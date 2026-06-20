El avión más lujoso del mundo: Trump revela el Air Force One 747 donado por Qatar.

El presidente Donald Trump presentó el viernes el Air Force One 747 que fue donado al Departamento de Defensa por la familia real de Qatar.

En un evento en la Base Conjunta Andrews, Trump descendió las escaleras del jet recién equipado al son de “God Bless the USA” de Lee Greenwood. Afirmó que el jet es “casi el doble de grande” que los Boeing VC-25A que han servido como avión presidencial desde 1990.

La aeronave servirá como un Air Force One “puente” hasta que los dos nuevos, construidos por Boeing, estén listos para aproximadamente 2028.

“Se considera este avión como el más lujoso del mundo. Cuando se construyó, se hizo a un nivel que probablemente nunca se volverá a ver”, dijo Trump sobre el jet, que tiene aproximadamente 14 años.

El jet de $400 millones generó preguntas de algunos legisladores y expertos en ética sobre el regalo extranjero sin precedentes.

La administración Trump aceptó el jet de la familia real de Qatar en julio pasado. Se usará como el nuevo Air Force One hasta poco antes de que abandone el cargo, momento en el que la propiedad del avión se transferirá a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Donald J. Trump, según fuentes familiarizadas con el acuerdo propuesto de ABC News. La Fuerza Aérea ha estado modificando el jet en Texas desde septiembre para cumplir con las necesidades de seguridad, comunicaciones y transporte del presidente.

Trump señaló la bandera americana ondeando en la aleta de cola del nuevo avión.

“Tenemos nuestra hermosa bandera americana, y le pusimos ondas, como saben, siempre hemos tenido una especie de noodle recta, y nunca me gustó eso. Ahora tenemos una bandera ondulante y hermosa, la estamos ondeando con orgullo, porque nuestro país está tan bien”, dijo Trump en el nuevo hangar del avión.

Trump afirmó que el avión “vuela más lejos y más rápido que cualquier Air Force One” y que es “representativo de nuestro país”.

“Vuela más lejos, no tienes que parar para repostar cada pocas horas. Quizás nunca tengas que parar, lo llaman ilimitado. Bueno, está bastante cerca de ser ilimitado, y es uno de los aviones más hermosos que la Fuerza Aérea verá u operará”, dijo Trump.

Uno de los dos 747 actualmente utilizados como Air Force One está actualmente en mantenimiento. La aeronave restante se utilizará junto con el jet recientemente entregado.

Trump dijo que el Air Force One que usó para viajar al G7 en Europa la semana pasada fue el último viaje planeado para el avión y probablemente se destinará a un museo.

“Los arreglaremos un poco, no como este, y los llevaremos a museos, pero son grandes aviones, son una gran historia”, dijo Trump.

Trump dijo que el avión que presentó el viernes tenía 800 horas de vuelo, lo que él dijo que es prácticamente “nuevo”, y que pidió al Emir de Qatar que usara el avión.

“Teníamos un poco de atasco. Estábamos esperando por los que yo llamo, los 747 normales, y le pedí al Emir si podíamos usar el 747 nuevo que él obtuvo”, dijo Trump.

“Dije, nos gustaría usarlo por un tiempo porque los aviones son bastante antiguos, nuestros aviones son viejos”, añadió.

[Nota de Contexto: Trump revela un jet Air Force One 747 donado por la familia real de Qatar.] [Nota de verificación de hechos: ABC News’ Steve Beynon contribuyó a este reportaje.]