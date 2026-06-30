Cintas de estudio tempranas de Coldplay, demo de unión inédito de Chris Martin irán a subasta.

Un archivo de grabaciones tempranas de Coldplay, que incluye cintas de estudio, mezclas alternativas y demos de las sesiones formativas que precedieron y ayudaron a dar forma al álbum debut de la banda, “Parachutes”, se dirige a subasta esta semana a través de Wax Poetics, ofreciendo una rara mirada a la banda antes de que se hiciera famosa a nivel mundial.

La mayor parte de la colección proviene del productor, mezclador e ingeniero británico Chris Allison y se centra en las sesiones de “Blue Room” de Coldplay en los estudios Orinoco de Londres, grabadas poco después de que la banda firmara con Parlophone.

La casa de subastas describe el material como una ventana al período que sentó las bases para “Parachutes”, incluyendo “High Speed”, que se convertiría en la única pista del álbum no producida por Ken Nelson; Allison la produjo solo. La canción apareció por primera vez en el EP “Blue Room”, el primer lanzamiento de Coldplay para Parlophone, en octubre de 1999, antes de ser regrabada para el álbum.

Los lotes también incluyen mezclas originales en DAT, versiones alternativas inéditas, una toma no escuchada previamente de “We Never Change” y un cassette de nueve pistas que contiene algunas de las primeras grabaciones conocidas de la banda, dos de esas canciones nunca lanzadas en ninguna forma.

Entre los elementos más inusuales, la casa de subastas dice que el archivo contiene una demo acústica que Chris Martin grabó como pitch para la canción principal de la película de James Bond de 1999, “The World Is Not Enough”. La asignación finalmente fue para Garbage, cuya “The World Is Not Enough” se convirtió en el tema oficial; según Wax Poetics, la versión de Martin nunca se ha lanzado o documentado.

“Esto es una ventana hacia la escritura, grabación, producción y promoción de algunos artistas de música únicos y celebrados, piezas de la historia musical que merecen estar en manos de los fans, no acumulando polvo en una unidad de almacenamiento”, dijo Allison en un comunicado.

Las cintas documentan a Coldplay en su línea de partida absoluta. “Parachutes” se lanzó en julio de 2000, alcanzó el puesto 51 en el Billboard 200 y finalmente fue certificado doble platino en los EE. UU., ganando más tarde el Grammy al mejor álbum de música alternativa. A partir de ahí, la banda se convirtió en una de las bandas de estadio más importantes del siglo, acumulando álbumes número 1 en el Billboard 200 y una de las giras más lucrativas de la historia.

La colección más amplia de Alt/Indie, Rock & Pop también incluye material relacionado con Beta Band, Wedding Present y Red Hot Chili Peppers, y las ofertas están abiertas hasta el 19 de julio. Un porcentaje de las ganancias se destina a Restore the Music, una organización benéfica que financia instrumentos y equipos en escuelas estatales con recursos limitados.