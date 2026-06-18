Conducido a casi 90 km/h en una zona limitada a 50, este antiguo piloto de rally olvidó que ya no estaba en el circuito…

Ser piloto es bueno, pero fuera de la pista sigue siendo un piloto normal. Evidentemente, este hombre había olvidado el matiz. En una vía del departamento, el hombre fue atropellado a 89 km/h en un tramo limitado a 50.

Un exceso de velocidad para este entusiasta de los rallyes

Mientras circulaba por un tramo limitado a 50 km/h durante un enlace entre dos etapas del Rallye des Ardennes, un piloto flamenco fue controlado al borde del precipicio, a 89 km/h después de corregir la velocidad elegida… Un exceso que está lejos de ser inofensivo.

En Bélgica, superar el límite de más de 30 km/h en este tipo de vías se considera exceso de velocidad y se castiga con una fuerte sanción penal. Por tanto, el tribunal ordenó la retirada automática del permiso de conducción a este conductor. Una sanción que complica seriamente su vida diaria pero que debería servirle de lección.

Responsable de una empresa del sector de la construcción, explica que necesita su vehículo para desplazarse a sus distintas obras. A ello se suma su actividad en los rallyes, con compromisos con patrocinadores que le impondrían sanciones económicas en caso de ausencia de determinadas competiciones.

Un casillero ya cargado que no juega a su favor

Ante los jueces, el piloto aseguró que estaba consciente de sus errores. Reconoce que desde hace tiempo considera normales las multas recibidas por superar los límites de 10 a 15 km/h.

“Hoy entendí que 30 son 30, 50 son 50”, declaró, pidiendo que un indulto acompañe la suspensión de su licencia. Pero el fiscal no quedó convencido. El conductor ya tiene ocho menciones en sus antecedentes penales, siete de ellas relacionadas con infracciones por exceso de velocidad. Una historia que pesó mucho en la decisión.

El fiscal adjunto recordó así que el automovilista ya había tenido varias oportunidades de cambiar su comportamiento sin conseguirlo. Resultado: se han confirmado los tres meses de retirada de la licencia, recordándonos que entre las especiales del rally y la carretera abierta al tráfico, las reglas definitivamente no son las mismas.

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