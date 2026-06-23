Poirier retirado arrestado; supuestamente ebrio en público…

Retirado la estrella de la UFC Dustin Poirier fue arrestado por presunta embriaguez pública el domingo en Georgia. Poirier, de 37 años, fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza, según registros de la corte del condado de Clayton. Los detalles sobre el arresto no estaban disponibles de inmediato. La noticia fue reportada por primera vez por TMZ. “Los quiero a todos”, escribió Poirier en Instagram el lunes. “Estoy trabajando en mí mismo”. Poirier, quien se retiró de las MMA en julio pasado y luego reveló que estaba en camino a la sobriedad, dijo en una publicación en noviembre: “He estado buscando mi alma, estoy haciendo algunos cambios. Bendiciones en el camino”. Luchando fuera de Lafayette, Luisiana, Poirier fue una de las figuras más queridas en las MMA durante la última década, compitiendo en combates memorables contra Conor McGregor, Max Holloway, Justin Gaethje, Charles Oliveira y Khabib Nurmagomedov, entre otros. Hace apariciones regulares como analista de la UFC en Paramount+.