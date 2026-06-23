Rally AI: ¿por qué los proyectos tienen dificultades para hacerse realidad?

Los proyectos de Rally IA luchan por ir más allá de la etapa de prototipo debido a estrictos requisitos regulatorios, acceso limitado a datos confiables y falta de soporte estructurado para transformar ideas en soluciones operativas.

Los proyectos de salud deben cumplir estándares estrictos, garantizar la seguridad de los datos de acuerdo con los requisitos del CNDP, ser probados con datos reales y validados por profesionales antes de cualquier implementación.

El acceso a datos fiables y utilizables sigue siendo limitado en Marruecos, lo que ralentiza el rendimiento de los algoritmos e impide la validación concreta de las soluciones desarrolladas.

La transformación de los prototipos del Rally IA en empresas emergentes viables requiere una financiación adecuada, apoyo a la creación de empresas y un seguimiento a largo plazo, como destacaron los organizadores y la ministra Amal El Fallah Seghrouchni.

Durante varios días, en pleno desierto de Merzouga, más de 1.000 participantes trabajaron incansablemente para diseñar soluciones basadas en inteligencia artificial. Divididos en equipos, los jóvenes talentos dieron origen a 138 proyectos, 30 de los cuales fueron premiados.

Entre innovación, creatividad y espíritu de equipo, el evento confirmó el potencial de la juventud marroquí. Pero una vez que se otorgan los premios y se apagan los focos, emerge una realidad más compleja: la mayoría de estos proyectos permanecen en la etapa de prototipo.

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Rally AI: ideas prometedoras, pero aún frágiles

En los talleres no faltaron los proyectos. Salud, fintech, seguridad o turismo: los participantes exploraron cuestiones concretas, a menudo ancladas en la realidad marroquí.

Para Othmane Haytoumi, mentor del taller de salud, la calidad de las propuestas es innegable. TIENE” Hemos visto muchos proyectos innovadores, con potencial real para responder a cuestiones concretas en el sector de la salud. “, explica.

Pero este entusiasmo va acompañado de una observación lúcida. TIENE” La mayoría de estos prototipos todavía requieren varios pasos antes de su uso eficaz, especialmente en un entorno médico. “, especifica.

En otras palabras, entre una idea convincente y una solución operativa, el camino sigue siendo largo.

Fuertes limitaciones, especialmente en materia de salud.

En determinados sectores, las exigencias son especialmente altas. Este es el caso de la salud, donde los proyectos deben cumplir estándares estrictos.

Antes de cualquier implementación, las soluciones deben probarse con datos reales, validadas por profesionales y cumplir con los requisitos reglamentarios. Es necesario garantizar la seguridad de los datos de salud y respetar los estándares del CNDP “, insiste Othmane Haytoumi.

Un paso necesario, pero a menudo difícil de dar para los equipos que aún se encuentran en la etapa experimental.

Estas limitaciones no se refieren sólo a la técnica. También afectan la ética, confiabilidad y responsabilidad de las soluciones desarrolladas.

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El desafío de los datos y la validación

Más allá de las regulaciones, surge otro obstáculo: el acceso a los datos.

Como señalaron varios ponentes durante los paneles, la calidad de los modelos depende directamente de la calidad de los datos utilizados. Sin embargo, en Marruecos, la recopilación y el uso de datos fiables siguen siendo un desafío.

Sin datos relevantes, los algoritmos luchan por producir resultados utilizables. Y sin validación en el campo, las soluciones siguen siendo teóricas.

Esta brecha entre el desarrollo técnico y la aplicación real constituye hoy uno de los principales obstáculos para el surgimiento de proyectos maduros.

Del prototipo a la puesta en marcha: una transición aún frágil

Para alcanzar este hito, los proyectos deben beneficiarse de un apoyo estructurado. TIENE” Necesitan financiación y seguimiento para pasar del prototipo a una solución real “, subraya Othmane Haitoumi.

Una cuestión reconocida por las autoridades públicas. Al final del Rally IA, la Ministra Amal El Fallah Seghrouchni mencionó varios mecanismos de apoyo, particularmente en términos de creación de empresas y financiación. El objetivo: permitir a los líderes de proyectos transformar sus ideas en empresas emergentes viables.

Pero sobre el terreno, esta transición sigue siendo incierta. Debido a la falta de recursos, de red o de supervisión, muchos proyectos corren el riesgo de no pasar nunca de la etapa inicial.

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Una dinámica real, pero un desafío de continuidad

A pesar de estas limitaciones, el Rally IA permitió crear una fuerte dinámica. Los participantes desarrollaron habilidades, construyeron relaciones y experimentaron con soluciones concretas.

Para algunos, como Amine Desdes, ganadora en fintech, la experiencia va más allá del proyecto en sí. TIENE” Fue un desafío personal, pero también una oportunidad de encontrar socios para el futuro. “, confiesa.

Queda por transformar este impulso en una trayectoria sostenible. Porque más allá del evento, es la capacidad de apoyar a estos jóvenes talentos a largo plazo lo que determinará el impacto real de esta iniciativa.

En Merzouga, el Rally IA Future Lab demostró que la innovación marroquí está presente. Creativo, ambicioso, conectado con las realidades sobre el terreno. Pero para pasar de la idea a la realidad, queda por consolidar un ecosistema completo: acceso a los datos, validación regulatoria, financiación y soporte.

Un gran desafío, pero también una oportunidad. Porque detrás de cada prototipo puede haber una solución capaz de transformar de forma duradera un sector clave de la economía marroquí.