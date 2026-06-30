Frank Onyeka se ha fijado como objetivo ayudar al Coventry City a “mantenerse en la Premier League” después de completar su traslado desde Brentford.

El centrocampista se unió al Coventry en enero en un acuerdo de préstamo, que incluía una cláusula para garantizar que se convirtiera en permanente si los Sky Blues eran promovidos.

Onyeka jugó 14 veces mientras el equipo de Frank Lampard ganaba la Championship y aseguraba su regreso a la máxima categoría después de 25 años.

Y el jugador de 28 años no se conforma solo con la supervivencia con el equipo del oeste de Midlands, que comienza su campaña en la Premier League visitando al campeón Arsenal el 21 de agosto.

“Estoy realmente emocionado por la nueva temporada con Coventry,” dijo Onyeka a los medios del club. “Cuando me uní la temporada pasada, llegué con dos objetivos: ganar la Championship y ayudar a Coventry a ascender a la Premier League. Estoy muy contento de ser ahora un jugador del Coventry de nuevo en la Premier League. Daré todo por el equipo, lucharé por cada balón, lucharé por mis compañeros de equipo y aportaré mi experiencia. Mi ambición ahora es ayudar al equipo a mantenerse en la Premier League y terminar lo más alto posible.”

[Context: Frank Onyeka ha completado su traslado al Coventry City desde el Brentford y está comprometido a ayudar al equipo a mantenerse en la Premier League.] [Fact Check: Se confirma que Frank Onyeka ha firmado un trato permanente con el club Coventry City según una publicación en Twitter del 29 de junio de 2026.]