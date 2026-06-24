Bravos desperdician otro en derrota 7-6 ante Padres

Una noche salvaje en Petco Park culminó con un sencillo de Manny Machado cuando los Bravos cayeron ante los Padres, 7-6, en 10 entradas.

Este es un mal equipo de béisbol en este momento.

La segunda entrada fue maravillosa para ambos lados. Los Bravos llenaron las bases y sacaron provecho de un sencillo de dos carreras de Rowdy Tellez por el medio para tomar una ventaja temprana de 2-0. Michael Harris luego conectó un doble contra la pared para poner el marcador 3-0, y Matt Olson recibió un boleto con las bases llenas para extender la ventaja a cuatro.

Desafortunadamente, la ventaja se evaporó rápidamente. JR Ritchie caminó a los dos primeros bateadores de la entrada, un problema continuo para el novato, y dos sencillos de pedo de pato encontraron su camino a través del lado izquierdo del cuadro para poner el marcador 4-2. Fernando Tatis Jr. luego impulsó una carrera con un doble y Samad Taylor impulsó dos más para darle a San Diego la ventaja de 5-4. En total, la segunda entrada duró casi una hora.

A pesar de la desastrosa segunda entrada, Ritchie se instaló muy bien y mantuvo las cosas bajo control durante los siguientes tres cuadros. Terminó la noche con ponches consecutivos, algo a partir de lo cual quizás se pueda construir. Pero hasta que sea capaz de lanzar más strikes, los problemas continuarán.

Los Bravos empataron en el cuarto mediante un doble productor de Ozzie Albies. Tomaron una ventaja de 6-5 gracias a un disparo sin duda de Mauricio Dubón en el quinto.

En la séptima entrada, Walt Weiss inexplicablemente dejó afuera a Carlos Carrasco para una segunda entrada. Mientras literalmente todos se rascaban la cabeza, Carrasco rápidamente le concedió un jonrón solitario a Fernando Tatis Jr. para empatar el marcador 6-6. Dylan Lee, Robert Suarez y Raisel Iglesias estaban frescos y listos para comenzar. No tengo ni la menor idea de lo que estaba pensando Walt.