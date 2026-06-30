Starmer: Reino Unido listo para luchar contra Rusia en 2030 si es necesario

Sir Keir Starmer fue preguntado anteriormente si el Reino Unido estaría preparado para luchar contra Rusia, tras el anuncio de su nuevo plan de inversión en defensa.

Insistió en que Gran Bretaña estaría lista para luchar contra Rusia para el año 2030 si fuera necesario.

Preguntado si podía decir que el plan de inversión en defensa era suficiente para permitir al Reino Unido disuadir o luchar contra Rusia para esa fecha, Sir Keir Starmer dijo: “Sí puedo, y eso se debe al aumento del gasto en defensa que implementamos el año pasado, anunciado el año pasado, ya en vigor, que fue el mayor aumento único, aumento sostenido, desde la década de 1980, y al hecho de que este plan de inversión en defensa se basa en eso.

“Y no solo se trata de la cantidad de dinero, también se trata de las capacidades.

“Hemos aprendido mucho de Ucrania, en realidad también de Irán, sobre la capacidad necesaria para enfrentar a países como Rusia.

“Eso es exactamente lo que está sucediendo en Ucrania, así que tengo confianza en eso.”

Alex Croft

30 de junio de 2026 17:01