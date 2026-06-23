Un hombre del estado de Washington se encuentra entre los últimos arrestos por presunto complot de ataque de UFC a la Casa Blanca, dice el FBI

TACOMA Washington (KPTV) – Las autoridades federales arrestaron a un hombre del estado de Washington acusado de ayudar a planificar un presunto ataque contra funcionarios del gobierno durante un evento de UFC celebrado en la Casa Blanca, marcando los últimos avances en una investigación de terrorismo multiestatal que, según el FBI, fue interrumpida antes de que pudiera llevarse a cabo.

William Lee Spartacus Falkner, residente de Washington, fue arrestado el viernes y acusado en un tribunal federal de Tacoma de conspiración para cometer asesinato. Un segundo sospechoso, Jordan W. Rincker, de 28 años, de St. Joseph, Missouri, fue arrestado el domingo y enfrenta el mismo cargo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los arrestos son parte de una investigación federal en curso sobre un presunto complot para atacar a los asistentes al evento UFC Freedom 250 del 14 de junio en la Casa Blanca. Los fiscales alegan que la conspiración involucró a varias personas en varios estados e incluyó planes para usar drones cargados de explosivos y armas de fuego para atacar a funcionarios gubernamentales.

Diego Lopes celebra durante una pelea de peso pluma contra Steve García durante UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein | Foto AP/Mark Schiefelbein)

El acusado de Washington supuestamente jugó un papel clave con los drones

Según una denuncia penal presentada en el Distrito Oeste de Washington, los investigadores identificaron a Falkner después de examinar comunicaciones en línea y evidencia digital vinculada a otros sospechosos en el caso.

Las autoridades federales alegan que Falkner poseía experiencia en la fabricación y operación de drones y discutió el uso de drones equipados con explosivos. Los investigadores dicen que las comunicaciones entre conspiradores incluyeron conversaciones sobre cómo configurar y volar drones para maximizar su impacto destructivo.

Los documentos judiciales alegan que el ataque planeado implicó el uso de drones para atacar un lado del lugar del evento, creando pánico y obligando a los asistentes a dirigirse a un área de salida donde se posicionarían conspiradores adicionales armados con rifles de francotirador y otras armas.

Las autoridades también citaron comunicaciones que se referían a un próximo “viaje de trabajo” antes del evento programado de UFC. Tras arrestos anteriores durante la investigación, Falkner y otros supuestamente discutieron que el “viaje de trabajo” había sido cancelado.

Según se informa, una persona arrestada en el caso dijo a los investigadores que el objetivo más amplio de la conspiración era crear suficiente caos para contribuir al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos.

Falkner compareció el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Tacoma. Si es declarado culpable, enfrenta una posible sentencia de hasta cadena perpetua.

El presidente Donald Trump asiste a UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) (Alex Brandon | Foto AP/Alex Brandon)

Sospechoso de Missouri acusado de financiar y producir componentes para drones

Los fiscales federales alegan que Rincker jugó un papel logístico y financiero en la conspiración.

Según documentos judiciales presentados en Missouri, Rincker supuestamente aceptó 1.200 dólares de un cómplice y distribuyó partes del dinero a otros participantes. Los fiscales dicen que envió fondos a otro sospechoso para cubrir los gastos de viaje asociados con el transporte de un operador de drones a Washington, DC.

Los investigadores también alegan que Rincker se comunicó con cómplices a través de plataformas de mensajería cifradas y proporcionó una escopeta a otro sospechoso durante una reunión en Omaha, Nebraska.

Durante las búsquedas en la casa y la unidad de almacenamiento de Rincker, las autoridades dijeron que recuperaron armas de fuego, equipos de visión nocturna, equipos de protección balística, tecnología de imágenes térmicas, una impresora 3D, componentes de armas de fuego impresos en 3D, dispositivos electrónicos y equipos supuestamente destinados a la producción de drones.

El director del FBI, Kash Patel, observa con Alexis Wilkins en UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, el lunes 15 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) (Alex Brandon | Foto AP/Alex Brandon)

El FBI dice que la investigación sigue activa

El Fiscal General interino Todd Blanche dijo que los arrestos demuestran los esfuerzos continuos de las agencias policiales federales, estatales y locales para desbaratar las amenazas dirigidas a la Casa Blanca y a los funcionarios del gobierno.

El director del FBI, Kash Patel, describió el caso como una operación coordinada en varios estados que involucra al FBI, el Servicio Secreto, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y socios locales encargados de hacer cumplir la ley.

Neil Floyd, primer fiscal federal adjunto para el distrito occidental de Washington, dijo que los investigadores en el noroeste del Pacífico trabajaron en estrecha colaboración con el FBI y la Oficina del Sheriff del condado de Mason para identificar a los sospechosos y neutralizar cualquier amenaza potencial al público.

El FBI continúa investigando el caso.

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