecho de mercado de alrededor de tres años y 75 millones de dólares; la pregunta es más sobre cuántas campanas y silbatos contractuales se adjuntarán para protegerse contra problemas físicos. Houston seguramente le ofrecerá su oferta calificada de $ 8 millones, y se supone que los Rockets igualarían las ofertas razonables dada su hoja de tope salarial en su mayoría manejable.

El base de los Suns, Collin Gillespie, tuvo una temporada fantástica en Phoenix. (Mark J. Rebilas / Imagn Images)

Nivel 3: chicos de MLE

10. Collin Gillespie, PG, Phoenix: $21,472,942

Esta valoración puede sonar bastante extrema porque la carrera de Gillespie tuvo poca tracción hasta que explotó en su temporada de 26 años, pero estuvo fantástico el año pasado. También es un lanzador de triples con un 40.5 por ciento de efectividad en su carrera y un gran volumen, se mantiene firme en defensa y puede ejecutar una ofensiva. Pagarle dinero como quinto titular no es una locura.

El mercado, sin embargo, puede jugar ligeramente en su contra, ya que los Suns solo tienen derechos anticipados sobre Gillespie, lo que limita lo que pueden pagarle a un salario estimado de $15,6 millones en 2026-27. Eso todavía coloca a Phoenix por encima de sus rivales que ofrecen la excepción de nivel medio para no contribuyentes, por lo que puede terminar como la mejor opción de Gillespie. Un contrato de tres años por un valor estimado de $51 millones sería una buena resolución, especialmente si los Suns logran mantenerlo a él y a Mark Williams mientras se mantienen por debajo del umbral de nómina del segundo puesto.

11. Keon Ellis, SG, Cleveland: $19,989,738

Mis números siempre han sido mucho, mucho más optimistas sobre Ellis que las personas que entrenan a sus equipos, y esta valoración no es una excepción. Los Cavs apenas utilizaron a Ellis después de adquirirlo a mitad de temporada procedente de Sacramento, cuya falta de voluntad más desconcertante para ponerlo en la cancha lo hizo disponible en primer lugar.

En su mejor momento, Ellis es un defensor superior en la posición de guardia que gana dinero con los triples abiertos (¡40,7 por ciento en su carrera!), pero es de tamaño insuficiente contra las alas superiores y no ofrece mucha creación de tiros. Por eso, diría que su verdadero mercado es probablemente la mitad de esta cantidad. Incluso a ese precio, los problemas fiscales de los Cavs parecen convertirlos en un destino improbable. A sus 26 años, Ellis podría encajar bien en un equipo en reconstrucción, como Brooklyn, o en uno que emerge de la hibernación, como Utah o Washington.

12. Kevin Porter Jr., PG, Milwaukee (opción del jugador): $19,960,319

Porter fue el segundo mejor jugador de los Bucks en 2025-26 y podría ser el mejor cuando se abra el campamento, incluso cuando se quedó frío desde 3 (solo 32,2 por ciento) en sus 38 juegos.

Los problemas de Porter en otras paradas y su dudoso compromiso con la defensa probablemente limitarán su salario por debajo de esta valoración BORD$, ya que es posible que los Bucks no tengan mucha competencia por sus servicios a precios de ocho cifras. Seguramente optará por salirse de su contrato de $5,4 millones para 2026-27, sin embargo, y como uno de los primeros jugadores con derechos Bird, los Bucks pueden pagar un salario estimado de $15,6 millones en 2026-27 para retenerlo si es necesario, superando simplemente el monto MLE no contribuyente ($15 millones) que dejaría entrar a otros equipos. punto óptimo razonable.

13. Tobias Harris, PF, Detroit: $19,715,982

Recordatorio: BORD$ no incluye los playoffs. Harris tuvo una temporada regular sólida, pero realmente demostró su valía en la carrera de Detroit por los playoffs, operando como la segunda opción de los Pistons mientras Jalen Duren fracasaba. Al hacerlo, demostró que, independientemente de lo que los Pistons planeen hacer con su futuro tope salarial, simplemente dejar ir a Harris no es una opción viable a menos que obtengan una mejora de calibre estelar en la misma posición.

Todo esto es una forma prolija de decir que, incluso con 34 años, Harris parece una buena apuesta para conseguir algo relativamente cercano al contrato de dos años y $50 millones que firmó originalmente en Detroit en 2024, tal vez más cerca de 40 que de 50 esta vez, pero aún por encima del MLE. El tope salarial de Detroit puede manejarlo cómodamente en un número en ese rango.

14. Sandro Mamukelashvili, C, Toronto (opción del jugador): $19,419,741

Mamu seguramente optará por salirse de su contrato por $2.8 millones después de que rompió las redes la temporada pasada como un hombre grande anotador y espacioso desde el banco. Es una valoración complicada porque su defensa probablemente le impide agregar valor como centro titular, por lo que la pregunta es cuánto quieren pagar los equipos por un jugador de banco prominente.

Si bien está valorado en más de $15 millones de MLE para no contribuyentes, creo que ese precio efectivamente se convertirá en su tope este verano. Tenga en cuenta que un regreso a Toronto todavía es posible, pero requeriría que los Raptors usen su dinero de excepción, ya que no tienen derechos Bird sobre Mamukelashvili.

15. Deandre Ayton, C, Lakers (opción del jugador): $19,305,583

Bueno, tal vez no sea Dominayton, pero ¿qué tal Decfully Productivayton?

Ayton firmó un contrato valioso en Los Ángeles para poder volver al mercado y obtener un mejor día de pago este verano. Hizo su parte al pasar menos tiempo rematando desde 15 pies y más tiempo chocando el aro, dándole a los Lakers un sólido pívot titular.

Seguramente optará por salirse de su contrato de $8.1 millones, y es posible que los Lakers no lo traigan de regreso dadas sus posibles maniobras de espacio salarial y el hecho de que no tienen derechos Bird sobre Ayton. Eso lo convierte inmediatamente en uno de los candidatos a centro titular más accesibles, y la presencia de equipos que necesitan espacio en el tope salarial como los Bulls o los Nets podría elevar su precio por encima del MLE que no es contribuyente.

16. Norman Powell, SG, Miami: 19.165.238 dólares

Powell entró en el equipo All-Star por delante de su compañero de equipo, quienes tuvieron un juego de 83 puntos y entraron en el equipo All-Defensive, una reacción exagerada objetivamente hilarante ante los tórridos tiros de Powell en la primera mitad de la temporada. A los 33 años, el mercado no se va a sobrecalentar demasiado para Powell, especialmente con un contrato más largo, y las otras incertidumbres de la temporada baja de Miami (tos Giannis tos) podría limitar hasta dónde está dispuesto a llegar el Heat para retenerlo cuando comience la agencia libre.

Dicho esto, Miami tiene plenos derechos Bird y la situación fiscal y de plataforma es muy manejable. Con un trato corto, su contrato será negociable. Hay argumentos a favor de un pago excesivo a corto plazo (digamos, dos años y 50 millones de dólares) para darle a Miami suficiente lastre para igualar el salario en intercambios posteriores.

17. John Collins, PF, Clippers: $18,890,305

Collins no cumplirá 29 años hasta finales de septiembre y ha acumulado tres temporadas consecutivas sólidas y de calibre titular después de dejar Atlanta. La clave es su desarrollo como tirador de tres puntos, con un 39,9 por ciento en 2024-25 y un 40,6 por ciento en 2025-26. Ese componente de espacio le ha permitido jugar como ala-pivote y lo ha hecho menos dependiente de correr por el aro como un centro de tamaño pequeño.

Los Clippers tienen derechos de Bird sobre Collins, pero podrían elegir escenarios de espacio salarial en lugar de traer de regreso a la banda después de una decepcionante 2025-26. Si deja Los Ángeles, sería un objetivo probable para equipos con su MLE no contribuyente completo, especialmente aquellos que necesitan un ala-pívot titular o un suplente de primera línea. A su edad, los equipos probablemente querrían seguir así durante tres años y tal vez actuar durante dos.

18. Coby White, SG, Charlotte: $18,121,736

White es un anotador valioso que se perfila más como un sexto hombre de élite que como un titular, pero puede jugar con o sin balón y tiene el tamaño suficiente para controlar a los escoltas. Eso debería llevar su precio al MLE no contribuyente como mínimo, y probablemente por encima dada su edad (26) y la presencia de múltiples equipos con espacio salarial. Charlotte tiene algunos problemas fiscales menores si le paga el costo total, pero esos podrían resolverse fácilmente cancelando un contrato de bajo rendimiento y de ocho cifras, como los de Grant Williams, Josh Green y/o Tre Mann, en algún otro lugar.

19. Lu Dort, SF, Oklahoma City (opción de equipo): $17,705,328

Parece poco probable que el Thunder pueda continuar con Dort la próxima temporada. Tienen varios jugadores en su posición que son mejores y más jóvenes, se espera que el equipo supere en $40 millones la línea proyectada del impuesto de lujo y Dort viene de un año malo en el que fue notablemente ineficaz en las finales de la Conferencia Oeste.

La salida más probable del Thunder sería canjearlo por una selección de segunda ronda o dos y generar una excepción comercial de $17 millones; Dado que Dort tiene un contrato por $17.7 millones con un año restante (tenga en cuenta que también tiene $1 millón adicional en incentivos poco probables que cuentan para la plataforma), casi la misma cifra que su valoración en BORD$, parece una propuesta justa para el equipo adquirente. También podría ampliarse como parte del mismo oficio. Si el Thunder no puede llegar a un acuerdo, otro final es rechazar la opción sobre Dort, lo que probablemente lo haría recibir ofertas para la excepción completa de nivel medio para no contribuyentes.

20. Fred VanVleet, PG, Houston, (opción del jugador): $17,526,557

VanVleet se perdió la temporada con un ligamento cruzado anterior desgarrado, por lo que BORD$ está triangulando aquí en función de su edad y su historial anterior. También tiene una opción de jugador por 25 millones de dólares; podría simplemente optar por ello y probar suerte como agente libre sin restricciones el próximo año.

Sin embargo, lo que podría funcionar mejor para todas las partes sería si rechaza la opción y vuelve a firmar inmediatamente con Houston en un acuerdo que le paga menos dinero para 2026-27 (para que los Rockets puedan administrar los delantales fiscales) pero le da al jugador de 32 años más seguridad para los años siguientes. Quizás algo así como tres años y 70 millones de dólares.

Kristaps Porzingis es productivo… cuando juega. (Mark J. Rebilas / Imagn Images)

21. Kristaps PorziÅ†Ä£is, C, Golden State: $16,860,043

PorziÅ†Ä£is estuvo bastante bien cuando cayó a la cancha en Atlanta; desafortunadamente, eso solo sucedió aproximadamente una vez en cada eclipse lunar, y la situación no mejoró mucho en Golden State. En este punto, los equipos deben valorarlo como alguien que eleva el techo y agrega otra dimensión cuando está sano, pero que será frustrante no estar disponible durante una gran parte del calendario.

Es probable que en este momento esté considerando un acuerdo de uno o dos años debido a las cuestiones de salud y las valoraciones en torno al MLE para no contribuyentes. Los Warriors tienen derechos de pájaro sobre PorziÅ†Ä£is, y él parece encajar tan bien allí como en cualquier otro lugar; algo en el área de dos años y entre $25 y $30 millones parece justo y lo colocaría en un cronograma similar al del resto de los veteranos de los Warriors.

22. CJ McCollum, PG, Atlanta: $16,536,607

McCollum fue la bujía perfecta para la ofensiva de Atlanta una vez que llegó de Washington; él también, por desgracia, cumplirá 35 años en septiembre y realmente no encaja en la línea de tiempo de esta lista de los Hawks llena de veinteañeros. Convenientemente, BORD$ lo valora apenas un pelín por encima del MLE de no contribuyente, porque parece un lugar de aterrizaje lógico para su próximo contrato. Un contrato de dos años sería el riesgo máximo tolerable dada la edad de McCollum, pero algo alrededor de $30 millones a $35 millones para ese lapso de tiempo no afectará el tope salarial de Atlanta en ausencia de un éxito de taquilla más grande.

Existe un escenario en el que volver a contratar a McCollum con un acuerdo global inflado de un año por $30 millones aproximadamente, con un segundo año no garantizado, tenga algún sentido para los Hawks. Atlanta está a kilómetros de la línea impositiva proyectada, y dicho contrato podría usarse en un intercambio a mitad de temporada por talento de élite; Por supuesto, los Hawks también tienen una situación potencial similar con Jonathan Kuminga, por lo que es posible que no necesiten el contrato de McCollum para hacer esto.

23. Mark Williams, C, Phoenix (restringido): $16,190,218

Williams ayudó a responder preguntas sobre su durabilidad al jugar 60 juegos, la mayor cantidad de su carrera, para los Suns, y ahora parece listo para un aumento. Su oferta calificada de $9.6 millones es lo suficientemente barata como para que Phoenix seguramente la ofrezca para convertirlo en agente libre restringido.

El truco para Phoenix es tener suficiente espacio debajo del primer delantal para traer de vuelta a Williams y Collin Gillespie, lo que puede requerir que los Suns intercambien a uno de sus 19 escoltas. Dado su estatus restringido y las cuestiones de durabilidad, el precio de Williams no debería ser una locura; el MLE para no contribuyentes parece un techo realista.

24. Walker Kessler, C, Utah (restringido): $15,795,301

Es probable que BORD$ infravalore enormemente a Kessler debido al desplome de Utah en los últimos dos años; el Jazz lo cerró después de cinco partidos en 2025-26, y solo jugó 58 partidos el año anterior. Sin embargo, Kessler es uno de los mejores bloqueadores y rematadores de aro de la liga, con una tasa de bloqueo del 8,3 por ciento en su carrera y la tasa de rebotes ofensivos líder de la liga en 2024-25. Esa temporada, 131 de sus 272 canastas de dos puntos fueron mates, lo que explica cómo acertó el 70,6 por ciento en tiros de dos.

En resumen, Kessler es un jugador realmente valioso y esta cifra es un piso extremo. No me sorprendería en absoluto si paga casi el doble de esta cantidad anualmente, especialmente si los tiburones de las hojas de ofertas lo persiguen en un intento por usar el espacio salarial.

25. Ayo Dosunmu, SG, Minnesota: 14.485.494 dólares

Después de un intercambio a mitad de temporada procedente de Chicago, Dosunmu demostró su valía ante Minnesota en la postemporada con un partido de 43 puntos y varias otras actuaciones notables. Es un agente libre sin restricciones, por lo que los Wolves tendrán que ofrecer un acuerdo con valor de mercado, pero parece que podrían llegar al MLE para no contribuyentes o ligeramente por encima y protegerse de cualquier competencia razonable en un acuerdo de tres años para el jugador de 26 años.