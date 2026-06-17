Tesla se asociará con YPF para competir en el mercado argentino de vehículos eléctricos – Buenos Aires Herald

La petrolera estatal YPF firmó una carta de intención con el fabricante de automóviles Tesla para explorar la posibilidad de desplegar una red de carga rápida para vehículos eléctricos (EV) en Argentina.

La noticia fue anunciada por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien visitó este lunes la Gigafábrica de Tesla en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de la empresa propiedad de Elon Musk.

“Durante la visita, firmamos una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, áreas que desempeñarán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”, tuiteó Marín.

Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con @Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compaÃ±Ã­as. RecorrÃ­ la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energÃ­a de Tesla y, sinceramente, salÃ­ impresionado.â€¦ pic.twitter.com/rctYJ7dcpm â€” Horacio MarÃ­n (@HoracioMarin_ok) June 16, 2026

Aunque la carta de intención es un acuerdo marco que allana el camino para negociaciones formales, no implica ningún compromiso financiero definitivo.

Los ejecutivos no especificaron montos de inversión ni cronogramas concretos para la implementación de los proyectos.

YPF es la comercializadora líder de combustibles en Argentina. Opera 1.660 gasolineras, lo que representa más del 30% del total del país.

Tesla, por el contrario, está en desventaja. Sus vehículos eléctricos tienen una presencia marginal en Argentina, ya que el mercado está dominado por autos de fabricación china.

El boom de los vehículos eléctricos en Argentina

En los primeros cinco meses del año se vendieron más de 3.000 vehículos eléctricos, según datos de la Asociación Argentina de Concesionarios de Automóviles (ACARA). Esto representa un aumento interanual del 760% en comparación con el mismo período del año pasado.

El BYD Dolphin Mini lideró el segmento con 1.695 autos, seguido por el BYD Yuan Pro con 585, el Chevrolet Spark EUV con 167, el Jmey Easy con 126 y el BAIC EU5 con 77 unidades.

La gama actual en el segmento de vehículos eléctricos incluye 24 modelos, con un promedio de 600 unidades vendidas por mes. Los vehículos eléctricos de Tesla no aparecen entre los veinte modelos más vendidos en el mercado local.

¿Por qué los argentinos prefieren los vehículos chinos?

Expertos consultados por el Heraldo Explicó que, si bien el auge de los vehículos eléctricos chinos es un fenómeno regional, en el caso de Argentina hubo un incentivo clave por parte de la administración Milei.

En diciembre, el gobierno argentino estableció una cuota que permite la importación de hasta 50.000 vehículos híbridos, eléctricos y de pila de combustible con un arancel del 0%, vigente hasta finales de 2026.

Sin embargo, hubo un requisito clave que marcó la diferencia: el valor FOB (Free on Board) del vehículo (el precio de la mercancía excluyendo el costo del flete marítimo) no debe exceder los 16.000 dólares estadounidenses.

“Las marcas tradicionales, incluida Tesla, no alcanzan ese precio FOB, pero las marcas chinas sí”, dijo a la conferencia Ernesto Cavicchioli, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores de Argentina (CIDOA). Heraldo.

Explicó que importar automóviles desde China libres de impuestos los hace “muy competitivos”. Agregó que, a diferencia de Tesla, las empresas chinas ya tenían presencia en el país gracias a la llegada de Chery en 2007.

Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIPE), dijo al Herald que los fabricantes chinos pudieron ofrecer mejores precios que la competencia debido a dos factores.

Por un lado, señaló que tienen una mejor integración en cuanto a baterías (BYD, por ejemplo, utiliza baterías de fabricación china). Por otro lado, se debe a que “probablemente reciban subsidios sustanciales del gobierno chino”, un hecho que se sospecha pero que es difícil de probar.

“Han logrado combinar precios competitivos con productos de alta calidad, al menos en términos de diseño y comodidad, y están ganando cada vez más reconocimiento de marca, aunque actualmente están tratando de ponerse al día”, concluyó.

Crédito de la foto de portada: Kindel Media (Pexels)