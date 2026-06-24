Los perros surfistas Iza y Rippin’ Rosie obtienen las mejores calificaciones en el evento de Huntington Beach

Dos perros surfistas del área de la Bahía vinieron a Surf City y montaron un espectáculo.

Iza y Rippin’ Rosie fueron los ganadores de la competencia anual de surf Purina Pro Plan Incredible Dog Challenge, celebrada el viernes por la mañana en Pacific Coast Highway y Newland Street en Huntington Beach.

Iza, un bulldog francés de 6 años de Pleasanton, fue el ganador en la categoría de perros pequeños. Su manejador, David Fasoli, dijo que Iza fue “última” en su primera vez surfeando el evento Purina, pero mejoró al tercer lugar el año pasado antes de ganar este año.

Fasoli dijo que le enseñó a surfear a Iza (pronunciado eye-za) durante la pandemia de coronavirus. A ella también le encanta ir a buscar.

Fasoli se mutiló la mano en un accidente cuando era un adolescente.

David Fasoli de Pleasanton se prepara para una serie con Iza, su bulldog francés de 6 años, durante la competencia de surf Purina Pro Plan Incredible Dog Challenge el viernes. (Steve Donahue)

“Somos el único equipo que realmente representa discapacidades”, dijo Fasoli en una entrevista telefónica. “Y tengo un perro que no se sabe que sea un perro de agua, así que estamos desafiando las probabilidades. Siempre te cuestionas o siempre piensas que no puedes hacer algo. Si continúas intentando presentarte todos los días, eventualmente perseverarás. Eso suena cierto en estos eventos de surf”.

Rippin’ Rosie, la campeona de la categoría de perros grandes, es una labradora retriever amarilla de 5 años de Soquel. Su manejador, Steve Drottar, dijo que surfea con ella varias veces a la semana en Santa Cruz.

De manera similar al camino de Iza, Rippin’ Rosie no obtuvo un lugar en sus primeros dos años en la competencia Purina. Pero el año pasado quedó en tercer lugar y este año ganó su división.

Stephen Drottar lanza un ‘shaka’ con su perro surfista ganador Rippin’ Rosie durante la competencia de surf Purina Pro Plan Incredible Dog Challenge el viernes. (Steve Donahue)

“Ella puede montar cualquier cosa a la que la empuje, sólo tengo que empujarla hacia las olas correctas”, dijo Drottar en una entrevista telefónica. â€œCuanto mÃ¡s tiempo lo haga, mÃ¡s confianza tendrÃ¡ en su equilibrio y sus habilidades. Creo que es solo esa curva de aprendizaje. Como todo lo demás, lo descubres a medida que envejeces y ella es algo natural”.

Drottar le dio crédito a los salvavidas de Huntington State Beach, que ayudaron en el evento, por mantener a los perros en marcha durante las condiciones difíciles del viernes.

El Purina Pro Plan Incredible Dog Challenge también incluyó varias otras competencias, probando la agilidad de los caninos, zambulléndose, atrapando discos voladores, buscando habilidades y más. Saldrá al aire a finales de este verano por NBC.

El próximo evento clave en el circuito de surf para perros es el Campeonato Mundial de Surf para Perros, que se llevará a cabo en Pacifica, NorCal, el 1 de agosto.