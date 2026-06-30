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NBA Free Agency Tracker 2026: Live Updates and Analysis on Every Big Signing, Trade, Rumor and More

By
Martina López
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q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;1c q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;soccer&sol;world-cup” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”1d”><&excl;–t&equals;1e–>WORLD CUP<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1f q&colon;key&equals;DVWB&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1g q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;1h q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;1h q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;soccer&sol;world-cup-fan-zone” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”1i”><&excl;–t&equals;1j–>WORLD CUP FAN ZONE<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1k q&colon;key&equals;DVWB&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1l q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;1m q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;1m q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”1n”><&excl;–t&equals;1o–>NFL<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1p q&colon;key&equals;DVWB&colon;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1q q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;1r q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;1r q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”1s”><&excl;–t&equals;1t–>NBA<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1u q&colon;key&equals;DVWB&colon;4–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1v q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;1w q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;1w q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;soccer” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”1x”><&excl;–t&equals;1y–>SOCCER<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;1z q&colon;key&equals;DVWB&colon;5–><&excl;–qv q&colon;id&equals;20 q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;21 q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;21 q&colon;key&equals;–><a href&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;fantasy” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”22″><&excl;–t&equals;23–>FANTASY<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;24 q&colon;key&equals;DVWB&colon;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;25 q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;26 q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;26 q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;watch” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”27″><&excl;–t&equals;28–>WATCH<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;29 q&colon;key&equals;DVWB&colon;7–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2a q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;2b q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;2b q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;newsletters” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”2c”><&excl;–t&equals;2d–>NEWSLETTERS<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2e q&colon;key&equals;DVWB&colon;8–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2f q&colon;key&equals;LnC7&colon;QF&lowbar;1–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 w-full” q&colon;key&equals;”r0&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;2g q&colon;key&equals;deAA&colon;r0&lowbar;0–><h4 q&colon;key&equals;”SZ&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;2g q&colon;key&equals;–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;games” class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger” on&colon;click&equals;”q-BnQQdpNM&period;js&num;s&lowbar;av6wsRFPToI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”2h”><&excl;–t&equals;2i–>SI GAMES &amp&semi; QUIZZES<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;h4><&excl;–&sol;qv–><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2j q&colon;key&equals;DVWB&colon;9–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2k q&colon;key&equals;mRxo&colon;QF&lowbar;0–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 uppercase” q&colon;key&equals;”iC&lowbar;4″><span role&equals;”button” tabindex&equals;”0″ aria-expanded&equals;”false” aria-haspopup&equals;”menu” class&equals;”w-full flex justify-between cursor-pointer” on&colon;keydown&equals;”q-DXWijw&lowbar;t&period;js&num;s&lowbar;p9Sjc4JttPU&lbrack;0&rsqb;” on&colon;click&equals;”q-6NGvCvER&period;js&num;s&lowbar;8L0oPrHOoEk&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”2l”><span class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger”><&excl;–qv q&colon;id&equals;2m q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;2m q&colon;key&equals;–><&excl;–t&equals;2n–>MORE SPORTS<&excl;—-><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&excl;–qv q&colon;id&equals;2o q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;2o q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2p q&colon;key&equals;gm8o&colon;iC&lowbar;1–><svg width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”ease duration-300 fill-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-darkGrey w-4″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;1″><g fill-rule&equals;”evenodd”><path d&equals;”M11&comma;8&period;09909655 L6&period;5&comma;13 L5&comma;11&period;3663655 L8&period;09099026&comma;8 L5&comma;4&period;63363448 L6&period;5&comma;3 L11&comma;7&period;90090345 L10&period;9090097&comma;8 L11&comma;8&period;09909655 Z” fill-rule&equals;”nonzero” transform&equals;”rotate&lpar;90 8 8&rpar;”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2q q&colon;key&equals;DVWB&colon;10–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2r q&colon;key&equals;mRxo&colon;QF&lowbar;0–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 uppercase” q&colon;key&equals;”iC&lowbar;4″><span role&equals;”button” tabindex&equals;”0″ aria-expanded&equals;”false” aria-haspopup&equals;”menu” class&equals;”w-full flex justify-between cursor-pointer” on&colon;keydown&equals;”q-DXWijw&lowbar;t&period;js&num;s&lowbar;p9Sjc4JttPU&lbrack;0&rsqb;” on&colon;click&equals;”q-6NGvCvER&period;js&num;s&lowbar;8L0oPrHOoEk&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”2s”><span class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger”><&excl;–qv q&colon;id&equals;2t q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;2t q&colon;key&equals;–><&excl;–t&equals;2u–>BETTING<&excl;—-><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&excl;–qv q&colon;id&equals;2v q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;2v q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2w q&colon;key&equals;gm8o&colon;iC&lowbar;1–><svg width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”ease duration-300 fill-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-darkGrey w-4″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;1″><g fill-rule&equals;”evenodd”><path d&equals;”M11&comma;8&period;09909655 L6&period;5&comma;13 L5&comma;11&period;3663655 L8&period;09099026&comma;8 L5&comma;4&period;63363448 L6&period;5&comma;3 L11&comma;7&period;90090345 L10&period;9090097&comma;8 L11&comma;8&period;09909655 Z” fill-rule&equals;”nonzero” transform&equals;”rotate&lpar;90 8 8&rpar;”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2x q&colon;key&equals;DVWB&colon;11–><&excl;–qv q&colon;id&equals;2y q&colon;key&equals;mRxo&colon;QF&lowbar;0–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 uppercase” q&colon;key&equals;”iC&lowbar;4″><span role&equals;”button” tabindex&equals;”0″ aria-expanded&equals;”false” aria-haspopup&equals;”menu” class&equals;”w-full flex justify-between cursor-pointer” on&colon;keydown&equals;”q-DXWijw&lowbar;t&period;js&num;s&lowbar;p9Sjc4JttPU&lbrack;0&rsqb;” on&colon;click&equals;”q-6NGvCvER&period;js&num;s&lowbar;8L0oPrHOoEk&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”2z”><span class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger”><&excl;–qv q&colon;id&equals;30 q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;30 q&colon;key&equals;–><&excl;–t&equals;31–>PREDICTIONS MARKETS<&excl;—-><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&excl;–qv q&colon;id&equals;32 q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;32 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;33 q&colon;key&equals;gm8o&colon;iC&lowbar;1–><svg width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”ease duration-300 fill-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-darkGrey w-4″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;1″><g fill-rule&equals;”evenodd”><path d&equals;”M11&comma;8&period;09909655 L6&period;5&comma;13 L5&comma;11&period;3663655 L8&period;09099026&comma;8 L5&comma;4&period;63363448 L6&period;5&comma;3 L11&comma;7&period;90090345 L10&period;9090097&comma;8 L11&comma;8&period;09909655 Z” fill-rule&equals;”nonzero” transform&equals;”rotate&lpar;90 8 8&rpar;”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;34 q&colon;key&equals;DVWB&colon;12–><&excl;–qv q&colon;id&equals;35 q&colon;key&equals;mRxo&colon;QF&lowbar;0–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 uppercase” q&colon;key&equals;”iC&lowbar;4″><span role&equals;”button” tabindex&equals;”0″ aria-expanded&equals;”false” aria-haspopup&equals;”menu” class&equals;”w-full flex justify-between cursor-pointer” on&colon;keydown&equals;”q-DXWijw&lowbar;t&period;js&num;s&lowbar;p9Sjc4JttPU&lbrack;0&rsqb;” on&colon;click&equals;”q-6NGvCvER&period;js&num;s&lowbar;8L0oPrHOoEk&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”36″><span class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger”><&excl;–qv q&colon;id&equals;37 q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;37 q&colon;key&equals;–><&excl;–t&equals;38–>MORE FROM SI<&excl;—-><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&excl;–qv q&colon;id&equals;39 q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;39 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3a q&colon;key&equals;gm8o&colon;iC&lowbar;1–><svg width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”ease duration-300 fill-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-darkGrey w-4″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;1″><g fill-rule&equals;”evenodd”><path d&equals;”M11&comma;8&period;09909655 L6&period;5&comma;13 L5&comma;11&period;3663655 L8&period;09099026&comma;8 L5&comma;4&period;63363448 L6&period;5&comma;3 L11&comma;7&period;90090345 L10&period;9090097&comma;8 L11&comma;8&period;09909655 Z” fill-rule&equals;”nonzero” transform&equals;”rotate&lpar;90 8 8&rpar;”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3b q&colon;key&equals;DVWB&colon;13–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3c q&colon;key&equals;mRxo&colon;QF&lowbar;0–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 uppercase” q&colon;key&equals;”iC&lowbar;4″><span role&equals;”button” tabindex&equals;”0″ aria-expanded&equals;”false” aria-haspopup&equals;”menu” class&equals;”w-full flex justify-between cursor-pointer” on&colon;keydown&equals;”q-DXWijw&lowbar;t&period;js&num;s&lowbar;p9Sjc4JttPU&lbrack;0&rsqb;” on&colon;click&equals;”q-6NGvCvER&period;js&num;s&lowbar;8L0oPrHOoEk&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”3d”><span class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger”><&excl;–qv q&colon;id&equals;3e q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;3e q&colon;key&equals;–><&excl;–t&equals;3f–>STORE<&excl;—-><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&excl;–qv q&colon;id&equals;3g q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;3g q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3h q&colon;key&equals;gm8o&colon;iC&lowbar;1–><svg width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”ease duration-300 fill-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-darkGrey w-4″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;1″><g fill-rule&equals;”evenodd”><path d&equals;”M11&comma;8&period;09909655 L6&period;5&comma;13 L5&comma;11&period;3663655 L8&period;09099026&comma;8 L5&comma;4&period;63363448 L6&period;5&comma;3 L11&comma;7&period;90090345 L10&period;9090097&comma;8 L11&comma;8&period;09909655 Z” fill-rule&equals;”nonzero” transform&equals;”rotate&lpar;90 8 8&rpar;”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3i q&colon;key&equals;DVWB&colon;14–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3j q&colon;key&equals;mRxo&colon;QF&lowbar;0–><li class&equals;”list-none mb-5 leading-5 uppercase” q&colon;key&equals;”iC&lowbar;4″><span role&equals;”button” tabindex&equals;”0″ aria-expanded&equals;”false” aria-haspopup&equals;”menu” class&equals;”w-full flex justify-between cursor-pointer” on&colon;keydown&equals;”q-DXWijw&lowbar;t&period;js&num;s&lowbar;p9Sjc4JttPU&lbrack;0&rsqb;” on&colon;click&equals;”q-6NGvCvER&period;js&num;s&lowbar;8L0oPrHOoEk&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”3k”><span class&equals;”mobile-nav-top text-darkGrey font-group-bigger”><&excl;–qv q&colon;id&equals;3l q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;3l q&colon;key&equals;–><&excl;–t&equals;3m–>SI NETWORK<&excl;—-><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&excl;–qv q&colon;id&equals;3n q&colon;key&equals;deAA&colon;iC&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;3n q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;3o q&colon;key&equals;gm8o&colon;iC&lowbar;1–><svg width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”ease duration-300 fill-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-darkGrey w-4″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;1″><g fill-rule&equals;”evenodd”><path d&equals;”M11&comma;8&period;09909655 L6&period;5&comma;13 L5&comma;11&period;3663655 L8&period;09099026&comma;8 L5&comma;4&period;63363448 L6&period;5&comma;3 L11&comma;7&period;90090345 L10&period;9090097&comma;8 L11&comma;8&period;09909655 Z” fill-rule&equals;”nonzero” transform&equals;”rotate&lpar;90 8 8&rpar;”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;span><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;ul><&sol;nav><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–qv q&colon;id&equals;3p q&colon;key&equals;N3LD&colon;Gw&lowbar;3–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;” class&equals;”h-9″ q&colon;key&equals;”sw&lowbar;0″><img src&equals;”data&colon;image&sol;svg&plus;xml&comma;&percnt;3C&percnt;3Fxml&percnt;20version&percnt;3D&percnt;221&period;0&percnt;22&percnt;20encoding&percnt;3D&percnt;22utf-8&percnt;22&percnt;3F&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3C&excl;–&percnt;20Generator&percnt;3A&percnt;20Adobe&percnt;20Illustrator&percnt;2027&period;0&period;1&percnt;2C&percnt;20SVG&percnt;20Export&percnt;20Plug-In&percnt;20&period;&percnt;20SVG&percnt;20Version&percnt;3A&percnt;206&period;00&percnt;20Build&percnt;200&rpar;&percnt;20&percnt;20–&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3Csvg&percnt;20version&percnt;3D&percnt;221&period;1&percnt;22&percnt;20id&percnt;3D&percnt;22Layer&lowbar;1&percnt;22&percnt;20xmlns&percnt;3D&percnt;22http&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;w3&period;org&percnt;2F2000&percnt;2Fsvg&percnt;22&percnt;20xmlns&percnt;3Axlink&percnt;3D&percnt;22http&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;w3&period;org&percnt;2F1999&percnt;2Fxlink&percnt;22&percnt;20x&percnt;3D&percnt;220px&percnt;22&percnt;20y&percnt;3D&percnt;220px&percnt;22&percnt;0A&percnt;09&percnt;20width&percnt;3D&percnt;2239px&percnt;22&percnt;20height&percnt;3D&percnt;2240px&percnt;22&percnt;20viewBox&percnt;3D&percnt;220&percnt;200&percnt;2039&percnt;2040&percnt;22&percnt;20enable-background&percnt;3D&percnt;22new&percnt;200&percnt;200&percnt;2039&percnt;2040&percnt;22&percnt;20xml&percnt;3Aspace&percnt;3D&percnt;22preserve&percnt;22&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3Cpath&percnt;20fill&percnt;3D&percnt;22&percnt;23FFFFFF&percnt;22&percnt;20d&percnt;3D&percnt;22M38&period;5&percnt;2C7H28&period;2v26h10&period;3V7z&percnt;22&percnt;2F&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3Cpath&percnt;20fill-rule&percnt;3D&percnt;22evenodd&percnt;22&percnt;20clip-rule&percnt;3D&percnt;22evenodd&percnt;22&percnt;20fill&percnt;3D&percnt;22&percnt;23FFFFFF&percnt;22&percnt;20d&percnt;3D&percnt;22M26&period;1&percnt;2C25&period;5c0&percnt;2C5&period;8-4&period;1&percnt;2C7&period;5-12&period;9&percnt;2C7&period;5C3&period;9&percnt;2C33&percnt;2C0&percnt;2C31&period;2&percnt;2C0&percnt;2C25&period;2v-1&period;1h11&period;6&percnt;0A&percnt;09v2&period;4c0&percnt;2C0&period;7&percnt;2C0&period;1&percnt;2C1&period;4&percnt;2C1&period;2&percnt;2C1&period;4c1&percnt;2C0&percnt;2C1&period;2-0&period;4&percnt;2C1&period;2-1&period;3v-0&period;9c0-1&period;6-0&period;9-1&period;6-3&period;5-2&period;2C2&period;2&percnt;2C21&period;7&percnt;2C0&percnt;2C19&period;7&percnt;2C0&percnt;2C15&period;3v-0&period;9C0&percnt;2C9&period;3&percnt;2C5&period;5&percnt;2C7&percnt;2C12&period;9&percnt;2C7&percnt;0A&percnt;09c10&period;2&percnt;2C0&percnt;2C12&period;8&percnt;2C2&period;6&percnt;2C12&period;8&percnt;2C7&period;4v1&period;8h-11v-2&period;9c0-0&period;6-0&period;4-1&period;1-1&period;2-1&period;1c-0&period;6&percnt;2C0-1&period;2&percnt;2C0&period;4-1&period;2&percnt;2C1&period;1v0&period;9c0&percnt;2C1&period;5&percnt;2C0&period;9&percnt;2C2&percnt;2C3&period;3&percnt;2C2&period;5&percnt;0A&percnt;09c8&percnt;2C1&period;6&percnt;2C10&period;5&percnt;2C3&period;3&percnt;2C10&period;5&percnt;2C7&period;5V25&period;5z&percnt;22&percnt;2F&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3C&percnt;2Fsvg&percnt;3E&percnt;0A” alt&equals;”SI” class&equals;”w-auto max-w-none h-full”&sol;><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><div class&equals;”flex items-center gap-4 h-full”><&excl;–qv q&colon;id&equals;4t q&colon;key&equals;NVix&colon;Gw&lowbar;5–><&excl;–qv q&colon;key&equals;bY&lowbar;2–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;search” class&equals;”&lbrack;&amp&semi;&gt&semi;svg&rsqb;&colon;stroke-white” q&colon;key&equals;”bY&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;id&equals;4u q&colon;key&equals;7cQq&colon;bY&lowbar;0–><svg width&equals;”24″ height&equals;”24″ viewbox&equals;”0 0 24 24″ fill&equals;”none” stroke&equals;”currentColor” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” q&colon;key&equals;”va&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”4v”><path d&equals;”M11 19C15&period;4183 19 19 15&period;4183 19 11C19 6&period;58172 15&period;4183 3 11 3C6&period;58172 3 3 6&period;58172 3 11C3 15&period;4183 6&period;58172 19 11 19Z” stroke-width&equals;”2″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round”&sol;><path d&equals;”M21 21L16&period;65 16&period;65″ stroke-width&equals;”2″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round”&sol;><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;4w q&colon;key&equals;V8R8&colon;Gw&lowbar;6–><div class&equals;”relative h-full flex items-center” q&colon;key&equals;”kO&lowbar;4″><button aria-label&equals;”select language” class&equals;”flex items-center gap-1″ on&colon;click&equals;”q-DICX2rrt&period;js&num;s&lowbar;Bu8r60IFdJI&lbrack;0&rsqb;” q&colon;id&equals;”4x”><&excl;–qv q&colon;id&equals;4y q&colon;key&equals;mVbO&colon;kO&lowbar;1–><svg width&equals;”20″ height&equals;”20″ viewbox&equals;”0 0 64 64″ version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” class&equals;”fill-white” q&colon;key&equals;”v3&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”4z”><g id&equals;”Icon&sol;Edition” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″><path d&equals;”M3&period;234&comma;32 C3&period;234&comma;27&period;112 4&period;46&comma;22&period;506 6&period;62&comma;18&period;47 C7&period;026&comma;18&period;678 7&period;428&comma;18&period;822 7&period;812&comma;18&period;86 C10&period;508&comma;19&period;13 9&period;968&comma;23&period;712 12&period;104&comma;25&period;06 C14&period;244&comma;26&period;408 15&period;088&comma;28&period;208 15&period;088&comma;28&period;208 C15&period;088&comma;28&period;208 15&period;358&comma;35&period;028 18&period;052&comma;36&period;376 C20&period;744&comma;37&period;724 21&period;822&comma;40&period;418 21&period;012&comma;43&period;38 C20&period;204&comma;46&period;344 20&period;204&comma;50&period;118 22&period;09&comma;52&period;544 C23&period;976&comma;54&period;968 29&period;098&comma;54&period;698 28&period;02&comma;52&period;544 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C49&period;644&comma;64 64&comma;49&period;644 64&comma;32 C64&comma;14&period;356 49&period;644&comma;0 32&comma;0″ id&equals;”edition-icon”&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;50 q&colon;key&equals;gm8o&colon;kO&lowbar;2–><svg width&equals;”64″ height&equals;”10px” viewbox&equals;”0 0 64 64″ version&equals;”1&period;1″ class&equals;”ease duration-300 fill-white &lbrack;&amp&semi;&lowbar;polygon&rsqb;&colon;fill-white w-2&period;5″ q&colon;key&equals;”XS&lowbar;0″><g stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill&equals;”none” fill-rule&equals;”evenodd”><polygon points&equals;”0 16 32 48 64 16″&sol;><&sol;g><&sol;svg><&excl;–&sol;qv–><&sol;button><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;header><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;51 q&colon;key&equals;AZzt&colon;uX&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;key&equals;jM&lowbar;0–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p&sol;><main id&equals;”main” tabindex&equals;”-1″ class&equals;”focus&colon;outline-none”><&excl;–qv q&colon;id&equals;53 q&colon;key&equals;PfDV&colon;uX&lowbar;3–><div on&colon;qvisible&equals;”q-BrEkINLI&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;&&num;10&semi;q-Dw52dp5i&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;key&equals;”RZ&lowbar;9″ q&colon;id&equals;”54″><&excl;–qv q&colon;id&equals;55 q&colon;key&equals;grEV&colon;RZ&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;56 q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;57 q&colon;key&equals;Gjmf&colon;jq&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;key&equals;cd&lowbar;4–><div id&equals;”body-0″ q&colon;id&equals;”58″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;57 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;59 q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5a q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5b q&colon;key&equals;0IWN&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;g0&lowbar;0–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5c q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5d q&colon;key&equals;BK0d&colon;jq&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;key&equals;0y&lowbar;0–><&excl;–&sol;qv–><template q&colon;slot&equals;”” hidden&equals;”” aria-hidden&equals;”true” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”1&period;5″><&excl;–qv q&colon;id&equals;5e q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5f q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5g q&colon;key&equals;6V3r&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5h q&colon;key&equals;cHU9&colon;rl&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5i q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5j q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”5k” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”3″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;5j q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;5i q&colon;key&equals;–><div data-lead-image&equals;”true” class&equals;”overflow-hidden” on&colon;qvisible&equals;”q-MYm7Rg1L&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-CV85HbdF&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”5l”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;2160&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;2160&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ImagnImages&sol;mmsport&sol;si&sol;01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg” alt&equals;”Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer&period;” title&equals;”Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer&period;” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full” q&colon;id&equals;”5m”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”5n”>Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer&period; &vert; Gary A&period; Vasquez-Imagn Images<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5o q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5p q&colon;key&equals;NBvp&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;8X&lowbar;3–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;template><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5q q&colon;key&equals;AxY3&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5r q&colon;key&equals;885K&colon;jq&lowbar;2–><div class&equals;”mx-auto max-w-&lbrack;1112px&rsqb; px-5 pb-4″ q&colon;key&equals;”cN&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;5r q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5s q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5t q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5u q&colon;key&equals;0IWN&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5v q&colon;key&equals;BlyN&colon;g0&lowbar;4–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5x q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5y q&colon;key&equals;VnLw&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;7D&lowbar;2–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;5z q&colon;key&equals;AxY3&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;60 q&colon;key&equals;Ogfr&colon;jq&lowbar;2–><div id&equals;”article-body” class&equals;”flex flex-wrap justify-center lg&colon;justify-normal” q&colon;key&equals;”uj&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;60 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;61 q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;62 q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;63 q&colon;key&equals;Biei&colon;jq&lowbar;2–><div class&equals;”flex lg&colon;pr-8 lg&colon;w-&lbrack;calc&lpar;100&percnt;-300px&rpar;&rsqb; max-w-full” q&colon;key&equals;”CU&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;63 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;64 q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;65 q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;66 q&colon;key&equals;gcUU&colon;jq&lowbar;2–><article id&equals;”main-article” class&equals;”mx-auto lg&colon;mx-0 w-full” q&colon;key&equals;”XF&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;66 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;67 q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;68 q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;69 q&colon;key&equals;tOl5&colon;jq&lowbar;2–><header class&equals;”relative z-10″ q&colon;key&equals;”jV&lowbar;1″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;69 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6a q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6b q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6c q&colon;key&equals;FzPI&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;0S&lowbar;1–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6d q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6e q&colon;key&equals;ff9x&colon;jq&lowbar;3–><h1 class&equals;”my-2&period;5 text-darkGrey font-group-gigantic” q&colon;key&equals;”8p&lowbar;1″><&excl;–t&equals;6f–>NBA Free Agency Tracker 2026&colon; Live Updates and Analysis on Every Big Signing&comma; Trade&comma; Rumor and More<&excl;—-><&sol;h1><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6g q&colon;key&equals;AxY3&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6h q&colon;key&equals;Xr7N&colon;jq&lowbar;3–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6i q&colon;key&equals;AxY3&colon;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6j q&colon;key&equals;S0u6&colon;jq&lowbar;3–><div class&equals;”mb-4 flex items-center justify-between text-secondary font-group-tiny” on-document&colon;load&equals;”q-BvCc-zZy&period;js&num;s&lowbar;J9xUR3n6Ft4&lbrack;0 1 2 3&rsqb;” q&colon;key&equals;”vB&lowbar;6″ q&colon;id&equals;”6k”><div class&equals;”flex items-center”><&excl;–qv q&colon;key&equals;vB&lowbar;4–><&excl;–qv q&colon;key&equals;vB&lowbar;3–><a href&equals;”&sol;author&sol;ryhanphillips” data-testtype&equals;”author-link” class&equals;”underline text-primary”>Ryan Phillips<&sol;a><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&comma; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;vB&lowbar;3–><a href&equals;”&sol;author&sol;liam-mckeone” data-testtype&equals;”author-link” class&equals;”underline text-primary”>Liam McKeone<&sol;a><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&comma; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;vB&lowbar;3–><a href&equals;”&sol;author&sol;da-lyons” data-testtype&equals;”author-link” class&equals;”underline text-primary”>Dan Lyons<&sol;a><&excl;–&sol;qv–><span class&equals;”inline-block mx-1″>&vert;<&sol;span><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6l q&colon;key&equals;AxY3&colon;4–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6m q&colon;key&equals;1TQy&colon;jq&lowbar;3–><div data-testid&equals;”share-menu” class&equals;”hidden md&colon;block &excl;block” q&colon;key&equals;”9b&lowbar;7″><div style&equals;”top&colon;97px” data-testid&equals;”share-menu-inner” class&equals;”flex flex-wrap gap-x-4 gap-y-2 justify-between my-4″><div class&equals;”flex gap-2″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;dialog&sol;share&quest;app&lowbar;id&equals;531030426978426&amp&semi;display&equals;popup&amp&semi;href&equals;https&colon;&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;si&period;com&percnt;2Fnba&percnt;2Fnba-free-agency-tracker-2026-live-updates-analysis-signing-trade-rumor” target&equals;”&lowbar;blank” rel&equals;”noopener noreferrer” class&equals;”group flex items-center justify-center rounded-full cursor-pointer bg-white hover&colon;bg-white border border-&lbrack;&num;ccc&rsqb; hover&colon;border-black focus&colon;border-black w-&lbrack;28px&rsqb; h-&lbrack;28px&rsqb;” q&colon;key&equals;”0″><&excl;–qv q&colon;id&equals;6n q&colon;key&equals;b09T&colon;9b&lowbar;1–><svg height&equals;”24″ width&equals;”24″ version&equals;”1&period;1″ id&equals;”Layer&lowbar;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 310 310″ xml&colon;space&equals;”preserve” class&equals;”fill-darkGrey h-&lbrack;12px&rsqb; w-auto” q&colon;key&equals;”53&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”6o”><title>Share on Facebook<&sol;title><g id&equals;”XMLID&lowbar;834&lowbar;”><path id&equals;”XMLID&lowbar;835&lowbar;” d&equals;”M81&period;703&comma;165&period;106h33&period;981V305c0&comma;2&period;762&comma;2&period;238&comma;5&comma;5&comma;5h57&period;616c2&period;762&comma;0&comma;5-2&period;238&comma;5-5V165&period;765h39&period;064 c2&period;54&comma;0&comma;4&period;677-1&period;906&comma;4&period;967-4&period;429l5&period;933-51&period;502c0&period;163-1&period;417-0&period;286-2&period;836-1&period;234-3&period;899c-0&period;949-1&period;064-2&period;307-1&period;673-3&period;732-1&period;673h-44&period;996 V71&period;978c0-9&period;732&comma;5&period;24-14&period;667&comma;15&period;576-14&period;667c1&period;473&comma;0&comma;29&period;42&comma;0&comma;29&period;42&comma;0c2&period;762&comma;0&comma;5-2&period;239&comma;5-5V5&period;037c0-2&period;762-2&period;238-5-5-5h-40&period;545 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items-center gap-&lbrack;5px&rsqb;”><img width&equals;”14″ height&equals;”14″ alt&equals;”Google Discover” role&equals;”img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;assets&period;minutemediacdn&period;com&sol;platform&sol;google&lowbar;discover&lowbar;icon&period;svg”&sol;><span aria-hidden&equals;”true” class&equals;”text-nowrap pt-&lbrack;1px&rsqb;”>Add us as a preferred source<&sol;span><&sol;div><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6v q&colon;key&equals;AxY3&colon;5–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6w q&colon;key&equals;BK0d&colon;jq&lowbar;2–><div class&equals;”relative mx-0 mb-4″ q&colon;key&equals;”0y&lowbar;2″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”6&period;5″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;6w q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6x q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6y q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6z q&colon;key&equals;6V3r&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;70 q&colon;key&equals;cHU9&colon;rl&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;71 q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;72 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”73″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”3″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;72 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;71 q&colon;key&equals;–><div data-lead-image&equals;”true” class&equals;”overflow-hidden” on&colon;qvisible&equals;”q-MYm7Rg1L&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-CV85HbdF&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”74″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;2160&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;2160&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FImagnImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fsi&percnt;2F01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;227&comma;w&lowbar;5568&comma;h&lowbar;3132&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ImagnImages&sol;mmsport&sol;si&sol;01kwac83855gtpm4qnqp&period;jpg” alt&equals;”Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer&period;” title&equals;”Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer&period;” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full” q&colon;id&equals;”75″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”76″>Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer&period; &vert; Gary A&period; Vasquez-Imagn Images<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;77 q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;78 q&colon;key&equals;NBvp&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;8X&lowbar;3–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;79 q&colon;key&equals;AxY3&colon;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7a q&colon;key&equals;Y0xy&colon;jq&lowbar;3–><div class&equals;”mt-8 md&colon;mt-0″ q&colon;key&equals;”wq&lowbar;2″><div class&equals;”mb-8″ q&colon;key&equals;”wq&lowbar;1″><p class&equals;”font-group-tiny mb-4″>In this story&colon;<&sol;p><&excl;–qv q&colon;id&equals;7b q&colon;key&equals;Qyyc&colon;wq&lowbar;0–><div class&equals;”relative” q&colon;key&equals;”6a&lowbar;2″><&excl;–qv q&colon;id&equals;7c q&colon;key&equals;a6Je&colon;6a&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;key&equals;7Z&lowbar;4–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><div class&equals;”flex gap-2 scroll-smooth no-scrollbar overflow-x-hidden” q&colon;id&equals;”7e”><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;7b q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7f q&colon;key&equals;BgPR&colon;si-los-angeles-lakers-nba–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;lakers” data-testtype&equals;”tag” class&equals;”block p-2&period;5 border border-solid min-w-min w-max whitespace-nowrap font-group-tiny bg-white text-secondary hover&colon;text-primary border-secondary hover&colon;border-primary” q&colon;key&equals;”12&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”7g”><&excl;–t&equals;7h–>Los Angeles Lakers<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7i q&colon;key&equals;BgPR&colon;si-houston-rockets-nba–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;rockets” data-testtype&equals;”tag” class&equals;”block p-2&period;5 border border-solid min-w-min w-max whitespace-nowrap font-group-tiny bg-white text-secondary hover&colon;text-primary border-secondary hover&colon;border-primary” q&colon;key&equals;”12&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”7j”><&excl;–t&equals;7k–>Houston Rockets<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7l q&colon;key&equals;BgPR&colon;si-oklahoma-city-thunder-nba–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;thunder” data-testtype&equals;”tag” class&equals;”block p-2&period;5 border border-solid min-w-min w-max whitespace-nowrap font-group-tiny bg-white text-secondary hover&colon;text-primary border-secondary hover&colon;border-primary” q&colon;key&equals;”12&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”7m”><&excl;–t&equals;7n–>Oklahoma City Thunder<&excl;—-><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;header><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7o q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7p q&colon;key&equals;j0EP&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;RU&lowbar;1–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7q q&colon;key&equals;AxY3&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7r q&colon;key&equals;f8mi&colon;jq&lowbar;2–><div class&equals;”min-w-0 flex-1″ q&colon;key&equals;”XW&lowbar;1″><div class&equals;”viewablity-block” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”18&period;681592039801″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;7r q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7s q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7t q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7u q&colon;key&equals;hjK3&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;pd&lowbar;1–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7v q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7w q&colon;key&equals;VnLw&colon;jq&lowbar;3–><figure class&equals;”player-wrapper relative aspect-video mb-&lbrack;18px&rsqb; bg-grey rounded-md player-wrapper-lg” on-document&colon;qinit&equals;”q-NS1tq28S&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” q&colon;key&equals;”7D&lowbar;6″ q&colon;id&equals;”7x”><p&sol;><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7z q&colon;key&equals;AxY3&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;80 q&colon;key&equals;k1xw&colon;jq&lowbar;3–><div class&equals;”article-content” on-document&colon;qinit&equals;”q-DWfcY-wa&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” q&colon;key&equals;”QW&lowbar;9″ q&colon;id&equals;”81″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”54&period;087164179104″><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;82 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The Knicks captured the NBA championship just over two weeks ago&period; The 2026 NBA draft came and went last week&comma; with the Wizards&comma; Jazz and Grizzlies nabbing potential superstars that they hope will reshape their franchises&period; And on 6 p&period;m&period; ET on Tuesday&comma; NBA teams will officially be allowed to negotiate with free agents&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;83 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-0″ class&equals;”mt-&lbrack;18px&rsqb; md&colon;mt-0 mb-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”84″>The Knicks captured the NBA championship just over two weeks ago&period; The 2026 NBA draft came and went last week&comma; with the Wizards&comma; Jazz and Grizzlies nabbing potential superstars that they hope will reshape their franchises&period; And on 6 p&period;m&period; ET on Tuesday&comma; NBA teams will officially be allowed to negotiate with free agents&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;85 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Of course&comma; some of the defining moves of the offseason have already happened&period; Draymond Green reportedly decided against opting into his Warriors deal Monday&comma; freeing up the franchise to potentially add major pieces as they gun for another title with Green and Steph Curry &period;&period;&period; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;draymond-green-contract-decision-could-help-warriors-build-big-four-lebron-james”>maybe even LeBron James<&sol;a>&period; Hours later&comma; the Grizzlies traded Ja Morant&comma; at long last&comma; to the Trail Blazers&mdash&semi;a <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;grizzlies-ja-morant-traded-trail-blazers”>fascinating fit for the embattled star guard<&sol;a>&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;86 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-1″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”87″>Of course&comma; some of the defining moves of the offseason have already happened&period; Draymond Green reportedly decided against opting into his Warriors deal Monday&comma; freeing up the franchise to potentially add major pieces as they gun for another title with Green and Steph Curry &period;&period;&period; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;draymond-green-contract-decision-could-help-warriors-build-big-four-lebron-james”>maybe even LeBron James<&sol;a>&period; Hours later&comma; the Grizzlies traded Ja Morant&comma; at long last&comma; to the Trail Blazersâ€”a <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nba&sol;grizzlies-ja-morant-traded-trail-blazers”>fascinating fit for the embattled star guard<&sol;a>&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;88 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>When free agency begins&comma; we&rsquo&semi;ll see a flood of significant moves across the league&period; <em>Sports Illustrated<&sol;em>&rsquo&semi;s NBA staff will be here all day long tracking every major reported signing and trade and taking a look at the rumors that have some real smoke&period; Follow along below&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;89 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-2″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8a”>When free agency begins&comma; we'll see a flood of significant moves across the league&period; <em>Sports Illustrated<&sol;em>'s NBA staff will be here all day long tracking every major reported signing and trade and taking a look at the rumors that have some real smoke&period; Follow along below&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8b q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;content-enrichment-service&period;mmsport&period;minutesvc&period;com&sol;oembed&quest;url&equals;https&colon;&sol;&sol;content-enrichment-service&period;mmsport&period;minutesvc&period;com&sol;properties&sol;si&sol;embeds&sol;01k60qygf4dwrqd–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8c q&colon;key&equals;jBas&colon;mL&lowbar;1–><figure on-document&colon;load&equals;”q-Bd1akBKr&period;js&num;s&lowbar;LZBLIxdhCWU&lbrack;0 1&rsqb;” q&colon;key&equals;”S2&lowbar;2″ q&colon;id&equals;”8d”&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8e q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>NBA free agency live tracker<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8f q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-4″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8g”>NBA free agency live tracker<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8h q&colon;key&equals;vcaa&colon;<div class&equals;”arena-liveblog” data-publisher&equals;”sports-illustrated” data-event&equals;”BRtRAXd” data-version&equals;”2″><&sol;div>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8i q&colon;key&equals;pjmI&colon;mL&lowbar;1–><div id&equals;”arena-embed” data-mm-id&equals;”&lowbar;qvm4r2582″ class&equals;”&lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;&excl;no-underline &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;&excl;text-&lbrack;-webkit-link&rsqb;” on&colon;qvisible&equals;”q-BxQpfvMG&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” q&colon;key&equals;”8L&lowbar;1″ q&colon;id&equals;”8j”><p&sol;><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8k q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>Key dates for the 2026 NBA offseason<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8l q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-6″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8m”>Key dates for the 2026 NBA offseason<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8n q&colon;key&equals;vcaa&colon;<ul><li><strong>June 30&comma; 6 p&period;m&period; ET&colon;<&sol;strong> NBA teams allowed to negotiate with free agents&period;<&sol;li><li><strong>July 6&comma; 12&colon;01 p&period;m&period; ET<&sol;strong>&colon; NBA teams permitted to begin signing free agents&period;<&sol;li><li><strong>July 3&ndash&semi;19&colon; <&sol;strong>NBA Summer League &lpar;July 3&comma; 5&ndash&semi;6 in San Francisco&semi; July 4&ndash&semi;6 in Sacramento&semi; July 4&comma; 6&ndash&semi;7 in Salt Lake City&semi; July 9&ndash&semi;19 in Las Vegas&rpar;<&sol;li><li><strong>October 9&colon; <&sol;strong>First confirmed preseason game &lpar;Rockets vs&period; Mavericks in Macau&rpar;<&sol;li><li><strong>Late October&colon; <&sol;strong>Regular season begins<&sol;li><&sol;ul>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8o q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><ul id&equals;”inline-text-7″ class&equals;”&excl;list-disc ml-5 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8p”><li><strong>June 30&comma; 6 p&period;m&period; ET&colon;<&sol;strong> NBA teams allowed to negotiate with free agents&period;<&sol;li><li><strong>July 6&comma; 12&colon;01 p&period;m&period; ET<&sol;strong>&colon; NBA teams permitted to begin signing free agents&period;<&sol;li><li><strong>July 3â€“19&colon; <&sol;strong>NBA Summer League &lpar;July 3&comma; 5â€“6 in San Francisco&semi; July 4â€“6 in Sacramento&semi; July 4&comma; 6â€“7 in Salt Lake City&semi; July 9â€“19 in Las Vegas&rpar;<&sol;li><li><strong>October 9&colon; <&sol;strong>First confirmed preseason game &lpar;Rockets vs&period; Mavericks in Macau&rpar;<&sol;li><li><strong>Late October&colon; <&sol;strong>Regular season begins<&sol;li><&sol;ul><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8q q&colon;key&equals;vcaa&colon;8–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8r q&colon;key&equals;fOK1&colon;mL&lowbar;1–><hr class&equals;”w-full border-0 my-4 bg-lightGrey h-1″ q&colon;key&equals;”Xt&lowbar;0″&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8s q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h3>More NBA From <em>Sports Illustrated<&sol;em><&sol;h3>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8t q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h3 id&equals;”inline-text-9″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8u”>More NBA From <em>Sports Illustrated<&sol;em><&sol;h3><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8v q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Listen to SI&rsquo&semi;s NBA podcast&comma;&nbsp&semi;<em>Open Floor<&sol;em>&comma; below or on<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;podcasts&period;apple&period;com&sol;us&sol;podcast&sol;open-floor-sis-nba-show&sol;id1050847009″>&nbsp&semi;Apple<&sol;a>&nbsp&semi;and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;open&period;spotify&period;com&sol;show&sol;0Bgxp9XcFMTysIDB5mC04P”>&nbsp&semi;Spotify<&sol;a>&period; Watch the show on<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;playlist&quest;list&equals;PLRxhb-2QRi1DlpVi8D3zH7WzJgtZXo72g”>&nbsp&semi;SI&rsquo&semi;s YouTube channel<&sol;a>&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8w q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-10″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8x”>Listen to SI's NBA podcast&comma;Â <em>Open Floor<&sol;em>&comma; below or on<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;podcasts&period;apple&period;com&sol;us&sol;podcast&sol;open-floor-sis-nba-show&sol;id1050847009″>Â Apple<&sol;a>Â and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;open&period;spotify&period;com&sol;show&sol;0Bgxp9XcFMTysIDB5mC04P”>Â Spotify<&sol;a>&period; Watch the show on<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;playlist&quest;list&equals;PLRxhb-2QRi1DlpVi8D3zH7WzJgtZXo72g”>Â SI's YouTube channel<&sol;a>&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8y q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;embed&period;podcasts&period;apple&period;com&sol;us&sol;podcast&sol;open-floor-sis-nba-show&sol;id1050847009–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8z q&colon;key&equals;SRoa&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;90 q&colon;key&equals;EEns&colon;oZ&lowbar;1–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;92 q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;content-enrichment-service&period;mmsport&period;minutesvc&period;com&sol;oembed&quest;url&equals;https&colon;&sol;&sol;content-enrichment-service&period;mmsport&period;minutesvc&period;com&sol;properties&sol;si&sol;embeds&sol;01j2hj05hgmm1je–><&excl;–qv q&colon;id&equals;93 q&colon;key&equals;jBas&colon;mL&lowbar;1–><figure on-document&colon;load&equals;”q-Bd1akBKr&period;js&num;s&lowbar;LZBLIxdhCWU&lbrack;0 1&rsqb;” q&colon;key&equals;”S2&lowbar;2″ q&colon;id&equals;”94″&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;95 q&colon;key&equals;1jXG&colon;QW&lowbar;7–><&excl;–qv q&colon;id&equals;96 q&colon;key&equals;9yVI&colon;Ef&lowbar;0–><div on&colon;click&equals;”q-PR6RmUkK&period;js&num;s&lowbar;Ytib2zHV0Tc&lbrack;0 1&rsqb;” q&colon;key&equals;”WY&lowbar;1″ q&colon;id&equals;”97″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;96 q&colon;key&equals;–><div data-testid&equals;”google-news-widget” class&equals;”voltax-google-preferred-source my-5 p-4 flex items-center gap-4 rounded-lg bg-&lbrack;&num;F0F0F0&rsqb;”><div class&equals;”flex min-w-0 flex-1 items-center gap-3″><img width&equals;”22″ height&equals;”22″ alt&equals;”” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;assets&period;minutemediacdn&period;com&sol;platform&sol;google&lowbar;discover&lowbar;icon&period;svg” class&equals;”shrink-0″&sol;><span class&equals;”font-group-big text-black text-&lbrack;16px&rsqb;”>Add us as a preferred source on <span class&equals;”font-bold”>Google<&sol;span><&sol;span><&sol;div><a aria-label&equals;”Follow si&period;com on Google News” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;google&period;com&sol;preferences&sol;source&quest;q&equals;si&period;com” target&equals;”&lowbar;blank” rel&equals;”noopener noreferrer” class&equals;”flex h-&lbrack;30px&rsqb; w-&lbrack;30px&rsqb; shrink-0 items-center justify-center rounded-full bg-primary font-group-large text-sm font-medium text-white transition-colors hover&colon;bg-secondary focus&colon;bg-secondary md&colon;w-auto md&colon;gap-2&period;5 md&colon;px-4 md&colon;py-&lbrack;5px&rsqb;”><span class&equals;”hidden pt-&lbrack;1px&rsqb; leading-&lbrack;1&period;4&rsqb; md&colon;inline”>Follow<&sol;span><svg viewbox&equals;”0 0 4 8″ fill&equals;”none” aria-hidden&equals;”true” class&equals;”h-&lbrack;12px&rsqb; w-&lbrack;6px&rsqb; md&colon;h-&lbrack;8px&rsqb; md&colon;w-&lbrack;4px&rsqb;”><path d&equals;”M0&period;5 0&period;5L3&period;5 4L0&period;5 7&period;5″ stroke&equals;”white” stroke-width&equals;”1&period;5″&sol;><&sol;svg><&sol;a><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;98 q&colon;key&equals;AxY3&colon;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;99 q&colon;key&equals;KTA3&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;Xg&lowbar;0–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9a q&colon;key&equals;AxY3&colon;4–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9b q&colon;key&equals;du3F&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;Xp&lowbar;1–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9c q&colon;key&equals;AxY3&colon;5–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9d q&colon;key&equals;3BwS&colon;jq&lowbar;3–><div class&equals;”flex flex-col gap-5 my-&lbrack;30px&rsqb;” q&colon;key&equals;”FU&lowbar;7″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”6&period;5799086757991″><hr class&equals;”border-borderGrey”&sol;><p><span class&equals;”font-group-tiny text-grey”>Published <time datetime&equals;”2026-06-30T13&colon;17&colon;34Z” q&colon;id&equals;”9e”>5 minutes ago<&sol;time><&sol;span><span class&equals;”font-group-tiny text-grey” q&colon;key&equals;”FU&lowbar;1″> &vert; Modified <time datetime&equals;”2026-06-30T13&colon;17&colon;34Z” q&colon;id&equals;”9f”>5 minutes ago<&sol;time><&sol;span><&sol;p><div class&equals;”flex gap-4 ml-3″ q&colon;key&equals;”0″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7&period;2397408207343″><&excl;–qv q&colon;id&equals;9g q&colon;key&equals;gYma&colon;FU&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9h q&colon;key&equals;cHU9&colon;LQ&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9i q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;9i q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden &excl;bg-&lbrack;transparent&rsqb; w-&lbrack;70px&rsqb; h-&lbrack;70px&rsqb;” on&colon;qvisible&equals;”q-MYm7Rg1L&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-CV85HbdF&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”9j”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 1 &sol; 1″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;540&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;540&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FRyan&lowbar;-&lowbar;Ryan&lowbar;Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; 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q&colon;id&equals;”9k”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><div class&equals;”flex flex-col flex-1″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”9&period;9546436285097″><a href&equals;”&sol;author&sol;ryhanphillips” data-testtype&equals;”author-link” class&equals;”font-group-tiny underline mb-1 text-primary”>RYAN PHILLIPS<&sol;a><p data-testtype&equals;”author-bio” class&equals;”font-group-big line-clamp-3 overflow-hidden text-ellipsis mb-4″>Ryan Phillips is a senior writer on the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated&period; He has worked in digital media since 2009&comma; spending eight years at The Big Lead before joining SI in 2024&period; Phillips also co-hosts The Assembly Call Podcast about Indiana Hoosiers basketball and previously worked at Bleacher Report&period; He is a proud San Diego native and a graduate of Indiana University's journalism program&period; <&sol;p><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;rumorsandrants” data-testtype&equals;”x-link” target&equals;”&lowbar;blank” rel&equals;”noopener noreferrer” class&equals;”flex items-center gap-2 w-fit h-9 rounded-2xl bg-darkGrey hover&colon;bg-primary cursor-pointer px-5 py-2&period;5″ q&colon;key&equals;”FU&lowbar;4″><&excl;–qv q&colon;id&equals;9l q&colon;key&equals;i4KS&colon;FU&lowbar;3–><svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”16″ height&equals;”16″ viewbox&equals;”0 0 16 16″ class&equals;”fill-white” q&colon;key&equals;”7y&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”9m”><title>Share on X<&sol;title><path d&equals;”M12&period;6&period;75h2&period;454l-5&period;36 6&period;142L16 15&period;25h-4&period;937l-3&period;867-5&period;07-4&period;425 5&period;07H&period;316l5&period;733-6&period;57L0 &period;75h5&period;063l3&period;495 4&period;633L12&period;601&period;75Zm-&period;86 13&period;028h1&period;36L4&period;323 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srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;page-builder&percnt;2Fuploads&percnt;2Fshape&lowbar;cover&lowbar;sport&lowbar;LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4&period;webp 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;page-builder&percnt;2Fuploads&percnt;2Fshape&lowbar;cover&lowbar;sport&lowbar;LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4&period;webp 2x&comma; &&num;10&semi; 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srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;page-builder&percnt;2Fuploads&percnt;2Fshape&lowbar;cover&lowbar;sport&lowbar;LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4&period;webp 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;page-builder&percnt;2Fuploads&percnt;2Fshape&lowbar;cover&lowbar;sport&lowbar;LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4&period;webp 2x&comma;&&num;10&semi; 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q&colon;id&equals;”9r”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><div class&equals;”flex flex-col flex-1″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”15&period;688816855754″><a href&equals;”&sol;author&sol;liam-mckeone” data-testtype&equals;”author-link” class&equals;”font-group-tiny underline mb-1 text-primary”>LIAM MCKEONE<&sol;a><p data-testtype&equals;”author-bio” class&equals;”font-group-big line-clamp-3 overflow-hidden text-ellipsis mb-4″>Liam McKeone is a senior writer for the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated&period; He has been in the industry as a content creator since 2017&comma; and prior to joining SI in May 2024&comma; McKeone worked for NBC Sports Boston and The Big Lead&period; In addition to his work as a writer&comma; he has hosted the Press Pass Podcast covering sports media and The Big Stream covering pop culture&period; A graduate of Fordham University&comma; he is always up for a good debate and enjoys loudly arguing about sports&comma; rap music&comma; books and video games&period; McKeone has been a member of the National Sports Media Association since 2020&period;<&sol;p><&sol;div><&sol;div><div class&equals;”flex gap-4 ml-3″ q&colon;key&equals;”2″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”8&period;297619047619″><&excl;–qv q&colon;id&equals;9s q&colon;key&equals;gYma&colon;FU&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9t q&colon;key&equals;cHU9&colon;LQ&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9u q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;9u q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden &excl;bg-&lbrack;transparent&rsqb; w-&lbrack;70px&rsqb; h-&lbrack;70px&rsqb;” on&colon;qvisible&equals;”q-MYm7Rg1L&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-CV85HbdF&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”9v”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 1 &sol; 1″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;540&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;540&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;180&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;540&comma;ar&lowbar;1&colon;1&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&percnt;2Fcover&percnt;2Fsport&percnt;2FScreenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;shape&sol;cover&sol;sport&sol;Screenshot&lowbar;2025-02-18&lowbar;at&lowbar;6&period;15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8&period;29&lowbar;PM&period;png” alt&equals;”Dan Lyons” title&equals;”Dan Lyons” width&equals;”180″ height&equals;”180″ class&equals;”rounded-full w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”9w”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><div class&equals;”flex flex-col flex-1″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”11&period;714285714286″><a href&equals;”&sol;author&sol;da-lyons” data-testtype&equals;”author-link” class&equals;”font-group-tiny underline mb-1 text-primary”>DAN LYONS<&sol;a><p data-testtype&equals;”author-bio” class&equals;”font-group-big line-clamp-3 overflow-hidden text-ellipsis mb-4″>Dan Lyons is a staff writer and editor on Sports Illustrated’s Breaking and Trending News team&period; He joined SI for his second stint in November 2024 after a stint as a senior college football writer at Athlon Sports&comma; and a previous run with SI spanning multiple years as a writer and editor&period; Outside of sports&comma; you can find Dan at an indie concert venue or movie theater&period;<&sol;p><&sol;div><&sol;div><&excl;–qv q&colon;key&equals;FU&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9x q&colon;key&equals;1TQy&colon;FU&lowbar;5–><div data-testid&equals;”share-menu” class&equals;”hidden md&colon;block &excl;block hidden md&colon;block &excl;mx-0″ q&colon;key&equals;”9b&lowbar;7″><div style&equals;”top&colon;97px” data-testid&equals;”share-menu-inner” class&equals;”flex flex-wrap gap-x-4 gap-y-2 justify-between my-4″><div class&equals;”flex gap-2″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;dialog&sol;share&quest;app&lowbar;id&equals;531030426978426&amp&semi;display&equals;popup&amp&semi;href&equals;https&colon;&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;si&period;com&percnt;2Fnba&percnt;2Fnba-free-agency-tracker-2026-live-updates-analysis-signing-trade-rumor” target&equals;”&lowbar;blank” rel&equals;”noopener noreferrer” class&equals;”group flex items-center justify-center rounded-full cursor-pointer bg-white hover&colon;bg-white border border-&lbrack;&num;ccc&rsqb; hover&colon;border-black focus&colon;border-black w-&lbrack;28px&rsqb; h-&lbrack;28px&rsqb;” q&colon;key&equals;”0″><&excl;–qv q&colon;id&equals;9y q&colon;key&equals;b09T&colon;9b&lowbar;1–><svg height&equals;”24″ width&equals;”24″ version&equals;”1&period;1″ id&equals;”Layer&lowbar;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 310 310″ xml&colon;space&equals;”preserve” class&equals;”fill-darkGrey h-&lbrack;12px&rsqb; w-auto” q&colon;key&equals;”53&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”9z”><title>Share on Facebook<&sol;title><g id&equals;”XMLID&lowbar;834&lowbar;”><path id&equals;”XMLID&lowbar;835&lowbar;” d&equals;”M81&period;703&comma;165&period;106h33&period;981V305c0&comma;2&period;762&comma;2&period;238&comma;5&comma;5&comma;5h57&period;616c2&period;762&comma;0&comma;5-2&period;238&comma;5-5V165&period;765h39&period;064 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q&colon;key&equals;BlyN&colon;g0&lowbar;4–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ad q&colon;key&equals;AxY3&colon;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ae q&colon;key&equals;bcyK&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;af q&colon;key&equals;AxY3&colon;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ag q&colon;key&equals;a2WQ&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;key&equals;WV&lowbar;0–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ah q&colon;key&equals;AxY3&colon;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ai q&colon;key&equals;0IWN&colon;jq&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aj q&colon;key&equals;BlyN&colon;g0&lowbar;4–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;al q&colon;key&equals;AxY3&colon;3–><&excl;–qv q&colon;id&equals;am q&colon;key&equals;otw0&colon;jq&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;am q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;an q&colon;key&equals;grEV&colon;jq&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ao q&colon;key&equals;AxY3&colon;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ap q&colon;key&equals;VaQu&colon;jq&lowbar;3–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;RZ&lowbar;8–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aq q&colon;key&equals;jeLr&colon;RZ&lowbar;3–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;main><&excl;–qv q&colon;id&equals;as q&colon;key&equals;BFeE&colon;uX&lowbar;4–><footer data-testid&equals;”footer” class&equals;”w-full px-4 pt-6 bg-darkGrey &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-&lbrack;14px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;&period;notice&rsqb;&colon;text-&lbrack;14px&rsqb;” q&colon;key&equals;”JS&lowbar;4″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”24&period;258692628651″><div class&equals;”max-w-&lbrack;1440px&rsqb; mx-auto” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”10&period;214186369958″><&excl;–qv q&colon;id&equals;at q&colon;key&equals;TA0j&colon;JS&lowbar;0–><div class&equals;”flex items-center gap-5 w-full” q&colon;key&equals;”n0&lowbar;3″><&excl;–qv q&colon;id&equals;au q&colon;key&equals;J4gj&colon;n0&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;av q&colon;key&equals;Enic&colon;bJ&lowbar;0–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aw q&colon;key&equals;LamO&colon;n0&lowbar;1–><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;” class&equals;”inline-flex items-center items-start duration-200 w-auto h-6″ q&colon;key&equals;”L5&lowbar;0″><img src&equals;”data&colon;image&sol;svg&plus;xml&comma;&percnt;3C&percnt;3Fxml&percnt;20version&percnt;3D&percnt;221&period;0&percnt;22&percnt;20encoding&percnt;3D&percnt;22utf-8&percnt;22&percnt;3F&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3C&excl;–&percnt;20Generator&percnt;3A&percnt;20Adobe&percnt;20Illustrator&percnt;2027&period;0&period;1&percnt;2C&percnt;20SVG&percnt;20Export&percnt;20Plug-In&percnt;20&period;&percnt;20SVG&percnt;20Version&percnt;3A&percnt;206&period;00&percnt;20Build&percnt;200&rpar;&percnt;20&percnt;20–&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3Csvg&percnt;20version&percnt;3D&percnt;221&period;1&percnt;22&percnt;20id&percnt;3D&percnt;22Layer&lowbar;1&percnt;22&percnt;20xmlns&percnt;3D&percnt;22http&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;w3&period;org&percnt;2F2000&percnt;2Fsvg&percnt;22&percnt;20xmlns&percnt;3Axlink&percnt;3D&percnt;22http&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;w3&period;org&percnt;2F1999&percnt;2Fxlink&percnt;22&percnt;20x&percnt;3D&percnt;220px&percnt;22&percnt;20y&percnt;3D&percnt;220px&percnt;22&percnt;0A&percnt;09&percnt;20width&percnt;3D&percnt;2239px&percnt;22&percnt;20height&percnt;3D&percnt;2240px&percnt;22&percnt;20viewBox&percnt;3D&percnt;220&percnt;200&percnt;2039&percnt;2040&percnt;22&percnt;20enable-background&percnt;3D&percnt;22new&percnt;200&percnt;200&percnt;2039&percnt;2040&percnt;22&percnt;20xml&percnt;3Aspace&percnt;3D&percnt;22preserve&percnt;22&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3Cpath&percnt;20fill&percnt;3D&percnt;22&percnt;23FFFFFF&percnt;22&percnt;20d&percnt;3D&percnt;22M38&period;5&percnt;2C7H28&period;2v26h10&period;3V7z&percnt;22&percnt;2F&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3Cpath&percnt;20fill-rule&percnt;3D&percnt;22evenodd&percnt;22&percnt;20clip-rule&percnt;3D&percnt;22evenodd&percnt;22&percnt;20fill&percnt;3D&percnt;22&percnt;23FFFFFF&percnt;22&percnt;20d&percnt;3D&percnt;22M26&period;1&percnt;2C25&period;5c0&percnt;2C5&period;8-4&period;1&percnt;2C7&period;5-12&period;9&percnt;2C7&period;5C3&period;9&percnt;2C33&percnt;2C0&percnt;2C31&period;2&percnt;2C0&percnt;2C25&period;2v-1&period;1h11&period;6&percnt;0A&percnt;09v2&period;4c0&percnt;2C0&period;7&percnt;2C0&period;1&percnt;2C1&period;4&percnt;2C1&period;2&percnt;2C1&period;4c1&percnt;2C0&percnt;2C1&period;2-0&period;4&percnt;2C1&period;2-1&period;3v-0&period;9c0-1&period;6-0&period;9-1&period;6-3&period;5-2&period;2C2&period;2&percnt;2C21&period;7&percnt;2C0&percnt;2C19&period;7&percnt;2C0&percnt;2C15&period;3v-0&period;9C0&percnt;2C9&period;3&percnt;2C5&period;5&percnt;2C7&percnt;2C12&period;9&percnt;2C7&percnt;0A&percnt;09c10&period;2&percnt;2C0&percnt;2C12&period;8&percnt;2C2&period;6&percnt;2C12&period;8&percnt;2C7&period;4v1&period;8h-11v-2&period;9c0-0&period;6-0&period;4-1&period;1-1&period;2-1&period;1c-0&period;6&percnt;2C0-1&period;2&percnt;2C0&period;4-1&period;2&percnt;2C1&period;1v0&period;9c0&percnt;2C1&period;5&percnt;2C0&period;9&percnt;2C2&percnt;2C3&period;3&percnt;2C2&period;5&percnt;0A&percnt;09c8&percnt;2C1&period;6&percnt;2C10&period;5&percnt;2C3&period;3&percnt;2C10&period;5&percnt;2C7&period;5V25&period;5z&percnt;22&percnt;2F&percnt;3E&percnt;0A&percnt;3C&percnt;2Fsvg&percnt;3E&percnt;0A” alt&equals;”SI” class&equals;”h-full”&sol;><&sol;a><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ax q&colon;key&equals;J4gj&colon;n0&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ay q&colon;key&equals;Enic&colon;bJ&lowbar;0–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;az q&colon;key&equals;dNyT&colon;JS&lowbar;1–><nav aria-label&equals;”Footer” class&equals;”w-full md&colon;flex md&colon;justify-center lg&colon;max-w-5xl mx-auto py-5″ q&colon;key&equals;”Mq&lowbar;0″><ul class&equals;”grid gap-y-2&period;5 gap-x-8 lg&colon;gap-x-20 grid-cols-auto-2 md&colon;grid-cols-auto-4 lg&colon;grid-cols-auto-5 text-white font-group-tiny”><&excl;–qv q&colon;id&equals;b0 q&colon;key&equals;DFtV&colon;0–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;minutemedia&period;com&sol;policies&sol;privacy-policy” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”b1″><&excl;–t&equals;b2–>Privacy Policy<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b3 q&colon;key&equals;DFtV&colon;1–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;minutemedia&period;com&sol;policies&sol;cookie-policy” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”b4″><&excl;–t&equals;b5–>Cookie Policy<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b6 q&colon;key&equals;DFtV&colon;2–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;minutemedia&period;com&sol;policies&sol;si-takedown-policy” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”b7″><&excl;–t&equals;b8–>Takedown Policy<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b9 q&colon;key&equals;DFtV&colon;3–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;minutemedia&period;com&sol;policies&sol;terms-and-conditions-si” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”ba”><&excl;–t&equals;bb–>Terms and Conditions<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bc q&colon;key&equals;DFtV&colon;4–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;minutemedia&period;com&sol;policies&sol;si-accessibility-statement” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”bd”><&excl;–t&equals;be–>SI Accessibility Statement<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bf q&colon;key&equals;DFtV&colon;5–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;sitemap” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”bg”><&excl;–t&equals;bh–>Sitemap<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bi q&colon;key&equals;DFtV&colon;6–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;index” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”bj”><&excl;–t&equals;bk–>A-Z Index<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bl q&colon;key&equals;DFtV&colon;7–><li q&colon;key&equals;”1G&lowbar;0″><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;faq” class&equals;”hover&colon;text-primary font-group-tiny” q&colon;id&equals;”bm”><&excl;–t&equals;bn–>FAQ<&excl;—-><&sol;a><&sol;li><&excl;–&sol;qv–><li><button type&equals;”button” class&equals;”text-left text-white hover&colon;text-primary font-group-tiny ot-sdk-show-settings”>Cookie Settings<&sol;button><&sol;li><&sol;ul><&sol;nav><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bo q&colon;key&equals;J4gj&colon;JS&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bp q&colon;key&equals;Enic&colon;bJ&lowbar;0–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bq q&colon;key&equals;yHeL&colon;JS&lowbar;3–><p class&equals;”notice py-2&period;5 px-5 font-group-tiny text-center text-white bg-darkGrey” q&colon;key&equals;”9E&lowbar;1″><span>Â© 2026 <&sol;span><span> ABG-SI LLC<&sol;span><span> – <&sol;span><span>SPORTS ILLUSTRATED IS A REGISTERED TRADEMARK OF ABG-SI LLC&period; – All Rights Reserved&period; The content on this site is for entertainment and educational purposes only&period; Betting and gambling content is intended for individuals 21&plus; and is based on individual commentators’ opinions and not that of Sports Illustrated or its affiliates&comma; licensees and related brands&period; All picks and predictions are suggestions only and not a guarantee of success or profit&period; If you or someone you know has a gambling problem&comma; crisis counseling and referral services can be accessed by calling 1-800-GAMBLER&period;<&sol;span><&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&sol;footer><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;br q&colon;key&equals;ukiB&colon;uX&lowbar;5–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bs q&colon;key&equals;BlyN&colon;TH&lowbar;1–><p&sol;><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;vp&lowbar;2–><&excl;–&sol;qv–><&sol;body><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p>”&comma;&lbrace;”html”&colon;”bo”&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”71″&comma;”value”&colon;”bp”&rcub;&comma;”<&sol;p><h2>Key dates for the 2026 NBA offseason<&sol;h2><p>”&comma;&lbrace;”html”&colon;”br”&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”6q”&comma;”value”&colon;”bs”&rcub;&comma;”<&sol;p><ul><li><strong>June 30&comma; 6 p&period;m&period; ET&colon;<&sol;strong> NBA teams allowed to negotiate with free agents&period;<&sol;li><li><strong>July 6&comma; 12&colon;01 p&period;m&period; ET<&sol;strong>&colon; NBA teams permitted to begin signing free agents&period;<&sol;li><li><strong>July 3â€“19&colon; <&sol;strong>NBA Summer League &lpar;July 3&comma; 5â€“6 in San Francisco&semi; July 4â€“6 in Sacramento&semi; July 4&comma; 6â€“7 in Salt Lake City&semi; July 9â€“19 in Las Vegas&rpar;<&sol;li><li><strong>October 9&colon; <&sol;strong>First confirmed preseason game &lpar;Rockets vs&period; Mavericks in Macau&rpar;<&sol;li><li><strong>Late October&colon; <&sol;strong>Regular season begins<&sol;li><&sol;ul><p>”&comma;&lbrace;”html”&colon;”bu”&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”6q”&comma;”value”&colon;”bv”&rcub;&comma;&lbrace;&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”77″&comma;”value”&colon;”bx”&rcub;&comma;”<&sol;p><h3>More NBA From <em>Sports Illustrated<&sol;em><&sol;h3><p>”&comma;&lbrace;”html”&colon;”bz”&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”6q”&comma;”value”&colon;”c0″&rcub;&comma;”<&sol;p><p>Listen to SI's NBA podcast&comma;Â <em>Open Floor<&sol;em>&comma; below or on<a href&equals;”&bsol;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;podcasts&period;apple&period;com&sol;us&sol;podcast&sol;open-floor-sis-nba-show&sol;id1050847009&bsol;&quot&semi;”>Â Apple<&sol;a>Â and<a href&equals;”&bsol;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;open&period;spotify&period;com&sol;show&sol;0Bgxp9XcFMTysIDB5mC04P&bsol;&quot&semi;”>Â Spotify<&sol;a>&period; Watch the show on<a href&equals;”&bsol;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;playlist&quest;list&equals;PLRxhb-2QRi1DlpVi8D3zH7WzJgtZXo72g&bsol;&quot&semi;”>Â SI's YouTube channel<&sol;a>&period;<&sol;p><p>”&comma;&lbrace;”html”&colon;”c2″&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”6q”&comma;”value”&colon;”c3″&rcub;&comma;”<iframe frameborder&equals;”&bsol;&quot&semi;0&bsol;&quot&semi;” height&equals;”&bsol;&quot&semi;450&bsol;&quot&semi;” style&equals;”&bsol;&quot&semi;width&colon;100&percnt;&semi;max-width&colon;660px&semi;overflow&colon;hidden&semi;border-radius&colon;10px&semi;&bsol;&quot&semi;” src&equals;”&bsol;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;embed&period;podcasts&period;apple&period;com&sol;us&sol;podcast&sol;open-floor-sis-nba-show&sol;id1050847009&bsol;&quot&semi;”&sol;>”&comma;”450″&comma;”https&colon;&sol;&sol;embed&period;podcasts&period;apple&period;com&sol;us&sol;podcast&sol;open-floor-sis-nba-show&sol;id1050847009″&comma;&lbrace;”embedCodeHTMLString”&colon;”c5″&comma;”height”&colon;”c6″&comma;”src”&colon;”c7″&rcub;&comma;&lbrace;”type”&colon;”7c”&comma;”value”&colon;”c8″&rcub;&comma;”GroupOfLinks”&comma;”<&sol;p><blockquote class&equals;”&bsol;&quot&semi;mm-content-embed&bsol;&quot&semi;” data-type&equals;”&bsol;&quot&semi;GroupOfLinks&bsol;&quot&semi;” data-embed-name&equals;”&bsol;&quot&semi;NBA” latest&equals;”” data-configuration&equals;”&bsol;&quot&semi;&lbrace;&quot&semi;limit&quot&semi;&colon;5&comma;&quot&semi;topic&quot&semi;&colon;&quot&semi;nba&quot&semi;&rcub;&bsol;&quot&semi;” 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&lbrace;&bsol;nfont-family&colon;&bsol;”mencken-std-head-narrow&bsol;”&semi;&bsol;nsrc&colon;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;abc024&sol;00000000000000007735b7ed&sol;30&sol;l&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff2&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;abc024&sol;00000000000000007735b7ed&sol;30&sol;d&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;abc024&sol;00000000000000007735b7ed&sol;30&sol;a&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”opentype&bsol;”&rpar;&semi;&bsol;nfont-display&colon;auto&semi;font-style&colon;normal&semi;font-weight&colon;700&semi;font-stretch&colon;normal&semi;&bsol;n&rcub;&bsol;n&bsol;n&commat;font-face &lbrace;&bsol;nfont-family&colon;&bsol;”mencken-std-head-narrow&bsol;”&semi;&bsol;nsrc&colon;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;084292&sol;00000000000000007735b7ef&sol;30&sol;l&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n4&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff2&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;084292&sol;00000000000000007735b7ef&sol;30&sol;d&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n4&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; 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&lbrace;&bsol;nfont-family&colon;&bsol;”mencken-std-narrow&bsol;”&semi;&bsol;nsrc&colon;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;55b9f9&sol;00000000000000007735b802&sol;30&sol;l&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff2&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;55b9f9&sol;00000000000000007735b802&sol;30&sol;d&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;55b9f9&sol;00000000000000007735b802&sol;30&sol;a&quest;primer&equals;7cdcb44be4a7db8877ffa5c0007b8dd865b3bbc383831fe2ea177f62257a9191&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”opentype&bsol;”&rpar;&semi;&bsol;nfont-display&colon;auto&semi;font-style&colon;normal&semi;font-weight&colon;700&semi;font-stretch&colon;normal&semi;&bsol;n&rcub;&bsol;n&bsol;n&commat;font-face &lbrace;&bsol;nfont-family&colon;&bsol;”mencken-std-text&bsol;”&semi;&bsol;nsrc&colon;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;6f6c99&sol;00000000000000007735b7fb&sol;30&sol;l&quest;primer&equals;f592e0a4b9356877842506ce344308576437e4f677d7c9b78ca2162e6cad991a&amp&semi;fvd&equals;i7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff2&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;6f6c99&sol;00000000000000007735b7fb&sol;30&sol;d&quest;primer&equals;f592e0a4b9356877842506ce344308576437e4f677d7c9b78ca2162e6cad991a&amp&semi;fvd&equals;i7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; 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&lbrace;&bsol;nfont-family&colon;&bsol;”mencken-std-text&bsol;”&semi;&bsol;nsrc&colon;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;2bfbdc&sol;00000000000000007735b801&sol;30&sol;l&quest;primer&equals;f592e0a4b9356877842506ce344308576437e4f677d7c9b78ca2162e6cad991a&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff2&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;2bfbdc&sol;00000000000000007735b801&sol;30&sol;d&quest;primer&equals;f592e0a4b9356877842506ce344308576437e4f677d7c9b78ca2162e6cad991a&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; format&lpar;&bsol;”woff&bsol;”&rpar;&comma;url&lpar;&bsol;”https&colon;&sol;&sol;use&period;typekit&period;net&sol;af&sol;2bfbdc&sol;00000000000000007735b801&sol;30&sol;a&quest;primer&equals;f592e0a4b9356877842506ce344308576437e4f677d7c9b78ca2162e6cad991a&amp&semi;fvd&equals;n7&amp&semi;v&equals;3&bsol;”&rpar; 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&rcub;&bsol;n&period;tk-mencken-std-head-narrow &lbrace; font-family&colon; &bsol;”mencken-std-head-narrow&bsol;”&comma;sans-serif&semi; &rcub;&bsol;n&period;tk-mencken-std-narrow &lbrace; font-family&colon; &bsol;”mencken-std-narrow&bsol;”&comma;sans-serif&semi; &rcub;&bsol;n&period;tk-mencken-std-text &lbrace; font-family&colon; &bsol;”mencken-std-text&bsol;”&comma;sans-serif&semi; &rcub;&bsol;n&commat;font-face &lbrace;font-family&colon; ‘PT Serif’&semi;&bsol;n font-style&colon; normal&semi;&bsol;n font-weight&colon; 400&semi;&bsol;n font-display&colon; swap&semi;&bsol;n src&colon; url&lpar;https&colon;&sol;&sol;fonts&period;gstatic&period;com&sol;s&sol;ptserif&sol;v19&sol;EJRVQgYoZZY2vCFuvAFWzr8&period;woff2&rpar; format&lpar;’woff2’&rpar;&semi;&bsol;n unicode-range&colon; U&plus;0000-00FF&comma; U&plus;0131&comma; U&plus;0152-0153&comma; U&plus;02BB-02BC&comma; U&plus;02C6&comma; U&plus;02DA&comma; U&plus;02DC&comma; U&plus;0304&comma; U&plus;0308&comma; U&plus;0329&comma; 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submenu”&comma;”&bsol;u0002q-B0BNl6qP&period;js&num;s&lowbar;TsINow80EBY&lbrack;1ft&excl;&rsqb;”&comma;”&bsol;u0002q-CSFRKOt2&period;js&num;s&lowbar;6hPb2qoC0sU&lbrack;1ft&excl;&rsqb;”&comma;&lbrace;”role”&colon;”1me”&comma;”class”&colon;”1mf”&comma;”tabIndex”&colon;”6w”&comma;”aria-expanded”&colon;”5s”&comma;”aria-label”&colon;”1nc”&comma;”onClick&dollar;”&colon;”1nd”&comma;”onKeyDown&dollar;”&colon;”1ne”&rcub;&comma;”&bsol;u00111bl &commat;w”&comma;”&bsol;u00111bl &commat;x”&comma;”&bsol;u00111fy&excl; &commat;u”&comma;”&bsol;u00111fy&excl; &commat;v”&comma;”Show SI NETWORK 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