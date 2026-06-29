El Arsenal se separa de Tom Allen, jefe de ciencia y rendimiento del deporte, Sam Wilson también se marchará

El Arsenal se ha separado del director de ciencias y rendimiento del deporte, Tom Allen.

Allen se unió al club procedente del Aston Villa en 2017 como científico deportivo antes de ser ascendido por el técnico Mikel Arteta tras la salida de Shad Forsyth en 2022.

El jugador de 35 años fue una figura clave detrás de la victoria del equipo en la Premier League y fue parte de la presentación del trofeo en el campo de Selhurst Park en mayo.

Sin embargo, poco más de un mes después, el club ha optado por dar un paso adelante en un movimiento sorpresa.

El entrenador principal de rendimiento, Sam Wilson, también se marchará. Wilson se unió al club en 2014 y ha sido parte del primer equipo durante los últimos siete años. Trabaja con jugadores lesionados durante su rehabilitación, así como con los calentamientos previos y posteriores al partido. Se espera que se una al Parma en la Serie A.

Las salidas de Allen y Wilson son las últimas de los departamentos médico y de rendimiento del club tras el fin de una espera de 22 años por un título de liga.

El médico jefe Zafar Iqbal también se marcha, según informó El Atlético a principios de este mes.

El club tuvo que lidiar con una serie de problemas de lesiones la temporada pasada y los jugadores clave Martin Odegaard, Mikel Merino, Bukayo Saka y Kai Havertz pasaron mucho tiempo al margen.