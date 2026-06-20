‘¿Qué pasa, Saquon?’: El corredor de los Eagles envía mensajes a un niño de 7 años de St. Augustine herido en un accidente de bicicleta eléctrica

CALLE. AUGUSTÍN, Florida. – Un niño de 7 años de St. Augustine recibió un impulso inesperado en su recuperación: un mensaje de video personal de su jugador de fútbol favorito y del hombre que le dio su nombre.

El corredor de los Philadelphia Eagles, Saquon Barkley, grabó un mensaje para el joven Saquon Wilson, quien se ha estado recuperando de una grave lesión en la cabeza después de un accidente con una bicicleta eléctrica hace casi un mes.

â€”Â¿QuÃ© pasa, Saquon? Éste es Saquon Barkley. Escuché tu historia y quiero que sepas que estoy pensando en ti y orando por ti”, dijo Barkley en el video.

¿La reacción del pequeño? Una risa pequeña y tranquila.

Saquon Wilson, que lleva el nombre de la estrella de la NFL, estaba montando una bicicleta eléctrica con su hermana el martes después del Día de los Caídos cuando el viaje tomó un giro peligroso. Ambos niños salieron disparados de la bicicleta. Saquon se golpeó la cabeza contra el asfalto y fue trasladado de urgencia al hospital con una lesión en la cabeza.

Su madre, Jackie McSwain, le dijo anteriormente a News4Jax que a Saquon no se le permitía subir a la bicicleta eléctrica en absoluto. El incidente la llevó a tener conversaciones serias con su familia sobre seguridad.

McSwain no estuvo disponible el jueves por la noche (estaba en el trabajo), pero News4JAX habló con Saquon y su tía Janna McSwain sobre lo que significaba el mensaje para la familia.

Cuando se le preguntó qué le diría a Barkley si tuviera la oportunidad, Saquon tuvo una respuesta simple.

â€”Gracias â€”dijo.

Su tía se hizo eco del sentimiento… y algo más.

“Lo que le diría a Saquon Barkley es gracias. Gracias, gracias, gracias a mi familia, a mi hermana, a su padre, a sus hermanos y a su hermana”, dijo Janna McSwain. â€”Muchas gracias porque eso lo animÃ³. Eso verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente los elevó. Me elevó al más alto estado de ánimo”.

Saquon todavía se está recuperando de su lesión, pero dice que se encuentra bien. La familia ha creado un GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de recuperación. Haga clic aquí para apoyar.

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