El ex corredor de la NFL Chris Johnson anuncia su diagnóstico de ELA

Ex corredor de la NFL Chris Johnson anunció que está luchando contra la ELA. En una entrevista que se emitió el lunes en ABC “Buenos días América“, Johnson, de 40 años, reveló que el diagnóstico llegó como una â€œshockâ€ .

“No hay antecedentes de ELA en mi familia”, Dijo Johnson. “Mis médicos creen que mi caso es lo que se llama ELA esporádica, que es en realidad la forma en que ocurren la gran mayoría de los casos de ELA”.

Según la Clínica Mayo: “La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. También conocida como ELA, la enfermedad provoca debilidad muscular y otros síntomas que empeoran con el tiempo”.

Johnson comenzó a experimentar síntomas leves en 2025 y dijo; â€”La primera vez que notÃ© debilidad en mi mano derecha. Al principio, fueron pequeñas cosas como que no sentía bien mi agarre y que no era tan fuerte como siempre”.

La condición de Johnson se ha deteriorado tan rápidamente que ya no puede hablar, levantar a su hija de 7 años o incluso sostener una taza. Después de que Johnson recibió su diagnóstico, su voz fue grabada y programada en un dispositivo generador de voz. Ahora lo usa para hablar.

Si bien no se conoce ninguna cura para la ELA, la participación de Johnson en un ensayo clínico ha arrojado resultados alentadores., La Dra. Merit Cudkowicz le dijo a “GMA”.

“Chris ha estado recibiendo atención estándar, que consiste en tres medicamentos diferentes que desaceleran la enfermedad”. ella dijo. “Pero también formó parte de un ensayo clínico, una terapia que disminuye la inflamación, y creo que eso le ayudó mucho”.

Johnson, quien jugó para los Titans, Cardinals y Jets, estuvo entre los jugadores más electrizantes de la NFL durante una carrera que abarcó de 2008 a 2017. Aprovechando su increíble velocidad, Johnson comenzó su carrera en Tennessee con seis temporadas consecutivas de 1,000 yardas terrestres, incluida una de 2,006 yardas en 2009. Johnson, quien se ganó el apodo de “CJ2K”, estableció lo que aún se mantiene como el récord de todos los tiempos con 2,509 yardas desde la línea de golpeo esa temporada. Obtuvo los honores de Jugador Ofensivo del Año y la segunda de tres nominaciones al Pro Bowl por sus esfuerzos.

Ex apoyador de la NFL Tim Shawquien fue compañero de equipo de Johnson en Tennessee de 2010 a 2012, fue diagnosticado con ELA en 2014. En reacción al devastador anuncio de Johnson el lunes, Shaw le dijo al veterano reportero de los Titans, Paul Kuharsky, por mensaje de texto: â€œEstoy muy orgulloso de CJ. Contárselo al mundo es muy difícil. Especialmente cuando eres una persona privada. Chris y yo hemos estado hablando por un tiempo. Tiene una gran actitud. Tiene toda la motivación de su familia. Y tiene fe en Dios para su futuro. Así que lo está aplastando”.

En PFR apoyamos a Johnson, Shaw y todos los demás afectados por ELA.