EE. UU. derrota a Australia 2

El equipo de fútbol masculino de los Estados Unidos derrotó a Australia 2-0 el viernes, en su segundo partido ganador en la Copa del Mundo, asegurando un lugar en la eliminatoria.

La victoria del viernes en Seattle llega después de una dominante victoria por 4-1 sobre Paraguay la semana pasada que recibió elogios generalizados y atención por el rendimiento del equipo en el campo.

Según la FIFA, el equipo masculino de EE. UU. no ha ganado dos partidos seguidos en una Copa del Mundo desde el primer torneo en 1930.

Christian Pulisic, estrella del equipo de EE. UU., se perdió el partido del viernes debido a una lesión en la pantorrilla y fue reemplazado por Ricardo Pepi en la alineación inicial.

Según ESPN, el estado de Pulisic había sido incierto desde que salió del partido del equipo con Paraguay. El entrenador de USMNT, Mauricio Pochettino, confirmó que Pulisic no estaría en el juego del viernes, hablando con Fox.

“Espero que lo antes posible esté listo para jugar nuevamente y ser parte del equipo”, agregó Pochettino.

Después de la victoria del equipo el viernes, Pochettino reiteró ese sentimiento, agregando: “Esperamos que en el próximo partido esté disponible, pero si queremos ganar la competencia, necesitamos al equipo completo, y todos los jugadores necesitan ser importantes. Pero, por supuesto, Christian es uno de los mejores jugadores del mundo, y espero que se recupere lo antes posible.”

Durante el partido, Estados Unidos se benefició de un gol en propia puerta de Australia. Alex Freeman, hijo del jugador de Green Bay Packers, Antonio Freeman, anotó un segundo gol para Estados Unidos también en la primera mitad.

El equipo de EE. UU. se enfrentará a Turquía el 25 de junio.