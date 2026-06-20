Escocia vs Marruecos en vivo: Equipos confirmados para la Copa del Mundo 2026 y alineaciones completas con Tierney, Patterson y Christie como titulares, canal de televisión, transmisión en línea en vivo y estadísticas

Escocia y Marruecos han confirmado sus equipos iniciales en la segunda jornada de sus campañas en la Copa Mundial de 2026 en Boston el viernes.

El Tartan Army sellaría un lugar en la fase eliminatoria con victoria, habiendo vencido a Haití en su primer partido en las finales desde 1998.

Marruecos mostró por qué llegaron a las semifinales en 2022 al tomar una ventaja temprana contra el campeón récord cinco veces Brasil como parte de un empate 1-1 en su primer partido.

Brasil y Haití continuarán la acción en el Grupo C en Filadelfia el sábado (01:30 BST).

“Estamos aquí para hacer negocios.”#SCOMAR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5lSXikDC5l- Selección Nacional de Escocia (@ScotlandNT) 19 de junio de 2026

Copa del Mundo 2026: Equipo confirmado de Escocia vs. Marruecos

El defensor Scott McKenna está fuera con una lesión en la pantorrilla para Escocia, que incorpora a Kieran Tierney, Nathan Patterson y Ryan Christie.

Aaron Hickey, Ben Gannon-Doak y Lawrence Shankland dejan sus lugares.

Escocia XI inicial: Angus Gunn, Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson, Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Che Adams

Suplentes de Escocia: Liam Kelly, Craig Gordon, Aaron Hickey, John Souttar, Dominic Hyam, Anthony Ralston, Scott McKenna, Tyler Fletcher, Kenny McLean, Lyndon Dykes, Ross Stewart, Ben Gannon-Doak, George Hirst, Lawrence Shankland, Findlay Curtis

Copa del Mundo 2026: alineación completa de Marruecos vs. Escocia

Marruecos no cambia.

Once inicial de Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz

Suplentes de Marruecos: Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Youssef Belammari, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine, Sofyan Amrabat, Chemseddine Talbi, Samir El Moukabit, Gessime Yassine, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ayoub El Kaabi, Ayoube Amaimouni

Dónde ver Escocia vs. Marruecos: canal de TV, transmisiones en línea en vivo

El partido del viernes comienza a las 23:00 BST (18:00 ET / 15:00 PT). En el Reino Unido, la cobertura en vivo es en ITV1.

Los fanáticos pueden seguir la acción a través del sitio web de ITV y la aplicación ITVX, que está disponible en una amplia variedad de dispositivos para ver sobre la marcha.

Estadísticas de Escocia vs. Marruecos en la Copa Mundial 2026

-Encuentro anterior entre estos equipos fue durante la fase de grupos de las finales de 1998, Marruecos ganando 3-0 para su mayor victoria en la Copa Mundial -Escocia ha ganado ocho de sus últimos 11 partidos competitivos (D1 L2) y cinco de sus últimos seis (L1), con sus únicas derrotas en casa y fuera contra Grecia -John McGinn ha marcado 21 goles bajo el mando del seleccionador Steve Clarke para Escocia, lo que es la mayor cantidad de goles de un jugador bajo un único seleccionador escocés junto con Denis Law bajo Ian McColl (21 en 21 partidos) -El Tartan Army podría ganar más de un partido y juegos consecutivos en un solo torneo importante por primera vez -Clarke está dirigiendo a Escocia en un tercer torneo importante después de la EURO 2020 y la EURO 2024, lo cual es más que cualquier otro entrenador principal para la selección nacional -Incluyendo las apariciones en la EURO, Escocia no ha logrado superar la primera ronda en ninguno de sus 12 intentos anteriores en competiciones importantes -Nueve de los últimos 12 partidos de Marruecos en la Copa Mundial han sido contra equipos europeos, sin ningún equipo jugando tantos partidos en el torneo contra oposición europea desde las finales de 2018 -Marruecos ha perdido uno de sus últimos seis partidos de grupo en la Copa del Mundo contra equipos europeos (W2 D3) – una derrota por 1-0 contra Portugal en 2018 -No han perdido en sus últimos cinco partidos de grupo en la Copa del Mundo (W2 D3), que es la mejor racha compartida por una nación africana: Camerún estuvo invicto en cinco entre 1982 y 1990 y Senegal tuvo cinco juegos de grupo invictos entre 2002 y 2018 -El actual Jugador Africano del Año Achraf Hakimi hizo más entradas (26) que cualquier otro jugador en la Copa Mundial de 2022 y registró la segunda mayor cantidad de duelos ganados en tierra (41) -El centrocampista Ayyoub Bouaddi fue capitán de Francia sub-21 hasta que se aprobó el cambio del centrocampista a Marruecos en mayo. Brahim Diaz, quien fue el máximo goleador de la Copa de África de este año con cinco goles, nació en España.