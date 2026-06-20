Nuevos rumores comerciales de la NBA sobre Isaiah Stewart revelan lugares de aterrizaje para el Pistons Center

Al menos cuatro equipos podrían estar interesados ​​en canjear al gran hombre de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart, este verano, informó el viernes el experto de la NBA Jake Fischer.

Fischer nombró a los Milwaukee Bucks, Boston Celtics, San Antonio Spurs y Miami Heat como cuatro equipos conectados con un potencial interés en Stewart.

Según Fischer, los Bucks son “fanáticos de Stewart”, mientras que a los Celtics “les gusta Stewart desde hace algún tiempo”.

“También me dijeron que deberíamos incluir a San Antonio y Miami como equipos interesados ​​en el gran hombre de los Pistons”, informó Fischer.

Fischer y Sam Amick de The Athletic informaron el viernes que se espera que Stewart esté disponible esta temporada baja.

Amick informó inicialmente que los Pistons pondrían a Stewart a disposición como parte de su búsqueda de “jugadores y tiradores adicionales”.

Fischer añadió que Stewart “no sólo está disponible, sino que se está preparando para un intercambio”.

Stewart promedió 10 puntos, cinco rebotes y 1,1 asistencias mientras se desempeñaba como ancla defensiva de los Pistons la temporada pasada.

Está firmado hasta la próxima temporada por 15 millones de dólares y tiene una opción del club de 15 millones de dólares para la campaña 2027-28.

Los Celtics podrían estar buscando ayuda en la zona de ataque en medio de la esperada salida de Nikola VuÄeviÄ‡ en la agencia libre, mientras que Michael C. Wright de ESPN informó recientemente que “múltiples hombres importantes” tienen interés en ir a los Spurs para jugar junto a Victor Wembanyama.

Un factor en el intercambio de Stewart podría ser dónde termina esta temporada baja la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien supuestamente está siendo objetivo de equipos como los Celtics y Miami Heat.

El experto de la NBA Marc Stein informó recientemente que los Pistons deberían ser “monitoreados” como un posible lugar de aterrizaje para Tyler Herro del Heat como parte del intercambio de Antetokounmpo.