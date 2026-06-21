Andy Murray: el dos veces campeón de Wimbledon habla sobre cómo entrenar a Jack Draper, el regreso de Serena Williams y cómo mantenerse ocupada en el retiro

Nunca pareció que Murray estaría lejos del tenis por mucho tiempo, pero su planeado regreso al All England Club con Draper este verano sigue siendo una sorpresa.

El jugador de 39 años había estado disfrutando de la vida fuera del tenis en los 12 meses desde que dejó de entrenar a su viejo rival Novak Djokovic, pasando tiempo con su esposa Kim y sus cuatro hijos, además de perfeccionar su juego de golf y diversificar sus intereses comerciales.

En abril, Murray dijo que no estaba listo para volver a entrenar. Un mes después, Draper anunció que había incorporado a su equipo a su ídolo de la infancia.

El escocés ha sido durante mucho tiempo un mentor informal para el jugador de 24 años dentro y fuera de la cancha, quien podría olvidar su papel de conductor gruñón mientras Draper cantaba en su viaje en auto a casa., externo de una victoria en la Copa Davis en 2023, pero el momento de su asociación fue inesperado.

Entonces, ¿qué cambió para Murray?

“Después de que dejé de trabajar con Novak, tuve varias oportunidades de volver a entrenar”, explicó.

“No tenía ningún interés en estar de viaje y lejos de mi familia.

“No es que no me gustara entrenar, simplemente no lo disfrutaba más que estar en casa con mi familia.

“Cuando Jack me preguntó, lo pensé, hablé con mi esposa y le dije a Jack que me encantaría ayudarlo”.

Murray esencialmente está cumpliendo el papel de un ‘superentrenador’, similar a la dinámica que tuvo con el ocho veces campeón de Majors Ivan Lendl, quien lo ayudó a ganar sus tres títulos de Grand Slam.

Durante las últimas semanas, Draper y Murray han estado trabajando en las canchas de práctica del Centro Nacional de Tenis de Londres mientras Draper se recupera de más problemas físicos.

Draper, ex número cuatro del mundo, perdió su lugar en la cima del fútbol masculino después de una serie de lesiones durante el año pasado, pero comienza su último regreso en Eastbourne esta semana en un intento por demostrar su aptitud para Wimbledon.

Murray, que también experimentó problemas físicos en la primera parte de su carrera, espera que la asociación sea una empresa a largo plazo.

“Creo que Jack es un jugador brillante. No hay duda de que cuando regrese a la cancha se desempeñará bien y ganará partidos al más alto nivel”, dijo Murray.

“Pero ahora la atención se centra en intentar que vuelva a competir de forma consistente”.