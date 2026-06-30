NBA Free Agency Tracker 2026: Live Updates and Analysis on Every Big Signing, Trade, Rumor and More

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NBA free agents this summer.” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full” q:id=”75″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”76″>Los Angeles Lakers forward LeBron James is one of the top NBA free agents this summer. | Gary A. Vasquez-Imagn Images</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=77 q:key=AxY3:1–><!–qv q:id=78 q:key=NBvp:jq_3–><!–qv q:key=8X_3–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–></div><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=79 q:key=AxY3:6–><!–qv q:id=7a q:key=Y0xy:jq_3–><div class=”mt-8 md:mt-0″ q:key=”wq_2″><div class=”mb-8″ q:key=”wq_1″><p class=”font-group-tiny mb-4″>In this story:</p><!–qv q:id=7b q:key=Qyyc:wq_0–><div class=”relative” q:key=”6a_2″><!–qv q:id=7c q:key=a6Je:6a_0–><!–qv q:key=7Z_4–><!–/qv–><!–/qv–><div class=”flex gap-2 scroll-smooth no-scrollbar overflow-x-hidden” q:id=”7e”><!–qv q:s q:sref=7b q:key=–><!–qv q:id=7f q:key=BgPR:si-los-angeles-lakers-nba–><a href=”https://www.si.com/nba/lakers” data-testtype=”tag” class=”block p-2.5 border border-solid min-w-min w-max whitespace-nowrap font-group-tiny bg-white text-secondary hover:text-primary border-secondary hover:border-primary” q:key=”12_0″ q:id=”7g”><!–t=7h–>Los Angeles Lakers<!—-></a><!–/qv–><!–qv q:id=7i q:key=BgPR:si-houston-rockets-nba–><a href=”https://www.si.com/nba/rockets” data-testtype=”tag” class=”block p-2.5 border border-solid min-w-min w-max whitespace-nowrap font-group-tiny bg-white text-secondary hover:text-primary border-secondary hover:border-primary” q:key=”12_0″ q:id=”7j”><!–t=7k–>Houston Rockets<!—-></a><!–/qv–><!–qv q:id=7l q:key=BgPR:si-oklahoma-city-thunder-nba–><a href=”https://www.si.com/nba/thunder” data-testtype=”tag” class=”block p-2.5 border border-solid min-w-min w-max whitespace-nowrap font-group-tiny bg-white text-secondary hover:text-primary border-secondary hover:border-primary” q:key=”12_0″ q:id=”7m”><!–t=7n–>Oklahoma City Thunder<!—-></a><!–/qv–><!–/qv–></div></div><!–/qv–></div></div><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–></header><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=7o q:key=AxY3:1–><!–qv q:id=7p q:key=j0EP:jq_3–><!–qv q:key=RU_1–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=7q q:key=AxY3:2–><!–qv q:id=7r q:key=f8mi:jq_2–><div class=”min-w-0 flex-1″ q:key=”XW_1″><div class=”viewablity-block” WPAuto_Base_Readability=”18.681592039801″><!–qv q:s q:sref=7r q:key=–><!–qv q:id=7s q:key=grEV:jq_1–><!–qv q:id=7t q:key=AxY3:0–><!–qv q:id=7u q:key=hjK3:jq_3–><!–qv q:key=pd_1–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=7v q:key=AxY3:1–><!–qv q:id=7w q:key=VnLw:jq_3–><figure class=”player-wrapper relative aspect-video mb-[18px] bg-grey rounded-md player-wrapper-lg” on-document:qinit=”q-NS1tq28S.js#_hW[0]” q:key=”7D_6″ q:id=”7x”><p/></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=7z q:key=AxY3:2–><!–qv q:id=80 q:key=k1xw:jq_3–><div class=”article-content” on-document:qinit=”q-DWfcY-wa.js#_hW[0]” q:key=”QW_9″ q:id=”81″ WPAuto_Base_Readability=”54.087164179104″><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=82 q:key=vcaa:<p>The Knicks captured the NBA championship just over two weeks ago. The 2026 NBA draft came and went last week, with the Wizards, Jazz and Grizzlies nabbing potential superstars that they hope will reshape their franchises. And on 6 p.m. ET on Tuesday, NBA teams will officially be allowed to negotiate with free agents.</p>–><!–qv q:id=83 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-0″ class=”mt-[18px] md:mt-0 mb-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”84″>The Knicks captured the NBA championship just over two weeks ago. The 2026 NBA draft came and went last week, with the Wizards, Jazz and Grizzlies nabbing potential superstars that they hope will reshape their franchises. And on 6 p.m. ET on Tuesday, NBA teams will officially be allowed to negotiate with free agents.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=85 q:key=vcaa:<p>Of course, some of the defining moves of the offseason have already happened. Draymond Green reportedly decided against opting into his Warriors deal Monday, freeing up the franchise to potentially add major pieces as they gun for another title with Green and Steph Curry ... <a href=”https://www.si.com/nba/draymond-green-contract-decision-could-help-warriors-build-big-four-lebron-james”>maybe even LeBron James</a>. Hours later, the Grizzlies traded Ja Morant, at long last, to the Trail Blazers&mdash;a <a href=”https://www.si.com/nba/grizzlies-ja-morant-traded-trail-blazers”>fascinating fit for the embattled star guard</a>.</p>–><!–qv q:id=86 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-1″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”87″>Of course, some of the defining moves of the offseason have already happened. Draymond Green reportedly decided against opting into his Warriors deal Monday, freeing up the franchise to potentially add major pieces as they gun for another title with Green and Steph Curry ... <a href=”https://www.si.com/nba/draymond-green-contract-decision-could-help-warriors-build-big-four-lebron-james”>maybe even LeBron James</a>. Hours later, the Grizzlies traded Ja Morant, at long last, to the Trail Blazersâ€”a <a href=”https://www.si.com/nba/grizzlies-ja-morant-traded-trail-blazers”>fascinating fit for the embattled star guard</a>.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=88 q:key=vcaa:<p>When free agency begins, we&rsquo;ll see a flood of significant moves across the league. <em>Sports Illustrated</em>&rsquo;s NBA staff will be here all day long tracking every major reported signing and trade and taking a look at the rumors that have some real smoke. Follow along below. </p>–><!–qv q:id=89 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-2″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8a”>When free agency begins, we'll see a flood of significant moves across the league. <em>Sports Illustrated</em>'s NBA staff will be here all day long tracking every major reported signing and trade and taking a look at the rumors that have some real smoke. Follow along below. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8b q:key=vcaa:https://content-enrichment-service.mmsport.minutesvc.com/oembed?url=https://content-enrichment-service.mmsport.minutesvc.com/properties/si/embeds/01k60qygf4dwrqd–><!–qv q:id=8c q:key=jBas:mL_1–><figure on-document:load=”q-Bd1akBKr.js#s_LZBLIxdhCWU[0 1]” q:key=”S2_2″ q:id=”8d”/><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8e q:key=vcaa:<h2>NBA free agency live tracker</h2>–><!–qv q:id=8f q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-4″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8g”>NBA free agency live tracker</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8h q:key=vcaa:<div class=”arena-liveblog” data-publisher=”sports-illustrated” data-event=”BRtRAXd” data-version=”2″></div>–><!–qv q:id=8i q:key=pjmI:mL_1–><div id=”arena-embed” data-mm-id=”_qvm4r2582″ class=”[&;_a]:!no-underline [&;_a]:!text-[-webkit-link]” on:qvisible=”q-BxQpfvMG.js#_hW[0]” q:key=”8L_1″ q:id=”8j”><p/></div><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8k q:key=vcaa:<h2>Key dates for the 2026 NBA offseason</h2>–><!–qv q:id=8l q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-6″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8m”>Key dates for the 2026 NBA offseason</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8n q:key=vcaa:<ul><li><strong>June 30, 6 p.m. ET:</strong> NBA teams allowed to negotiate with free agents.</li><li><strong>July 6, 12:01 p.m. ET</strong>: NBA teams permitted to begin signing free agents.</li><li><strong>July 3&ndash;19: </strong>NBA Summer League (July 3, 5&ndash;6 in San Francisco; July 4&ndash;6 in Sacramento; July 4, 6&ndash;7 in Salt Lake City; July 9&ndash;19 in Las Vegas)</li><li><strong>October 9: </strong>First confirmed preseason game (Rockets vs. Mavericks in Macau)</li><li><strong>Late October: </strong>Regular season begins</li></ul>–><!–qv q:id=8o q:key=lY4S:mL_1–><ul id=”inline-text-7″ class=”!list-disc ml-5 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8p”><li><strong>June 30, 6 p.m. ET:</strong> NBA teams allowed to negotiate with free agents.</li><li><strong>July 6, 12:01 p.m. ET</strong>: NBA teams permitted to begin signing free agents.</li><li><strong>July 3â€“19: </strong>NBA Summer League (July 3, 5â€“6 in San Francisco; July 4â€“6 in Sacramento; July 4, 6â€“7 in Salt Lake City; July 9â€“19 in Las Vegas)</li><li><strong>October 9: </strong>First confirmed preseason game (Rockets vs. Mavericks in Macau)</li><li><strong>Late October: </strong>Regular season begins</li></ul><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8q q:key=vcaa:8–><!–qv q:id=8r q:key=fOK1:mL_1–><hr class=”w-full border-0 my-4 bg-lightGrey h-1″ q:key=”Xt_0″/><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8s q:key=vcaa:<h3>More NBA From <em>Sports Illustrated</em></h3>–><!–qv q:id=8t q:key=lY4S:mL_1–><h3 id=”inline-text-9″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8u”>More NBA From <em>Sports Illustrated</em></h3><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8v q:key=vcaa:<p>Listen to SI&rsquo;s NBA podcast, ;<em>Open Floor</em>, below or on<a href=”https://podcasts.apple.com/us/podcast/open-floor-sis-nba-show/id1050847009″> ;Apple</a> ;and<a href=”https://open.spotify.com/show/0Bgxp9XcFMTysIDB5mC04P”> ;Spotify</a>. Watch the show on<a href=”https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxhb-2QRi1DlpVi8D3zH7WzJgtZXo72g”> ;SI&rsquo;s YouTube channel</a>.</p>–><!–qv q:id=8w q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-10″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8x”>Listen to SI's NBA podcast,Â <em>Open Floor</em>, below or on<a href=”https://podcasts.apple.com/us/podcast/open-floor-sis-nba-show/id1050847009″>Â Apple</a>Â and<a href=”https://open.spotify.com/show/0Bgxp9XcFMTysIDB5mC04P”>Â Spotify</a>. Watch the show on<a href=”https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxhb-2QRi1DlpVi8D3zH7WzJgtZXo72g”>Â SI's YouTube channel</a>.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8y q:key=vcaa:https://embed.podcasts.apple.com/us/podcast/open-floor-sis-nba-show/id1050847009–><!–qv q:id=8z q:key=SRoa:mL_1–><!–qv q:id=90 q:key=EEns:oZ_1–><p/><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=92 q:key=vcaa:https://content-enrichment-service.mmsport.minutesvc.com/oembed?url=https://content-enrichment-service.mmsport.minutesvc.com/properties/si/embeds/01j2hj05hgmm1je–><!–qv q:id=93 q:key=jBas:mL_1–><figure on-document:load=”q-Bd1akBKr.js#s_LZBLIxdhCWU[0 1]” q:key=”S2_2″ q:id=”94″/><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=95 q:key=1jXG:QW_7–><!–qv q:id=96 q:key=9yVI:Ef_0–><div on:click=”q-PR6RmUkK.js#s_Ytib2zHV0Tc[0 1]” q:key=”WY_1″ q:id=”97″><!–qv q:s q:sref=96 q:key=–><div data-testid=”google-news-widget” class=”voltax-google-preferred-source my-5 p-4 flex items-center gap-4 rounded-lg bg-[#F0F0F0]”><div class=”flex min-w-0 flex-1 items-center gap-3″><img width=”22″ height=”22″ alt=”” src=”https://assets.minutemediacdn.com/platform/google_discover_icon.svg” class=”shrink-0″/><span class=”font-group-big text-black text-[16px]”>Add us as a preferred source on <span class=”font-bold”>Google</span></span></div><a aria-label=”Follow si.com on Google News” href=”https://www.google.com/preferences/source?q=si.com” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” class=”flex h-[30px] w-[30px] shrink-0 items-center justify-center rounded-full bg-primary font-group-large text-sm font-medium text-white transition-colors hover:bg-secondary focus:bg-secondary md:w-auto md:gap-2.5 md:px-4 md:py-[5px]”><span class=”hidden pt-[1px] leading-[1.4] md:inline”>Follow</span><svg viewbox=”0 0 4 8″ fill=”none” aria-hidden=”true” class=”h-[12px] w-[6px] md:h-[8px] md:w-[4px]”><path d=”M0.5 0.5L3.5 4L0.5 7.5″ stroke=”white” stroke-width=”1.5″/></svg></a></div><!–/qv–></div><!–/qv–><!–/qv–></div><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=98 q:key=AxY3:3–><!–qv q:id=99 q:key=KTA3:jq_3–><!–qv q:key=Xg_0–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=9a q:key=AxY3:4–><!–qv q:id=9b q:key=du3F:jq_3–><!–qv q:key=Xp_1–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=9c q:key=AxY3:5–><!–qv q:id=9d q:key=3BwS:jq_3–><div class=”flex flex-col gap-5 my-[30px]” q:key=”FU_7″ WPAuto_Base_Readability=”6.5799086757991″><hr class=”border-borderGrey”/><p><span class=”font-group-tiny text-grey”>Published <time datetime=”2026-06-30T13:17:34Z” q:id=”9e”>5 minutes ago</time></span><span class=”font-group-tiny text-grey” q:key=”FU_1″> | Modified <time datetime=”2026-06-30T13:17:34Z” q:id=”9f”>5 minutes ago</time></span></p><div class=”flex gap-4 ml-3″ q:key=”0″ WPAuto_Base_Readability=”7.2397408207343″><!–qv q:id=9g q:key=gYma:FU_2–><!–qv q:id=9h q:key=cHU9:LQ_0–><!–qv q:id=9i q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:s q:sref=9i q:key=–><div class=”overflow-hidden !bg-[transparent] w-[70px] h-[70px]” on:qvisible=”q-MYm7Rg1L.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-CV85HbdF.js#_hW[1]” q:id=”9j”><picture style=”aspect-ratio: 1 / 1″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FRyan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/shape/cover/sport/Ryan_-_Ryan_Phillips-59eb1f131563c4a55c8d1f652d667b27.jpg” alt=”Ryan Phillips” title=”Ryan Phillips” width=”180″ height=”180″ class=”rounded-full w-full w-full blur-[5px]” q:id=”9k”/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><div class=”flex flex-col flex-1″ WPAuto_Base_Readability=”9.9546436285097″><a href=”/author/ryhanphillips” data-testtype=”author-link” class=”font-group-tiny underline mb-1 text-primary”>RYAN PHILLIPS</a><p data-testtype=”author-bio” class=”font-group-big line-clamp-3 overflow-hidden text-ellipsis mb-4″>Ryan Phillips is a senior writer on the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. He has worked in digital media since 2009, spending eight years at The Big Lead before joining SI in 2024. Phillips also co-hosts The Assembly Call Podcast about Indiana Hoosiers basketball and previously worked at Bleacher Report. He is a proud San Diego native and a graduate of Indiana University's journalism program. </p><a href=”https://x.com/rumorsandrants” data-testtype=”x-link” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” class=”flex items-center gap-2 w-fit h-9 rounded-2xl bg-darkGrey hover:bg-primary cursor-pointer px-5 py-2.5″ q:key=”FU_4″><!–qv q:id=9l q:key=i4KS:FU_3–><svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” width=”16″ height=”16″ viewbox=”0 0 16 16″ class=”fill-white” q:key=”7y_0″ q:id=”9m”><title>Share on X</title><path d=”M12.6.75h2.454l-5.36 6.142L16 15.25h-4.937l-3.867-5.07-4.425 5.07H.316l5.733-6.57L0 .75h5.063l3.495 4.633L12.601.75Zm-.86 13.028h1.36L4.323 2.145H2.865z”/></svg><!–/qv–><span class=”font-group-tiny text-white”>Follow rumorsandrants</span></a></div></div><div class=”flex gap-4 ml-3″ q:key=”1″ WPAuto_Base_Readability=”10.295786061588″><!–qv q:id=9n q:key=gYma:FU_2–><!–qv q:id=9o q:key=cHU9:LQ_0–><!–qv q:id=9p q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:s q:sref=9p q:key=–><div class=”overflow-hidden !bg-[transparent] w-[70px] h-[70px]” on:qvisible=”q-MYm7Rg1L.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-CV85HbdF.js#_hW[1]” q:id=”9q”><picture style=”aspect-ratio: 1 / 1″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder%2Fuploads%2Fshape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/page-builder/uploads/shape_cover_sport_LiamMcKeone2-21b97804528d3245225bdb5083d1fff4.webp” alt=”Liam McKeone” title=”Liam McKeone” width=”180″ height=”180″ class=”rounded-full w-full w-full blur-[5px]” q:id=”9r”/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><div class=”flex flex-col flex-1″ WPAuto_Base_Readability=”15.688816855754″><a href=”/author/liam-mckeone” data-testtype=”author-link” class=”font-group-tiny underline mb-1 text-primary”>LIAM MCKEONE</a><p data-testtype=”author-bio” class=”font-group-big line-clamp-3 overflow-hidden text-ellipsis mb-4″>Liam McKeone is a senior writer for the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. He has been in the industry as a content creator since 2017, and prior to joining SI in May 2024, McKeone worked for NBC Sports Boston and The Big Lead. In addition to his work as a writer, he has hosted the Press Pass Podcast covering sports media and The Big Stream covering pop culture. A graduate of Fordham University, he is always up for a good debate and enjoys loudly arguing about sports, rap music, books and video games. McKeone has been a member of the National Sports Media Association since 2020.</p></div></div><div class=”flex gap-4 ml-3″ q:key=”2″ WPAuto_Base_Readability=”8.297619047619″><!–qv q:id=9s q:key=gYma:FU_2–><!–qv q:id=9t q:key=cHU9:LQ_0–><!–qv q:id=9u q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:s q:sref=9u q:key=–><div class=”overflow-hidden !bg-[transparent] w-[70px] h-[70px]” on:qvisible=”q-MYm7Rg1L.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-CV85HbdF.js#_hW[1]” q:id=”9v”><picture style=”aspect-ratio: 1 / 1″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_180,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_360,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_540,ar_1:1,f_auto,q_auto,g_auto/shape%2Fcover%2Fsport%2FScreenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/shape/cover/sport/Screenshot_2025-02-18_at_6.15-a84fab5eb80ba3df8695eee56ff82fc8.29_PM.png” alt=”Dan Lyons” title=”Dan Lyons” width=”180″ height=”180″ class=”rounded-full w-full w-full blur-[5px]” q:id=”9w”/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><div class=”flex flex-col flex-1″ WPAuto_Base_Readability=”11.714285714286″><a href=”/author/da-lyons” data-testtype=”author-link” class=”font-group-tiny underline mb-1 text-primary”>DAN LYONS</a><p data-testtype=”author-bio” class=”font-group-big line-clamp-3 overflow-hidden text-ellipsis mb-4″>Dan Lyons is a staff writer and editor on Sports Illustrated’s Breaking and Trending News team. He joined SI for his second stint in November 2024 after a stint as a senior college football writer at Athlon Sports, and a previous run with SI spanning multiple years as a writer and editor. Outside of sports, you can find Dan at an indie concert venue or movie theater.</p></div></div><!–qv q:key=FU_6–><!–qv q:id=9x q:key=1TQy:FU_5–><div data-testid=”share-menu” class=”hidden md:block !block hidden md:block !mx-0″ q:key=”9b_7″><div style=”top:97px” data-testid=”share-menu-inner” class=”flex flex-wrap gap-x-4 gap-y-2 justify-between my-4″><div class=”flex gap-2″><a href=”https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=531030426978426&;display=popup&;href=https:%2F%2Fwww.si.com%2Fnba%2Fnba-free-agency-tracker-2026-live-updates-analysis-signing-trade-rumor” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” class=”group flex items-center justify-center rounded-full cursor-pointer bg-white hover:bg-white border border-[#ccc] hover:border-black focus:border-black w-[28px] h-[28px]” q:key=”0″><!–qv q:id=9y q:key=b09T:9b_1–><svg height=”24″ width=”24″ version=”1.1″ id=”Layer_1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” viewbox=”0 0 310 310″ xml:space=”preserve” class=”fill-darkGrey h-[12px] w-auto” q:key=”53_0″ q:id=”9z”><title>Share on Facebook</title><g id=”XMLID_834_”><path id=”XMLID_835_” d=”M81.703,165.106h33.981V305c0,2.762,2.238,5,5,5h57.616c2.762,0,5-2.238,5-5V165.765h39.064 c2.54,0,4.677-1.906,4.967-4.429l5.933-51.502c0.163-1.417-0.286-2.836-1.234-3.899c-0.949-1.064-2.307-1.673-3.732-1.673h-44.996 V71.978c0-9.732,5.24-14.667,15.576-14.667c1.473,0,29.42,0,29.42,0c2.762,0,5-2.239,5-5V5.037c0-2.762-2.238-5-5-5h-40.545 C187.467,0.023,186.832,0,185.896,0c-7.035,0-31.488,1.381-50.804,19.151c-21.402,19.692-18.427,43.27-17.716,47.358v37.752H81.703 c-2.762,0-5,2.238-5,5v50.844C76.703,162.867,78.941,165.106,81.703,165.106z”/></g></svg><!–/qv–></a><a href=”https://twitter.com/intent/tweet?text=NBA%20Free%20Agency%20Tracker%202026:%20Live%20Updates%20and%20Analysis%20on%20Every%20Big%20Signing%2C%20Trade%2C%20Rumor%20and%20More&;url=https:%2F%2Fwww.si.com%2Fnba%2Fnba-free-agency-tracker-2026-live-updates-analysis-signing-trade-rumor” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” class=”group flex items-center justify-center rounded-full cursor-pointer bg-white hover:bg-white border border-[#ccc] hover:border-black focus:border-black w-[28px] h-[28px]” q:key=”1″><!–qv q:id=a0 q:key=i4KS:9b_1–><svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” width=”16″ height=”16″ viewbox=”0 0 16 16″ class=”fill-darkGrey h-[12px] w-auto” q:key=”7y_0″ q:id=”a1″><title>Share on X</title><path d=”M12.6.75h2.454l-5.36 6.142L16 15.25h-4.937l-3.867-5.07-4.425 5.07H.316l5.733-6.57L0 .75h5.063l3.495 4.633L12.601.75Zm-.86 13.028h1.36L4.323 2.145H2.865z”/></svg><!–/qv–></a><a 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// Client-side affiliate ID detection from path

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if (!window.clientApiData.pageData.affiliateId) {

const pathParts = window.location.pathname.split(’/’);

const partnersIndex = pathParts.indexOf(’partners’);

if (partnersIndex !== -1 &;&; pathParts[partnersIndex + 1]) {

window.clientApiData.pageData.affiliateId = pathParts[partnersIndex + 1];

}

}

})();

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