‘Casi lloro’: Después de 8 años en Ligas Menores, Dean logra su primer hit en la MLB

El anillo también estará pronto en Chicago con él.
â€”Es una locura. Está en camino”, dijo Dean con una sonrisa. â€”En realidad, llego a Iowa justo cuando me fui. Es una locura”.
Dean sabe algo sobre esperar.
En la séptima entrada de la victoria de los Cachorros por 16-2 sobre los Azulejos el viernes, Dean corrió alrededor de la primera base, perdió su casco antes de batear en segunda y llegó a tercera de pie con un triple de tres carreras que hizo vibrar a la multitud del Wrigley Field. Sabía la magnitud del momento, pero les tomó un minuto a todos en el edificio alcanzarlo.
Ese fue el primer hit de Dean en las Grandes Ligas. Después de 745 juegos y más de 3,000 apariciones en el plato durante ocho años en las Ligas Menores, además de una temporada como especialista en carreras de bases y defensa para los Dodgers el año pasado, el jardinero de 29 años finalmente había logrado ese hito.
“El béisbol es un juego difícil”, dijo Dean. â€œEstuve en las Ligas Menores por un tiempo o dos. Sin saber cuándo llegará tu oportunidad… si Va a llegar… sólo estás tratando de mantenerte preparado y tratar de ser realista al mismo tiempo, ¿sabes? Y luego seguir adelante y lograr el cambio que ocurrió, es fantástico”.
Los fanáticos dentro del Friendly Confines rugieron y ofrecieron una gran ovación cuando la hazaña apareció en los tableros de video del estadio.
“Fue casi un poco sorprendente ver que era su primer hit”, dijo el jardinero central de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong, “porque sabía que tenía una Serie Mundial en su haber”. Probablemente tenga una perspectiva bastante buena, después de haber llegado hasta los playoffs y haber estado rodeado de jugadores de un calibre como ese. Lo que sí sé de él es que trabaja, trabaja y trabaja”.
Dean fue seleccionado en la 17ma ronda por los Bravos durante el Draft 2018, conoció a Crow-Armstrong a través de algunos amigos en común durante la temporada 2020 y pasaron tiempo entrenando juntos hace seis años. La primavera pasada, Dean estuvo en el campamento con los Cachorros como posible candidato para la banca, pero fue enviado a Triple-A Iowa para comenzar el año.
En 56 juegos con los I-Cubs, Dean, de 29 años, registró un porcentaje de embase de .369, se robó 14 bases en 15 oportunidades y ocupó las tres posiciones de los jardines. Chicago lo llamó el viernes por la mañana después de decidir enviar a Moisés Ballesteros a Triple-A Iowa. Counsell dijo que Dean sería utilizado principalmente como corredor emergente.
Ese fue el papel que Dean tuvo con los Dodgers, quienes lo utilizaron en 18 juegos de temporada regular y otros 13 en postemporada. Combinado, Dean se fue de 3-0 en la caja de bateo en sus pocas oportunidades. Dean sí encontró atención en el Juego 6 de la Serie Mundial, cuando su decisión de levantar las manos en la parte baja de la novena contribuyó a un doblete de Addison Barger, ayudando a sellar una victoria de los Dodgers.
A medida que el juego del viernes se volvió cada vez más desigual, Counsell envió a Dean al jardín central en el séptimo para darle a Crow-Armstrong algo de tiempo para descansar. Luego, con las bases llenas en la mitad local del cuadro, Dean cortó un sinker 1-2 del submarinista Tyler Rogers profundo hacia la derecha, donde eludió el alcance del jardinero de los Azulejos Jesús Sánchez.
“Una vez que lo vi aterrizar”, dijo Dean, “pensé: ‘Ohahí está. Ése es el primer golpe. Y luego me concentré en correr, me concentré en llegar a la tercera posición. Una vez que me instalé, casi lloré. Pero lo guardamos dentro. Estaba súper feliz. He estado esperando mucho tiempo por eso. Estoy súper feliz de que haya ocurrido en este estadio con este equipo, con estos muchachos”.
Cuando se le preguntó cuántas veces había imaginado ese momento, Dean repitió: “Incontables, incontables, incontables”.
“Voy a ver el vídeo un par de veces y sentiré el momento”, añadió Dean.
Después del triple, Dean miró hacia el dugout de los Cachorros y vio a sus compañeros enloqueciendo.
“Justin ha estado jugando este juego durante mucho tiempo”, dijo Counsell. “Cuando has pasado por lo que Justin pasó en el juego y has jugado tanto tiempo como él, y aún no tienes ese éxito en las Grandes Ligas, creo que eso es probablemente lo que todos sintieron”.