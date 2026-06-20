‘Casi lloro’: Después de 8 años en Ligas Menores, Dean logra su primer hit en la MLB

Ese fue el papel que Dean tuvo con los Dodgers, quienes lo utilizaron en 18 juegos de temporada regular y otros 13 en postemporada. Combinado, Dean se fue de 3-0 en la caja de bateo en sus pocas oportunidades. Dean sí encontró atención en el Juego 6 de la Serie Mundial, cuando su decisión de levantar las manos en la parte baja de la novena contribuyó a un doblete de Addison Barger, ayudando a sellar una victoria de los Dodgers.