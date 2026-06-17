Copa del Mundo 2026: Inglaterra no adaptará su estilo al calor de Estados Unidos, dice Thomas Tuchel

Thomas Tuchel ha descartado una renovación del estilo de juego de Inglaterra en medio del calor abrasador de la Copa del Mundo, ya que significaría sacrificar lo que hace especial al equipo.

Desde que comenzó su trabajo como entrenador en jefe en enero de 2025, Tuchel se ha asegurado de decir cuánto le gusta el aspecto físico del fútbol nacional inglés y que la selección nacional debería aprovecharlo al máximo.

Las selecciones del jugador de 52 años han seguido su pensamiento, con énfasis en la fuerza y ​​la carrera poderosa, cuando eligió su equipo de torneo de 26 hombres.

“Quieren estar activos con el balón”, dijo el alemán a BBC Sport sobre su equipo inglés antes del primer partido del Mundial contra Croacia el miércoles (21:00 BST).

“Tenemos un grupo joven. Tenemos un grupo valiente. Tenemos un grupo valiente de jugadores.

“Así que vamos a por ello. Quiero decir, nadie te garantiza que ganaremos. Así que al menos queremos intentarlo, nuestro estilo y nuestra fe”.

Las temperaturas en EE.UU., México y Canadá son extremadamente altas y se han introducido pausas obligatorias para hidratarse en todos los partidos, dividiéndolos efectivamente en cuartos.

En la conferencia de prensa previa al partido de Croacia, Tuchel dijo que los descansos para hidratarse pueden “cambiar el carácter de cada mitad”.

Reconoció que los intervalos de tres minutos dan a los entrenadores la oportunidad de “cambiar y reiniciar” durante los partidos mientras transmiten “mensajes grupales”.

Las temperaturas en Dallas superarán los 30°C cuando Inglaterra inicie su primer partido del Grupo L, pero los efectos del calor se reducirán porque el Estadio de Dallas es uno de los recintos cubiertos con aire acondicionado que se utilizarán en esta Copa del Mundo.

Comenzar el torneo en ese estadio le ha hecho creer a Tuchel que su equipo puede imponer su estilo a Croacia “porque jugamos bajo techo”.

Pero el técnico de Inglaterra sí hizo referencia al impacto que el calor ha tenido en sus jugadores en su base de entrenamiento de Kansas City.

“Ayer hacía mucho calor incluso aquí en el entrenamiento”, dijo Tuchel.

“Y podríamos sentir que tiene un impacto mayor que, por ejemplo, hoy. Así que veamos”.

“Simplemente no estoy preparado para adaptarme a otro estilo de fútbol debido a circunstancias en las que no podemos influir. Creo que simplemente renunciaríamos a nuestras fortalezas”.