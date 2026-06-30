El fiscal general de Nueva York elogia el fallo de la Corte Suprema sobre la votación por correo

Tras el fallo de la Corte Suprema el lunes por la mañana que confirma una ley de Mississippi que permite que se cuenten las boletas enviadas por correo con matasellos del día de las elecciones y recibidas dentro de los cinco días hábiles, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dice que quienes votan por correo a tiempo no deben temer que su voto no sea contado.

James emitió una declaración poco después del fallo del tribunal por 5 votos a 4, que surgió de una impugnación presentada por el Comité Nacional Republicano. El fallo también se produce días después de que un juez federal detuviera la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba crear una lista federal de votantes y limitar quiénes pueden recibir una boleta por correo, basándose en parte en una demanda presentada por los fiscales generales demócratas, incluido James, que representan a 22 estados y el Distrito de Columbia.

“El derecho al voto ha sido una promesa sagrada durante generaciones”, dijo James en un comunicado. “Todos los estadounidenses elegibles deberían poder ejercer ese derecho constitucional, libres de obstáculos y restricciones innecesarias.

“… Somos más fuertes como nación cuando más personas votan. La Corte Suprema ha confirmado esto en principio, pero depende de nosotros hacerlo realidad”.

El líder de la minoría de la Asamblea estatal, Ed Ra, un republicano, calificó la decisión como un “paso en la dirección equivocada para la integridad electoral”.

“En un momento en que la confianza en nuestras elecciones sigue siendo frágil, deberíamos reforzar reglas claras y consistentes, no crear más incertidumbre.

El ‘día de las elecciones’ no debería convertirse en ‘la semana o el mes de las elecciones’. Unas elecciones transparentes y oportunas que inspiren confianza pública requieren plazos claros y coherentes. Las papeletas deben emitirse y recibirse antes del día de las elecciones”.