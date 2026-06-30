La Corte Suprema anula la orden de Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento

Más de dos meses después de escuchar los argumentos orales, la Corte Suprema dictaminó el martes que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional.

Los jueces se basaron en un entendimiento establecido desde hace mucho tiempo sobre la Enmienda 14, adoptada después de la Guerra Civil, y leyes federales más recientes para dictaminar que cualquier persona nacida en el país, con excepciones muy limitadas, es ciudadano.

Firmada el día que Trump asumió el cargo para un segundo mandato, la orden fue bloqueada por varios jueces federales hasta que la Corte Suprema finalmente pudiera pronunciarse sobre el caso.

La administración Trump buscó poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros temporales, basándose en una interpretación de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda para tratar de negar la ciudadanía por nacimiento a esos recién nacidos.

Históricamente se ha interpretado que la cláusula excluye sólo a los hijos de combatientes enemigos y diplomáticos extranjeros, así como a los nativos americanos sujetos a leyes tribales, que obtuvieron la ciudadanía estadounidense por ley en 1924.

La enmienda, que fue ratificada en 1868, establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos” de los EE.UU. y sus respectivos estados. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 utiliza un lenguaje similar.

Durante los argumentos iniciales, el Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó en nombre de la administración Trump que la frase “sujeto a su jurisdicción” requiere que los padres estén domiciliados y sean leales a los Estados Unidos.

La cláusula “no extiende la ciudadanía a los hijos de titulares de visas temporales o extranjeros ilegales”. A diferencia de los esclavos recién liberados, esos visitantes carecen de lealtad directa e inmediata a los Estados Unidos”, sostuvo Sauer.

Trump estaba en la galería cuando Sauer habló, lo que marcó la primera vez que un presidente en ejercicio estuvo presente para los argumentos orales ante la Corte Suprema.

La directora jurídica nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, Cecillia Wang, argumentó en nombre de la demandada en el caso: Barbara, una nueva madre de Honduras a cuya hija se le negaría la ciudadanía estadounidense por orden ejecutiva.

Se estima que a 255.000 niños nacidos en Estados Unidos cada año durante los próximos 50 años no se les concedería la ciudadanía al nacer si se permitiera que la orden de Trump entrara en vigor, según proyecciones realizadas en 2025 por el Instituto de Política Migratoria y el Instituto de Investigación de Población de Penn State.

“Pregúntele a cualquier estadounidense cuál es nuestra regla de ciudadanía y le dirá: todos los nacidos aquí son ciudadanos por igual”, dijo Wang al panel de nueve miembros durante su discurso de apertura el 1 de abril. “Esa regla fue consagrada en la 14ª Enmienda para ponerla fuera del alcance de cualquier funcionario del gobierno para destruirla”.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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