El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, es un exaltado y un pararrayos. Simplemente no lo llames falso

FILADELFIA – Nick Sirianni camina sobre el asfalto a un ritmo alegre, aparentemente tan sereno como puede serlo un entrenador en jefe de la NFL en el trabajo. Es una hermosa tarde de principios de junio en el noroeste de Filadelfia y Sirianni, pincel en mano, se está preparando para ayudar a pintar un mural en una pared de ladrillos que bordea un salón de clases con ventanas cercadas. Sonríe a todos los que encuentra, mantiene altas las vibraciones en la 29ª edición anual de Eagles Playground Build, posando. para tomar fotografías y conversar, y luego, abruptamente, la energía cambia.

Un hombre pasa junto a Sirianni en el patio. Lleva una camiseta “Process Blue”, destacada contra el fondo de camisetas blancas con el logo de los Eagles que usan todos los miembros del gran grupo de viaje del equipo. El entrenador de sexto año fija sus ojos en la camiseta del hombre y ve una insignia de los Carolina Panthers.

Sirianni duda por un momento, como el alborotador de la escuela a punto de otro viaje desagradable a la oficina del director. Él es muy consciente de su reputación; sabe que hay un periodista a unos metros de distancia, con una libreta en el bolsillo trasero. Seguramente debería controlarse y seguir adelante. Luego, el entrenador conocido como el hombre más impulsivo en la banca de la NFL corre esa señal de alto, aprieta los dientes y se libera en su personaje.

â€œEso es ¿La camisa que decidiste usar hoy? —le grita Sirianni al hombre, quien continúa hacia el edificio sin reaccionar.

Luego, más tranquilamente, Sirianni añade el eslogan.

“Bozo”.

Momentos después, queda claro que ya se arrepiente de su decisión.

“Mira”, dice, “ese es el tipo de interacción que necesito evitar”.

Sin embargo, decir que estaba arrepentido sería exagerar. Sirianni, de 45 años, un exaltado hipercompetitivo que se ha relacionado notoriamente con jugadores (con las camisetas de los Eagles y del oponente), entrenadores (de los Eagles y del oponente), fanáticos (igual) y funcionarios, quiereSer una persona madura que pueda controlar sus emociones, pero no a costa de entregar su esencia. En su corazón, preferiría que lo llamaran desquiciado que falso, y felizmente cambiaría el reproche de millones por la certeza de que sus jugadores entienden cuánto se preocupa por él. Como resultado, existe en un estado continuo de equilibrio incómodo, decidido en su búsqueda de ser un “líder servidor” que modela la disciplina mientras está en gran medida en paz con su propensión a hacer ajustes y el escrutinio que sigue.

Se calienta y no se disculpa por sus erupciones volcánicas, ni siquiera las más flagrantes: la pelea en la banca con el apoyador de los 49ers de San Francisco, Dre Greenlaw; la disputa posterior al juego con el ala cerrada de los Washington Commanders, Zach Ertz, una leyenda de los Eagles; los comentarios verbales a los árbitros después de abandonar el área lateral para pedir un tiempo muerto (“¡Sé lo que carajo… estoy haciendo!”), la diatriba hacia el entonces entrenador de los New York Jets, Robert Saleh, después de un golpe tardío en un partido de pretemporada (“Saleh, ¿qué carajo…?… ¡Eso son jodidos toros!”); la charla basura con un fanático de Filadelfia detrás del banco del equipo después de una victoria en casa.

Claro, puede que se castigue un poco después, gobernado por su propia “brújula moral” y arrepentido de haber sometido a sus jugadores a preguntas sobre su comportamiento. ¿Pero silenciar su personalidad?

“Que se joda eso”, dice Sirianni. “Tienes que ser tú mismo. Especialmente en roles de liderazgo. Porque de lo contrario la gente se dará cuenta. Soy (en el trabajo) mucho más de lo que soy en casa. No puedo llevar una fachada de ser otra persona por haber trabajado durante seis años. Tendría que ser el mejor actor del mundo. Sería un formaMejor actor que Joey Tribbiani en ‘Friends’”.

El sarcasmo modesto y reconocible es parte del encanto de Sirianni, pero a menudo no se traduce más allá de su círculo íntimo o de los confines de las instalaciones de los Eagles.

“Cuando vas en contra, no puedes soportarlo”, reconoce Saquon Barkley, el corredor estrella de Filadelfia, que recuerda haber estado muy molesto con su actual entrenador cuando jugaba para los rivales New York Giants. “Si no conoces a Nick Sirianni, es fácil que no te guste Nick Sirianni”.

Eso tiene sentido cuando se trata de oponentes y de los fanáticos que los veneran. Sin embargo, incluso muchos de los que sangran a Kelly Green habitualmente expresan sentimientos menos agradables hacia el entrenador que ha guiado a los Eagles a dos Super Bowls, perdiendo por poco el primero ante los Kansas City Chiefs en febrero de 2023 y derrotándolos dos años después para capturar el segundo Trofeo Lombardi de la franquicia.

Sus quejas no se refieren sólo a los arrebatos de Sirianni, que, para ser justos, reflejan los de tantos fanáticos de Filadelfia. Quizás, para ellos, ver al entrenador detonar es como mirarse en un espejo y no gustarles lo que ven. Como se pregunta un entrenador en jefe rival de la NFL: “¿Podría alguien ser más perfecto para Filadelfia? Se vuelve loco. Pierde la cabeza. Al igual que los fanáticos (de los Eagles)”.

“Si no conoces a Nick Sirianni, es fácil que no te guste Nick Sirianni”, dijo el corredor Saquon Barkley. (Mitchell Leff/Getty Images)

En la Ciudad del Amor Fraternal, Sirianni es estigmatizado por la percepción generalizada de sus limitaciones como estratega ofensivo, y a menudo es marginado como un cuidador glorificado de una operación impulsada por un propietario de élite, un gerente general estrella de rock, un brillante coordinador defensivo y una plantilla rica en talento.

Le duele mucho alguien que tiene un récord de 59-26 en la temporada regular, lo que lo clasifica quinto en porcentaje de victorias en la historia de la NFL. Sirianni, consciente de los desafíos que enfrenta a su reputación y de la aclamación por el siempre apilado plantel de Filadelfia, bromea diciendo que lo hará. nuncaSer elegido Entrenador del Año.

“Pero ¿a quién le importa?”, dice riendo.

Bueno, Barkley, para empezar.

“No recibe suficiente crédito en absolutoen mi opinión”, dice Barkley. â€”No entiendo por qué no lo hace. Lo que está haciendo, en tiempo real, es legendario.

“Si somos honestos, nadie habla lo suficiente de ello. Nos encanta hablar de mí corriendo 2000 yardas, nos encanta hablar de Jalen (Hurts), nos encanta hablar de los Eagles. Pero es como el último en ser criado, y en realidad no tiene sentido”.

Por otra parte, gran parte del ascenso de Sirianni a la cima de su profesión desafía la sabiduría convencional. Considere la forma en que fue contratado por los Eagles en enero de 2021, poco después del sorprendente despido de Doug Pederson, quien los había guiado a su primer triunfo en el Super Bowl tres años antes.

Jeffrey Lurie y Howie Roseman estaban inmersos en una búsqueda exhaustiva y ya habían completado nueve entrevistas. Por recomendación del ex coordinador ofensivo de Pederson, el entonces entrenador de los Indianapolis Colts, Frank Reich, se acercaron a Sirianni, quien estaba de vacaciones con su familia en Fort Lauderdale, Florida. Sirianni, el coordinador ofensivo de Indy, no era un candidato atractivo. Nunca había convocado jugadas ni había sido entrevistado para ningún otro puesto de entrenador en jefe. La propuesta de las Águilas, que querían hablar con él al día siguiente, le pilló desprevenido.

Afortunadamente, los poderes del equipo se habían instalado en la mansión de Lurie frente al lago en Palm Beach, a unas 45 millas de la costa de Florida desde Sirianni, quien estaba escondido en la casa de su cuñado y su cuñada. No llevaba traje consigo; ni siquiera había empacado pantalones. No hay problema, le dijeron: todos vestirán informalmente. Como muchos asistentes que aspiran a sentarse en la silla grande, Sirianni tenía un “libro de entrenamiento” lleno de filosofías, valores y puntos de liderazgo. Por desgracia, estaba de regreso en Indiana.

Esa noche, Sirianni tomó prestado el lápiz brillante de una sobrina o un sobrino con un borrador de animales de dibujos animados, encontró una hoja de papel en blanco de 11 por 14 que se parecía a la “hoja de llamadas” que usaba los días de juego y anotó algunos pensamientos. A la mañana siguiente, metió el papel doblado en el bolsillo de sus pantalones cortos, se puso una camisa de golf, se puso unos zapatos náuticos sin calcetines y se dirigió hacia el norte en una minivan alquilada. Estaba nervioso cuando se acercó a la propiedad. La bienvenida no fue la que esperaba.

“Alguien que trabaja para el señor Lurie abrió la puerta”, recuerda Sirianni. “Pensó que yo era la enfermera que estaba allí para hacer la prueba de COVID”.

Dados los estrictos protocolos de la NFL durante la temporada anterior, Sirianni se sintió envalentonado.

“Quiero decir, yo podríaHazlo”, respondió Sirianni. “Pero en realidad estoy aquí para la entrevista”.

Lurie, Roseman y los otros ocho ejecutivos de los Eagles en la sala se rieron mucho después de escuchar a Sirianni relatar la interacción, pero las cosas rápidamente se pusieron serias. Sirianni desdobló la hoja de llamadas y la colocó sobre la mesa frente a él, pero ni siquiera la miró. Durante siete horas, habló sobre su viaje, sus creencias fundamentales y sus preferencias esquemáticas. Lurie se sintió especialmente conmovido por la fuerza motivadora de Sirianni: una misión de toda la vida para enorgullecer a su padre (Fran Sirianni, entrenador de fútbol americano desde hace mucho tiempo en Southwestern High School en West Ellicott, Nueva York). El propietario podría identificarse.

Cuando Sirianni se fue en la minivan, llamó a su esposa, Brett, y le dijo que sentía que había logrado la entrevista. Esa sospecha se confirmó cuando recibió una llamada pidiéndole que regresara al día siguiente. Apareció con una camiseta de golf diferente y cerró el trato.

Entonces comenzó el escrutinio.

Su conferencia de prensa introductoria fue un desastre, con Sirianni pronunciando mal los nombres (incluido el de Lurie), obsesionándose torpemente con la palabra “sistemas” y luchando por expresar sus pensamientos. Fue criticado por los fanáticos y los miembros de los medios y, en privado, por algunos jugadores de los Eagles.

“Yo estaba como, ‘Sí, lo jodió'”, recuerda el tackle Jordan Mailata. “No les voy a mentir. (Pensamos), ‘¿Qué carajo… estaba diciendo ahí mismo?’ Pero se salvó porque lo usó como momento de entrenamiento (más adelante en la temporada). Terminó funcionando a nuestro favor porque dijimos: ‘Está bien, no puedes molestar a nuestro entrenador’. Somos los únicos a los que podemos molestar a nuestro entrenador. Que te jodan’”.

En abril, Sirianni volvió a ser ridiculizado públicamente cuando, en el podio, intentó explicar una de sus estrategias para evaluar a los prospectos en reuniones previas al draft: desafiarlos a un juego de “piedra, papel, tijera” y hablar basura para ver cómo reaccionarían. A finales de octubre llegó otro momento difícil: la famosa conferencia de prensa de las “flores”. Al intentar relatar el mensaje que había impartido al equipo ese mismo día, Sirianni dijo a los periodistas que había puesto una “imagen de una flor” en la pantalla de la sala de reuniones y les explicó que necesitaba cuidados diarios para madurar.

En Filadelfia, eso fue como si alguien pidiera Brie con un filete de queso.

La reunión del equipo en sí había sido apasionante: Sirianni usó una planta, en lugar de una flor, como ejemplo, y recalcó enfáticamente su tema: ¡Tienes que fertilizar esta mierda! ¡Tienes que regarla! Depósitos diarios, todos los malditos días!

Después de ver las imágenes de la conferencia de prensa, Mailata quedó desconcertada: “Yo estaba como, ‘Amigo, eso es’. noLo que dijo en la reunión del equipo. La intención era hermosa; la analogía de los depósitos diarios. … Tuvo sentido para nosotros en la reunión, luego vimos la conferencia de prensa y pensamos: ‘Hermano, ¿qué carajo?”’

Nick Sirianni tuvo un primer año lleno de acontecimientos como entrenador en jefe de los Eagles en 2021, cuando a menudo aparecía en los titulares. (Mitchell Leff/Getty Images)

Los Eagles tenían marca de 2-5 en ese momento. Cuatro días después, lograron una victoria como visitantes por 44-6 sobre los Detroit Lions, iniciando una racha de 7-2 que los impulsó a los playoffs.

Un año después, Sirianni entrenaba en el Super Bowl LVII, donde los Eagles sufrieron una desgarradora derrota por 38-35 ante los Chiefs. En ese momento, algunos entrenadores primerizos se habrían acercado al estatus de estrellas de rock. Sin embargo, gran parte del mundo del fútbol tendía a retratar a Sirianni como un personaje de “This is Spinal Tap”.

Eso se debía en parte a su tendencia a exagerar con sus emociones. Parecía estar desempeñando un papel: “Agro Philly Hothead”.

“Él es Filadelfia hasta la médula”, dice Barkley. “Las cosas que no me gustaban de Filadelfia antes de venir aquí, él era eso a la perfección”.

Dice Mailata: “(La gente) dice: ‘¿Qué tan insoportable es tu entrenador?’ En realidad no es tan insoportable. Mucha gente piensa que es falso. Y eso es algo que me molesta. Amigo, él es así en práctica. Él es así todo el tiempo. Entonces, es muy consistente. Y no puedo culparlo por eso. Eso es a él. Le importa un carajo”.

Sirianni ha sido un pararrayos entre los fanáticos de los Eagles, a pesar de tener uno de los mejores récords en la historia de los entrenadores de la NFL. (Ray Seebeck / Imagen Imágenes)

“Muchos entrenadores intentan contener sus emociones”, dice el back defensivo All-Pro Cooper DeJean. “Es un tipo que los deja salir y no le importa lo que piensen los demás al respecto. … Él es quien es y nadie va a cambiar eso”.

Si la convicción y la autenticidad de Sirianni funcionan bien en el vestuario, lo aceptará, pero esa no es la fuerza impulsora detrás de su comportamiento. Su naturaleza es tal que incluso en momentos aparentemente mundanos, está empeñado en ganar. Hace tres años, el 4 de julio, se enojó tanto durante un juego de voleibol con miembros de su familia que tomó la pelota y la lanzó por el patio trasero de su hermano mayor, Jay.

“Su sobrina, Jenna, gritó: ‘¡Tío Nick!'”, dice Jay. “Le hicimos ir a buscarlo”.

Otro ejemplo reciente: mientras llevaba a su hija Taylor, de 8 años, a su partido de fútbol, ​​Sirianni le aseguró que podría reducir dos minutos de la hora estimada de llegada. Se hizo una apuesta (Taylor apostó una bolsa de Doritos a cambio de una posible fiesta de pijamas) y Nick procedió a “competir” como Ricky Bobby. “Ella dijo: ‘Papá, esto no es gran cosa’”, recuerda. “Y pensé: ‘Sí, lo es, quiero ganar.”

No lo hizo, pero ese no era el punto. Está conectado como está conectado, y si no lo respeta, se siente falso.

“Lo que ves es lo que obtienes”, dice Mike, el hermano mayor de Sirianni. “Eso es lo que más me enorgullece de él: no ha cambiado. Era intratable cuando era niño. Siempre ha tenido ese pequeño resentimiento. Sigue siendo el mismo tipo, y espero que la gente lo aprecie”.

Clint Hurtt, entrenador en jefe asociado/línea defensiva de los Eagles, reconoce que su jefe “no es para todos”. Sin embargo, cree que la falta de pretensión de Sirianni anula sus arrebatos ocasionales.

“Eres más paciente… porque él sabe quién es y en qué cree”, dice Hurtt, quien famosamente interrumpió una confrontación entre Sirianni y el tackle defensivo estrella Jalen Carter durante un juego de 2024 contra los Pittsburgh Steelers. “Muchos entrenadores provienen de estos árboles de entrenamiento y son contratados porque la gente quiere una parte de ese tipo, y cuando intentan ser ese tipo, no funciona, porque aún no han descubierto quiénes son. Nick sabe quién es”.

Aunque Sirianni a veces se pierde (y lo pierde) en algunos entornos de muy alto perfil, la persona más importante en su lugar de trabajo actual puede vivir con la explosividad emocional.

“Sin él, no es tan bueno”, dice Lurie. â€”Y en ocasiones, con ello, no es tan bueno como podrÃa ser. Pero es una buena compensación”.

Sin su espíritu competitivo (y el desafío que provocó), Sirianni está seguro de que no estaría en esta posición. El 11 de septiembre de 2001, horas después de los ataques terroristas que sacudieron a una nación, se encontraba en un hospital del noreste de Ohio enfrentándose a su propio trauma. Sirianni, un receptor abierto de segundo año en la potencia de la División III Mount Union College (ahora la Universidad de Mount Union), había sufrido lo que pensó que era una lesión en el tobillo durante la práctica y fue al hospital para hacerse radiografías, que revelaron ligamentos desgarrados. Después de regresar a casa, se le entumeció el pie y lo llevaron de urgencia a la sala de emergencias. Sufría de síndrome compartimental, una condición peligrosa en la que la presión restringe el flujo sanguíneo.

“Entonces me abrieron y la sangre azul se esparció por toda la habitación, y luego se cayó el músculo (de la pantorrilla)”, recuerda Sirianni. “Fue uno de los dolores más insoportables. Lo que sentí fue que alguien tomó una bomba de aire y simplemente hizo ‘pfoom’ con cada latido del corazón”.

El músculo se había partido por la mitad y los médicos temían que los nervios de la pantorrilla sufrieran daños permanentes. Dejaron la herida abierta, según el protocolo, y desarrolló una infección grave por estafilococos y se enfrentó a la posibilidad muy real de perder la pierna derecha.

“Me dijeron que nunca volvería a jugar”, dice. â€”Y me dijeron que nunca volverÃa a caminar bien. “

Sirianni perseveró y regresó a la escuela para terminar el semestre con la herida aún abierta, lo que significaba que tenía que reemplazar la gasa en un ambiente estéril varias veces al día. Regresó al campo de fútbol de manera contundente. En su último año, Sirianni protagonizó la victoria semifinal nacional de Mount Union sobre Bridgewater (Va.). Después de su segunda atrapada de touchdown, Sirianni se aventuró más allá de la zona de anotación para celebrar con Jay, a quien había visto en la sección de estudiantes. Eso le valió una falta personal y una seria paliza por parte del legendario entrenador Larry Kehres.

Más tarde, en el tercer cuarto, después de atrapar un tercer touchdown, Sirianni dejó caer el balón en la zona de anotación y corrió de regreso a la banda.

“Oye, sabelotodo”, dijo Kehres, “puedes celebrar un poco”.

Cinco años más tarde, Jay, que había sucedido a su padre como entrenador de Southwestern, fue regañado durante un partido de playoffs regional por un funcionario, quien le dijo: “Tienes que hacer que ese tipo se calle”. Jay se volvió para amonestar a uno de sus asistentes, quien hizo un gesto por encima de su hombro.

“Miro hacia atrás y ahí está Nick, y el funcionario lo señala”, recuerda Jay. “Él ni siquiera era parte del juego, sólo había venido a mirar, pero estaba enojado por una llamada, y el árbitro le había dicho algo, y Nick le respondió algo…”

Para entonces, Nick era entrenador de receptores abiertos en la Universidad de Indiana de Pensilvania, a unos meses de obtener su gran oportunidad: el entonces entrenador de los Kansas City Chiefs, Todd Haley, quien pasó sus temporadas bajas en el oeste de Nueva York y había conocido a Sirianni durante los entrenamientos en la YMCA local, lo contrató como entrenador de control de calidad. La elección de vocación por parte de Sirianni no fue tan sorprendente, dada su educación. Su padre, además de entrenar fútbol, ​​fue profesor de ciencias en una escuela secundaria durante mucho tiempo. Su madre, Amy, enseñaba en el jardín de infancia. Mike es el entrenador en jefe de fútbol americano en la División III Washington & Jefferson College; Jay, el hermano mediano, ahora entrena atletismo y enseña estudios sociales en Southwestern.

Como hijo de educadores, Nick abraza el desarrollo de jugadores y los hábitos que se traducen en éxito. Está hiperconcentrado en los detalles y practica incansablemente los puntos de orientación familiar. Está obsesionado con las técnicas de seguridad del balón y explora constantemente escenarios que involucran “fútbol situacional” para el consumo de su equipo.

“Realmente no deja pasar nada”, dice el entrenador de los Colts, Shane Steichen, quien fue el coordinador ofensivo de Sirianni en 2021 y 2022. “Tenía una lista de verificación que repasaba todos los días y era religioso al respecto. Es muy riguroso con los detalles y muy bueno con la rendición de cuentas”.

Sirianni intenta mantener las cosas frescas con discursos identificables en las reuniones, buscando “dificultades compartidas” para unir a jugadores y entrenadores.

“Las reuniones de su equipo son de élite y él ha sido una especie de fuerza impulsora detrás de escena, porque es muy intenso con los detalles y el proceso”, dice Ertz, un agente libre que fue canjeado por los Eagles a los Arizona Cardinals durante la primera temporada de Sirianni. “Su superpoder es simplemente impulsar al equipo y resistir la presión (en ese edificio, en esa ciudad) y poner énfasis en las cosas que impulsan a los muchachos a ser mejores”.

Como sugiere Ertz, el entorno de los Eagles es atípico y las habilidades de Sirianni pueden adaptarse a él. Es capaz de permanecer asertivo y seguro en un edificio donde, en palabras de una persona en la oficina principal que habló bajo condición de anonimato para hablar libremente sobre Sirianni, “siempre es cuarto y uno”. Somos sólo una olla a presión. Es un lugar de alto estrés que exige excelencia. Es fácil pensar que (Sirianni) es un idiota, y él no se ayuda a sí mismo. Pero él no es el imbécil que todos creen que es. Es súper curioso y está abierto a aprender”.

Lurie y Roseman son figuras fuertes con un historial impresionante que rara vez reciben culpa cuando las cosas salen mal. Vic Fangio, coordinador defensivo del equipo desde 2024, es uno de los estrategas más destacados de su generación. El trabajo de Sirianni es administrar un vestuario que incluye a Hurts, cuyo ascenso a quarterback titular coincidió con la llegada del entrenador, y cuyo perfeccionismo obsesivo, distanciamiento e inflexibilidad han causado frustración interna. El drama es la norma: el año pasado, el receptor estrella AJ Brown estaba abiertamente descontento; este mes fue traspasado a los New England Patriots.

Los fanáticos rara vez están satisfechos y los medios de comunicación locales no tienen reparos en generar críticas. En medio de todo esto se encuentra Sirianni, con la intención de mantener las cosas juntas y el contenido reducido en lo que respecta al crédito.

“Es mucha presión”, dice el apoyador de Pro Bowl, Zack Baun. “Se podría hablar de los medios, los fanáticos, (las expectativas del) dueño, todo eso; se necesita cierto tipo de persona para poder manejar toda esa presión y lidiar con ella y tomar tiros cuando están dirigidos a él y disparar cuando están dirigidos a tu equipo. Él hace todo eso, y hace un trabajo fantástico”.

A pesar de todo, Sirianni ha sido adaptable y ha demostrado su voluntad de realizar grandes cambios sobre la marcha. Eso comenzó seis juegos en su primera temporada cuando le entregó las tareas de mandar las jugadas a Steichen, lo que ayudó a provocar el cambio que llevó a una aparición en los playoffs.

Después de un comienzo de 10-1 en 2023, los Eagles sufrieron derrotas aplastantes ante los 49ers y los Dallas Cowboys. Sirianni respondió despojando al coordinador defensivo de primer año, Sean Desai, de las responsabilidades de mandar las jugadas y reemplazándolo con el asistente defensivo senior Matt Patricia, ex entrenador en jefe de los Lions. No funcionó: los Eagles terminaron en una caída libre de 1-6 que incluyó una apática derrota en la primera ronda de los playoffs ante los Tampa Bay Buccaneers, lo que generó especulaciones de que el puesto de Sirianni estaba en peligro. La temporada siguiente se afeitó la cabeza después de un inicio de 2-2; lo más importante, se apoyó en el coordinador ofensivo de primer año, Kellen Moore, para poner un énfasis renovado en el juego terrestre, impulsando a Barkley a una temporada de 2,005 yardas y el Águilas a un campeonato.

La temporada pasada hubo más confusión. Gran parte del escrutinio rodeó la promoción de Sirianni del coordinador de juego aéreo y viejo amigo Kevin Patullo para reemplazar a Moore, quien había sido contratado como entrenador de los New Orleans Saints. La ofensiva luchó por encontrar el ritmo a lo largo de la temporada, lo que provocó declaraciones premonitorias por parte de Brown (“No puedes seguir poniendo una curita sobre eso”) y evocando ecos del colapso de 2023.

Al final, la ofensiva de Filadelfia se vio enfrentada a una derrota en la primera ronda de los playoffs ante los 49ers. Eso llevó al despido de Patullo (fue reemplazado por el entrenador de mariscales de campo de los Green Bay Packers, Sean Mannion, quien nunca ha convocado jugadas) y creó una nueva corriente de presión mientras Sirianni se acerca a su sexta temporada.

Es cuarto y 1, como siempre, pero el entrenador ganador del Super Bowl menos apreciado de la NFL no se inmuta. Tiene un plan rico en detalles, pero también tiene temperamento y una racha de sabelotodo, todo ello en delicado equilibrio mientras intenta seguir ganando en una ciudad donde nunca es lo suficientemente bueno.

Póngalo en el patio de una escuela primaria con un pincel en la mano y las cosas seguramente se complicarán un poco. Unos minutos después de llamar al hombre de la camiseta de los Panthers, Sirianni camina detrás de un grupo de jóvenes escolares. De pie a la derecha de un niño, le toca el hombro izquierdo y luego retira la mano cuando el niño se gira, repitiendo luego la mordaza con varios otros antes de que finalmente lo descubran.

Poco después, Sirianni posa para una foto con varios adultos con camisetas naranjas. Están afiliados a Mural Arts Philadelphia, la organización que se asocia con los Eagles para organizar este evento anual, y uno de los hombres al lado de Sirianni aparentemente coloca su brazo alrededor del torso de Sirianni un poco demasiado bajo para el gusto del entrenador.

“Fue aquí abajo”, se queja Sirianni cuando el hombre está fuera del alcance del oído, señalando hacia su cintura. “Quiero decir, así es como me toca mi esposa”.

Le cuenta la historia a Roseman, quien logra soltar una risita y regresa a la pared para pintar un poco más. Unos minutos más tarde, unas personas con camisetas naranjas interrumpen a Roseman y le piden tomarse una foto con él.

Nick Sirianni toma una fotografía del gerente general Howie Roseman y se ofrece como voluntario en un evento comunitario. (Michael Silver / El Atlético)

De pie a unos 30 pies de distancia, Sirianni se da cuenta y se lanza hacia el grupo como Jalen Carter en una carrera de toros.

“¡Yo tomaré la foto!”, grita Sirianni, alcanzando el teléfono celular más cercano. Parece concentrado en la tarea, tomando múltiples fotografías en varios ángulos, cambiando del encuadre horizontal al vertical, exhortando a sus sujetos a “acercarse”.

Luego, Roseman se acerca y sacude la cabeza. El gerente general había estado parado junto al mismo hombre que antes había puesto su mano sobre el michelín de Sirianni.

“¿Te atrapó?”, Preguntó Sirianni, con los ojos iluminados por la emoción.

Roseman asiente afirmativamente y reprende burlonamente a su entrenador: “Sabía lo que estabas haciendo”.

No siempre se puede decir eso de las acciones de Sirianni, en el patio de la escuela o en la banca, pero incluso aquellos más desconcertados por su comportamiento deben admitir que surge de una premisa sincera.

Con disculpas a Joey Tribbiani, no es un acto.