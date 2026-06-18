Tribunal Supremo permite que algunos usuarios de marihuana posean armas, limitando la prohibición federal de armas.

En una decisión unánime, la Corte Suprema falló el jueves que una prohibición federal de larga data sobre armas para usuarios ilegales de cualquier sustancia controlada es inconstitucional tal como se aplicó a un propietario de armas de Texas que usaba marihuana varias veces por semana.

La decisión estableció nuevos límites para la persecución federal de propietarios de armas que son blanco simplemente por tener un historial de consumo de drogas. Fue especialmente bien recibida por millones de usuarios estadounidenses de cannabis que han tenido que desarmarse o arriesgarse a hasta 15 años tras las rejas.

El juez Neil Gorsuch escribió en la opinión de la corte que el uso ilegal de drogas por sí solo no puede ser motivo para enviar a alguien a la cárcel y potencialmente obligarlo a renunciar a las armas de por vida.

“Nosotros no cuestionamos que a veces el uso ilegal de marihuana (u otra sustancia controlada) por parte de un individuo pueda hacerlo peligroso para los demás”, escribió Gorsuch. “Pero, de nuevo, el gobierno niega la necesidad de demostrar algo así en este caso. … concederle al gobierno ese tipo de amplio poder para designar como peligroso a cualquier grupo y así descalificar a sus miembros de tener un arma podría permitirle tragarse rápidamente la Segunda Enmienda”.

El Departamento de Justicia ha dicho que procesa aproximadamente 300 casos al año en los que una violación de la prohibición de armas para usuarios de drogas es el cargo principal.

Gorsuch dijo que la opinión era estrecha y no alteraba otras disposiciones de la ley, que incluye una prohibición de armas para adictos a las drogas, prohibición de armas para personas intoxicadas en ese momento y prohibición de armas para aquellos considerados un peligro para sí mismos u otros.

La decisión no habría impedido, por ejemplo, el enjuiciamiento de Hunter Biden bajo la ley ya que era un adicto conocido y confeso a las drogas mientras estaba en posesión de un arma de fuego.

La decisión fue inmediatamente una victoria para el demandante Ali Hemani, un hombre de Texas que admitió usar marihuana “un día sí, un día no” mientras guardaba en su casa una pistola Glock 9mm. Fue enjuiciado por autoridades federales por un solo cargo de posesión ilegal como usuario de drogas, pero ni estaba intoxicado ni sostenía físicamente el arma cuando fue arrestado.

Un tribunal federal de apelaciones desestimó la acusación contra Hemani diciendo que la prohibición aplicada a él era inconstitucional. Los jueces estuvieron de acuerdo con esa decisión.

Mientras que más de 40 estados han legalizado la marihuana de alguna forma, sigue estando prohibida por la ley federal.

“La decisión unánime de 9-0 de hoy deja claro que el gobierno no puede criminalizar la posesión de un arma para las personas, lo cual la Corte Suprema ha sostenido es un derecho constitucional fundamental, simplemente porque usan marihuana”, dijo Cecillia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles.

“Hoy más de la mitad de los estadounidenses informan haber usado marihuana en algún momento de sus vidas, esta decisión protege los derechos de millones y limita la capacidad del gobierno de imponer sanciones arbitrarias y discriminatorias”, escribió Wang en un comunicado.

La decisión también fue elogiada por la Asociación Nacional del Rifle como “una gran victoria para la Segunda Enmienda y los propietarios de armas pacíficos en toda América”.

“Nadie debe ser privado de su derecho dado por Dios de poseer y portar armas por participar en conductas no violentas, y no hay justificación histórica para hacerlo”, dijo el Director Ejecutivo de la NRA-ILA, John Commerford en un comunicado a ABC News.

Los defensores de la seguridad de las armas, que se unieron a la administración Trump para oponerse a la derogación de la prohibición de armas para usuarios de drogas, dijeron que la mayor parte de la ley sigue siendo una medida de seguridad pública fuerte y “sensata”.

“Aunque la Corte dijo que la ley particular en cuestión en este caso no puede ser sostenida específicamente para la persona que la desafía, reafirmó la capacidad de los legisladores para restringir el acceso a armas de fuego por ciertas categorías de personas”, dijo Kris Brown, presidenta de Brady, un grupo de seguridad de armas.